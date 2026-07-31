Ivor Perić je najmlađi lider jedne kantonalne organizacije SDP BiH, od oktobra vodi ovu stranku u HNK a mostarskoj i široj javnosti je poznat kao sin nosioca odlikovanja „Zlatni ljiljan” Zorana Perića Zoke. U intervjuu za Tačno.net govori o političkim kretanjima i očekivanjima u Hercegovini, te o Mostaru kao gradu koji je u konstantnom stanju krize, ali i gradu koji može postati i uzor za neku bolju Bosnu i Hercegovinu.

Na čelu ste SDP HNK nešto više od pola godine, u javnosti ostavljate dojam čovjeka bez dlake na jeziku koji nema problem stvari nazivati pravim imenima, ali vas tek trebamo upoznati. Ko je Ivor Perić?

Uvijek je najteže govoriti o samom sebi, ali ja sam Ivor Perić, rođen sam, odrastao i školovao se u Mostaru, čovjek sam iz naroda, Mostarac sa dna kace, Veležovac, Hrvat, Bosanac i Hercegovac srcem i dušom. Najmlađi sam predsjednik jedne kantonalne organizacije SDP-a, po struci sam pravnik, poslije fakulteta sam radio u advokaturi, potom jedno vrijeme za UN, a sad sam savjetnik u ministarstvu financija i trezora BiH nakon što je zamjenik ministra Muhamed Hasanović procijenio da mu treba pravnik sa iskustvom u međunarodnim institucijama. Zato trenutno živim na relaciji Mostar-Sarajevo ali svaki slobodan trenutak sam u Mostaru, tu je moj cijeli život.

Mostar nosi taj neslavni epitet grada-slučaja kojeg nikako da se riješi zbog stalnih političkih tenzija. Svjedoci smo kako se te tenzije neprestano podgrijavaju i eksploatišu i kako se to intenzivira u vrijeme izbora. Koliko su te krize stvarne a koliko se kreiraju iz političkih potreba?

Mostar trenutno vjerovatno prolazi kroz najveću poslijeratnu političku krizu. Međutim, politička kriza u Mostaru uvijek se reflektira i na sigurnosni aspekt života svih građana u Mostaru. Nisu to više samo navijačka prepucavanja, međunacionalni incidenati i slično, mi smo ovdje nedavno imali podmetanje požara na deponiji Uborak sa štetom od četiri ili pet miliona maraka a niko još uvijek nije procesuiran. Na ulicama su gomile smeća, komunalno preduzeće ne funkcioniše…

I nakon svega toga smo vidjeli možda najskandalozniju sjednicu Gradskog vijeća u historiji Mostara sa nevjerovatnim kvalifikacijama i međusobnim optužbama SDA i HDZ kad je u pitanju komunalno preduzeće. Čuli smo optužbe direktorice preduzeća koja je optužila predsjedavajućeg Vijeća da je trinaest ili četrnaest cisterni vode vozio sebi u privatne svrhe bez evidentiranja naloga i plaćanja ikakvih usluga, on je njoj uzvratio optužbama za zloupotrebu nekih 20,000 KM, u svemu tom prljavom vešu koji je iznesen u svađi vječitih koalicionih partnera bilo je dovoljno materijala za sve policijske agencije koje imamo. Mostar definitivno jeste u najvećoj političkoj krizi i ona je stvarna, uz sve to političko podgrijavanje i potenciranje u političke svrhe.

Diskusije o političkim dešavanjima u Mostaru se obično svode na prepucavanja o tome gdje je ko kad pogriješio, u upiranjima prstom i prebacivanju političke odgovornosti. Ipak, u ovom gradu su dominantne SDA i HDZ bez izgleda da se to drastično promijeni u dogledno vrijeme. Gdje je u tome SDP i može li vaša stranka biti dio rješenja?

Mi u Gradskom vijeću trenutno imamo dva vijećnika, imali smo nešto lošiji rezultat kojeg planiramo popraviti već na ovim izborima kao uvertiru u lokalne izbore za dvije godine. Na nivou kantona smo trenutno u vlasti i volim reći da mi definitivno predstavljamo balans između dvije etnonacionalne politike. Na kraju krajeva, naša dopredsjedavajuća Skupštine Vesna Saradžić je Srpkinja, ministar Emil Balavac pripada Ostalima, ja sam Hrvat, predsjednik Kluba Ismet Lulić je Bošnjak… Mi smo sami po sebi ono kako ja vidim Bosnu i Hercegovinu.

A u našem programu su stvari koje možemo ispuniti i pokazati narodu da su s pravom glasali za nas i da možemo ispuniti njihova očekivanja. Zato iskreno mislim da je SDP potreban gradu Mostaru i da mu trebaju rješenja koja mi predlažemo – mi smo dali svoj prijedlog izmjena Statuta grada, taj prijedlog se pogotovo bavi pravima Ostalih kao najugroženijih kategorija u Mostaru. Sad imamo i odgovor na apelaciju Vojina Mijatovića kada su u pitanju mjesne zajednice i položaj Ostalih u gradskom vijeću…

Šta je sa rješenjima za komunalne probleme i javna preduzeća?

