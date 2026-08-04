Američki predsjednik Donald Trump poručio je danas iz Bijele kuće, upitan gdje će se održati direktni pregovori s Iranom, da će odgovor na to pitanje biti poznato “danas ili sutra”.

Trump je rekao i da bi Hormuški moreuz mogao biti otvoren “doslovno do sutra”.

“Prva faza je otvaranje moreuza. Druga faza će biti denuklearizacija”, rekao je. “To će potrajati malo, ali… mi smo veoma jaki po tom pitanju”. “Posljednja šansa” za Iran

Trump je također rekao da su novoplanirani razgovori s Teheranom – što je Iran ponovo negirao – “posljednja šansa” za Teheran da postigne dogovor i izbjegne eskalaciju američkih napada na zemlju.

Američki predsjednik je ponovio da mu ponestaje strpljenja, rekavši novinarima:

“Trenutno razgovaramo [s Iranom] na zahtjev Irana, uz podršku Saudijske Arabije, UAE, a posebno Katara, ali i drugih. Mnoge zemlje su pozvale… ali ako se to ne dogodi, ovo je posljednja prilika za njih da potpišu dobar dokument”.

Ranije je Trump također ustvrdio – kao što je to činio i u prošlosti – da je Iran kontaktirao njegovu administraciju kako bi ponovo pokrenuli mirovne pregovore.

“Nazvali su me i rekli, molim vas, nemojte napadati. Dogovorit ćemo se. To je prava istina. I svi to znaju. A ko ne bi nazvao?”, rekao je Trump.

Na pitanje novinara u Ovalnom kabinetu po čemu se ova pauza u zračnim napadima razlikuje od prethodnih prilika, američki predsjednik je odgovorio: