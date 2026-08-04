Trump dao Iranu posljednju šansu : “Mislim da sam vrlo ponosan na činjenicu da… dajem ljudima šansu”
Američki predsjednik Donald Trump poručio je danas iz Bijele kuće, upitan gdje će se održati direktni pregovori s Iranom, da će odgovor na to pitanje biti poznato “danas ili sutra”.
“Prva faza je otvaranje moreuza. Druga faza će biti denuklearizacija”, rekao je. “To će potrajati malo, ali… mi smo veoma jaki po tom pitanju”.
“Posljednja šansa” za Iran
Američki predsjednik je ponovio da mu ponestaje strpljenja, rekavši novinarima:
“Trenutno razgovaramo [s Iranom] na zahtjev Irana, uz podršku Saudijske Arabije, UAE, a posebno Katara, ali i drugih. Mnoge zemlje su pozvale… ali ako se to ne dogodi, ovo je posljednja prilika za njih da potpišu dobar dokument”.
Ranije je Trump također ustvrdio – kao što je to činio i u prošlosti – da je Iran kontaktirao njegovu administraciju kako bi ponovo pokrenuli mirovne pregovore.
Na pitanje novinara u Ovalnom kabinetu po čemu se ova pauza u zračnim napadima razlikuje od prethodnih prilika, američki predsjednik je odgovorio:
“Mislim da ćemo možda nešto i dobiti, ali želim im dati svaku posljednju šansu prije odrubljivanja glave . Vrlo je teško učiniti ono što sam – ono što smo – planirali. Još uvijek planiramo. Vidjet ćemo šta će se dogoditi. Ali to je vrlo, vrlo teško učiniti. Mislim da sam vrlo ponosan na činjenicu da… dajem ljudima šansu”.
(Kliker.info-N1)
Komentari