U svemu što je SDP radio i predlagao u fokusu su bile lokalne teme. Kada su u pitanju ova javna preduzeća, moram naglasiti da se ništa od ovoga što gledamo ne bi desilo da SDA nije zajedno sa HDZ-om odlučila sve ovlasti po pitanju javnih preduzeća prenijeti na gradonačelnika. Sad smo u situaciji gdje gradonačelnik Kordić može kako god želi smjenjivati direktore i izmišljati vršioce dužnosti koji će upravljati preduzećima.

Sad, nažalost, imamo takvu situaciju u komunalnom preduzeću gdje je direktorica osoba koja javno negira ratne zločine i koja je podijelila otkaze za 18 ili 22 ljudi nakon ekspresno provedenog disciplinskog postupka – odmah otkaz bez opomene, upozorenja, smanjenja plate… Ti ljudi su na ulici! Radnik koji je bio na bolovanju, srčani bolesnik koji nije nimalo utjecao na ove procese, on je dobio otkaz! Niko me ne može uvjeriti da je to urađeno samo zato što su radnici odbili da izvrše neki radni nalog.

Da se pitalo SDP do toga ne bi došlo, gradonačelnik ne bi imao odriješene ruke da radi šta hoće a javnim preduzećima bi upravljali sposobni i obrazovani ljudi, bez obzira na njihovu nacionalnost. I bilo bi manje tenzija, možete i sada vidjeti koliko mi pazimo šta izjavljujemo kada je u pitanju ova trenutna cijela situacija oko grada Mostara.

Mnogi bi prigovorili na račun onoga kako se BH Blok postavio prilikom izbora Marija Kordića 2020. godine. Tada je SDP bio dio tog bloka koji je otvorio vrata Kordićevom dolasku na vlast, zar ne? Sad se i mi vraćamo onom upiranju prstom i pitanju ko je kriv a ko krivlji, ali da li vi u to vrijeme postupili drugačije?

Zastupnice Naše stranke, sa kojom smo tad bili u koaliciji, bile su suzdržane. Jedina da tako kažemo probosanska stranka koja je ikad glasala za HDZ-ovog gradonačelnika Mostara bila je SDA kada je njihov član glasovao sam protiv sebe i kada je pobijedio Ljubo Bešlić. Ta priča o nekoj izdaji je besmislena, ja se možda ne slažem sa onim kako su tada glasale zastupnice NS ali poštujem njihovu principijelnost. Rekle su da će biti suzdržane i ostale su pri svom stavu koji je, na kraju krajeva, najviše koštao njihovu stranku.

Ne vrijedi više razmišljati i govoriti o tome, mi u SDP-u želimo vratiti povjerenje ljudi, želimo vratiti mandate koje smo izgubili u gradskim područjima zapad i jugozapad, da skupimo osamnaest ruku i onda sa svim strankama koje nisu HDZ nađemo novog gradonačelnika koji će uživati poštovanje građana, bez obzira na njegovu nacionalnost. Nije sporno da ponovo bude Hrvat, ali je red da više ne bude iz HDZ-a. Predugo traje ova HDZ-ova tortura i iživljavanje nad Mostarom.

Spomenuli ste pad povjerenja građana kojeg su građanske stranke zabilježile, ali njihov značaj je velik, naročito ukoliko zabilježe rast na predstojećim izborima. Rekli ste da SDP u vlasti u HNK trenutno predstavlja balans – da li je moguće neko okupljanje stranaka sa građanskim predznakom i formiranje nekog „korektivnog” bloka za vladajući tandem?

Da vam budem iskren, kad je u pitanju Naša stranka ja ne znam da li oni više postoje u Mostaru. Pokušavao sam stupiti u kontakt s nekim ljudima ali mi se niko od njih nije javio tako da ne znam da li tu imamo s kim sarađivati. A što se tiče Demokratske fronte, vidjet ćemo, naravno. Prvo moramo vidjeti ishod izbora na kantonalnom nivou – HNK je specifičan, za formiranje vlasti su potrebne dvije trećine, odnosno 20 ruku tako da postoji vjerovatnoća da će biti potrebno više od tri stranke kako bi se formirala vlada.

Kad su u pitanju lokalni izbori, tu se više ne smije dozvoliti da HDZ upravlja sa 19 vijećnika, zajedno sa Hrvatskom republikanskom strankom koja nije nikakva opozicija. Oni uvijek glasaju zajedno sa HDZ-om a izigravaju opoziciju tamo gdje HDZ-u nisu potrebne njihove ruke. Trenutno HDZ ima 19 ruku i vidimo šta se dešava: prvi put kada su došli do apsolutne moći i kontrole u Vijeću izigrali su i svoje vječite partnere.

Činjenica je da se više ne smije desiti da HDZ sam upravlja gradom jer u Mostaru trenutno imamo imamo najgoru moguću javnu upravu i najnesigurniji period. Nisam mogao vjerovati kad su neki ljudi govorili kako ćemo plakati za Ljubom Bešlićem, ali čini se da je stvarno došlo to vrijeme.

Jesu li politička nestabilnost u Mostaru isključivo proizvod lokalnih prilika ili ona dolazi izvana? Sa viših nivoa, iz drugih centara moći, sprijeda i „sazada”?

Mostar se nikad ne može posmatrati kao lokalni problem. Ne govorim ovo iz neke prepotentnosti zbog toga što sam iz Mostara, ali Mostar je bio predmet svih mirovnih sporazuma, od vašingtonskog pa nadalje – prvo se rješava Mostar pa onda sve ostalo.

To je vrlo specifičan grad, kanton je vrlo specifičan zbog etničkog sastava stanovništva i zbog te svoje specifičnosti i te historije se problemi Mostara ne mogu posmatrati kao lokalni problem jednog grada ili općine. Mostar se prelijeva na sve u Federaciji, pa onda i u državi, i u pojedinim trenucima ostatak države – ne samo nužno Sarajevo – ne razumije tu specifičnost i ne pružaju dovoljnu podršku Mostaru.

Jer pazite, ja smatram da se na svaku marku koja je iz Republike Hrvatske uložena za jačanje institucija koje nose nacionalni predznak moralo odgovoriti sa dvije marke iz Sarajeva za nešto građansko, neku instituciju građanskog Mostara. Nažalost, to je izostalo ili toga nije bilo dovoljno, a Mostar se ne može posmatrati mimo konteksta i Federacije i države. Na kraju krajeva, evo povezan je i sa kantonom jer je zbog njega blokirana kantonalna vlada

Prethodno pitanje se dobrim dijelom ticalo predstojećih izbora, odnosno implementacije njegovih rezultata. Jednostavno rečeno – ako među strankama sa sjedištem u Sarajevu nakon izbora krene utrka u približavanju HDZ-u hoće li to naštetiti Mostaru?

Vidjećemo šta ćemo imati na stolu nakon izbora, ali naravno da uvijek postoji opcija da neka stranka bude spremna trgovati Mostarom, jer je Mostar za HDZ prioritet svih prioriteta. Oni ga smatraju hrvatskim stolnim gradom, tu im je sjedište stranke, tu su institucije sa hrvatskim nacionalnim predznakom… Moguće je da takvo nešto bude na stolu ali ono što barem ja mogu garantovati sa ove pozicije na kojoj me se ipak i nešto pita unutar SDP-a, to je da neću dozvoliti da Mostar bude predmet trgovine kada je SDP u pitanju. Za druge stranke ne znam.

Naglašavate da ste čovjek iz naroda, da ste na terenu, među ljudima… Kako iz te perspektive izgledaju stvari, da li je nivo nepovjerenja među građanima veći ili manji nego među političkim elitama?

Moram tu stvarno biti otvoren: u Mostaru ljudi – pričamo o narodu generalno, bez obzira na nacionalnost – žive, rade, sarađuju, funkcionišu. I to ne funkcionišu na silu nego dobro funkcionišu. Imam osjećaj da svaki put kad se nazire da nešto ide bolje HDZ izmisli neku krizu da dignu tenzije i posvađaju narod. Intenzitet takvih stvari se pojača u izbornom periodu, ali bih rekao da u narodu više ne prolazi ta priča jer, naprimjer, simptomatično je to kako se danas izglasa budžet a odmah idućeg dana dođe do blokade Vijeća. Uredno podijele pare i onda – blokada. Nije ni narod baš glup, vide da su neke krize jednostavno fiktivne i izmišljene.

Generalno se normalno živi, osim eventualno pred derbi što je donekle i normalno i dešava se svugdje gdje postoji taj naboj među klubovima. Mimo toga, ljudi sa jedne strane idu u tržni centar na drugoj, sa zapadne dolaze na Stari most, slikaju se… Ljudi žive, dok vječni partneri proizvode krize a drže se zajedno i ne daju se godinama.

Eksploatacija međuetničkih tenzija je opće mjesto politike i u Mostaru ali i šire kod nas, pa smo tako vidjeli i posljednji primjer pokušaja podizanja histerije nakon incidenta u Međugorju. Kada će se tome stati u kraj?

Pa evo vidjeli smo kako je spremno [kandidatkinja HDZ BiH za članicu Predsjedništva BiH] Darijana Filipović prva reagovala, a za njom plejada političara iz hrvatskih stranaka koji su stavili metu na čelo jednom narodu, konkretno Bošnjacima. Vjerujem da su se potajno nadali da će moći poslati poruku kako su, eto, ugroženi od strane muslimana, Bošnjaka, pravoslavaca ili Srba, i kad se ispostavilo da je počinitelj katolik iz Poljske – ništa.

Mislim da je prava reakcija onakva kakvu je imao SDP – da se osudi ono što je neko uradio a ne da se unaprijed crtaju mete na nekom narodu. Sve i da počinitelj jeste iz tog nekog naroda to nije razlog da se onako reaguje i da se stvaraju pompezni naslovi o ugroženosti bez ikakvog osnova i smisla. Zanimljivo da je čak i HRS koja je radikalnija od HDZ-a imala odmjereniju reakciju, što nam puno govori.

Vratimo se SDP-u. Vaša je partija u posljednjih par godina u Hercegovini ostala bez nekoliko prepoznatljivih lica. Kako se to odražava na strukturu i rad stranke, na percepciju među građanima i na očekivanja od izbora? Da li će se to pokazati kao hendikep ili možda kao pozitivni šok?

Činjenica jeste da smo ostali bez nekih prepoznatljivih imena, ali su se isto tako pojavili neki novi ljudi. Gradska organizacija u Mostaru je bila u najvećem problemu ali je ona sada vjerovatno najstabilnija organizacija u cijelom kantonu, sve je definitivno posloženo i spremni smo za ove izbore. Neka od novih imena još ne mogu otkriti, ali mogu najaviti jedno ozbiljno pojačanje koje je spremno za iduće lokalne izbore i siguran sam da ćemo tada vratiti izgubljene mandate, osvojićemo taj mandat na jugozapadu, možda čak i dva.

Što se tiče ovih izbora, projekcije idu u prilog tome da će SDP u kantonu rasti sa tri na četiri zastupnika u skupštini, tako da mislim da ćemo sa ovom novom ekipom u općinskim organizacijama i na kantonalnom nivou definitivno rasti. Naravno, veliku zaslugu za to ima i rad naših ministara u vladi HNK ali i vlada Federacije koja je stvarno puno uradila za Mostar i Hercegovinu, bilo je puno konkretnih projekata i uloženog novca što bi se trebalo u narodu prepoznati.

Koliko možete biti sigurni u to?

Pa osim projekata i uloženog novca tu su i neki potezi koji su učinili da ljudi na svojoj kvaliteti života osjete razliku poput neradne nedjelje, povećanja minimalne plate i slično. To su naše socijaldemokratske politike koje ljudi osjete. S druge strane vidite kako je kad vlast drže SDA i HDZ, evo prije par dana je gradonačelnik Mario Kordić poništio dodatak za porodilje u gradu Mostaru jer su HDZ i SDA fingirali prihode u budžetu, lažno su predstavili prihode kojih nema i sad nema novca da se isplati dodatak porodiljama dok na nivou Federacije dobijete hiljadu maraka.

To je ta razlika koja se vidi. Tamo gdje ima SDP-a imate i socijalna davanja, i ljudska prava, i radnička prava… Tamo gdje ga nema imate osamnaest otkaza, nacionalne tenzije i ovo što je sa budžetom.

Kako bi, onda, izgledao „vaš” Mostar?

Mostar treba biti slika i prilika Bosne i Hercegovine, ali ne u ovom negativnom smislu slike i prilike podjela i tenzija, nego u pozitivnom smislu – da pokaže kakva Bosna i Hercegovina može biti. Vi trenutno imate situaciju da gradonačelnik Kordić ne smije doći na skokove sa Starog, zbog svojih izjava i gluposti koje konstantno radi, razumijem zašto ga ljudi ne vole.

Dakle, imate gradonačelnika koji je faktički nepoželjan u pola grada i koji je sam doveo do toga. Moja vizija je Mostar po mjeri SDP-a, u kojem ima mjesta za svakoga, u kojem su zaštićena svačija prava, u kojem nacionalni predznak nije bitan i u kojem nema dominacije, gdje su u institucijama prisutni i Srbi i Ostali. To je Mostar u čijem upravljanju ulogu igraju samo kompetencije, a sve ostalo onda dolazi sa tim.

To je vizija SDP-a, to je moja vizija, to je – po meni – i vizija Bosne i Hercegovine koja treba krenuti baš iz Mostara. Mislim da je krajnje vrijeme da stranke sa sjedištem u Sarajevu ili bilo gdje drugo shvate da ako se ne riješi pitanje Mostara ili – još gore – ako se pitanje Mostara ostavi isključivo HDZ-u, to je onda definitivno uvertira i u treći entitet, i u podjelu države, da onda nema države, a to nije nešto u čemu ja želim učestvovati.

Adis Nadarević (Tačno)