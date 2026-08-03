Američki san je nekada imao stvarnu ciljnu liniju. Tokom većeg dijela 1950-ih i 1960-ih, scenarij je bio dovoljno jednostavan da ga dijete razumije. Radili ste naporno, ostali lojalni svom poslodavcu i kupili skromnu kuću. Zatim, negdje oko 65. godine, penzionisali ste se s dovoljno dostojanstva da uživate u preostalim godinama. Penzionisanje je bila konačna nagrada za pojavljivanje, dan za danom, godinu za godinom. To obećanje je rastavljeno dio po dio, pretvarajući američki san u okrutni oblik komedije gdje je šala uvijek na račun radnika.

Piše : John Mac Ghlionn (The Hill)

Danas je penzionisanje manje životna faza, a više bajka koju roditelji govore svojoj djeci kako bi im pomogli da spavaju noću. Prema nedavnim podacima, 42 posto Amerikanaca starijih od 60 godina vjeruje da će doslovno raditi dok ne umru. Daleko od toga da su pesimistični, oni, u mnogim aspektima, reaguju na stvarnost. Već postoji rekordnih 11,6 miliona Amerikanaca starosti 65 i više godina koji i dalje otkucavaju sat. Iako korporativni PR timovi vole povremeno predstavljati profile 72-godišnjaka koji pozdravlja ljude u Walmartu, to je loša zamjena za iskrenu procjenu. Za milione, to je Plan B nakon što je Plan A žrtvovan zbog stagnacije plata, nestajanja penzija i decenija ekonomskih obećanja koja su nekako uvijek koristila svima osim ljudima koji su obavljali stvarni posao.

Naravno, jezik koji okružuje ovo ekonomsko izvršenje postao je duboko orvelovski. Amerikanci se aktivno podstiču da “preoblikuju penziju”. Govore nam se da je 70 novih 50. Izgleda da provođenje zlatnih godina radeći kasnu smjenu više nije finansijski očaj, već oblik “svrhovitog starenja”. Zaista je nevjerovatno šta sve možete preoblikovati kada priznanje sistemskog neuspjeha postane politički nezgodno.

Ali pravi preokret u ovoj živoj noćnoj mori je da današnji stariji ljudi zapravo mogu biti posljednja generacija sposobna za rad dok ne umru u ovim razmjerima.

To zvuči apsurdno dok ne shvatite da je vještačka inteligencija već prošla kroz glavna vrata i počela prepisivati ​​pravila zapošljavanja. Svakog mjeseca, umjetna inteligencija postaje eksponencijalno bolja u pisanju izvještaja, pregledavanju pravnih dokumenata, dizajniranju oglasa, analizi medicinskih snimaka, pa čak i vođenju cijelih kompanija.

Historija ovdje ne nudi nikakvu utjehu. Prethodne tehnološke revolucije zamijenile su mišiće, ali su stvorile nove kognitivne uloge. Revolucija umjetne inteligencije je fundamentalno drugačija jer direktno cilja na sam kognitivni rad. Zamjenjuje prosuđivanje, prepoznavanje obrazaca i analizu – upravo one administrativne zadatke za koje se generacijama govorilo da predstavljaju krajnju ekonomsku sigurnost.

Mlađi Amerikanci ulaze u ovaj pejzaž baš kada prečke na ljestvici zapošljavanja počinju u potpunosti nestajati. Diplomci trenutno ulaze na najteže tržište rada početnog nivoa u godinama, s nedovoljnom zaposlenošću koja prelazi 42 posto. Vjerovati da će jednostavno dodavanje drugog smjera ili skupljanje još jednog beskorisnog certifikata zaštititi dvadesetogodišnjake od tehnološkog cunamija zahtijeva izvanrednu mješavinu pustih želja i potpune zablude. Softver ne spava, nikada ne traži povišicu i ne izgorijeva. Dvostruki smjer iz marketinga i komunikacija neće vas spasiti od algoritma čije pokretanje košta sitniš.

Možda je najveća tragedija ovdje psihološka. Penzionisanje je nekada simboliziralo dolazak. Značilo je da su vam godine doprinosa donijele slobodu. Amerikanci sve više ne zamišljaju slobodu, već samo beskrajan rad prekinut vlastitim sahranama. Ideja o izlaznoj tački blijedi. Posao se širi i ispunjava svaku fazu života, trošeći godine koje su nekada bile rezervirane za odmor.

Civilizacija otkriva svoj pravi karakter ne po tome koliko efikasno stvara milijardere, već po tome mogu li obični ljudi na kraju sići s hrčka beskrajnog rada. Ako penzija postane luksuz isključivo za ultrabogate, dok svi ostali rade dok ih bolest ili smrt konačno ne unište, onda je definirajuće obećanje modernog prosperiteta službeno napušteno.

Mnogi vjeruju da je stari američki san bio o bogaćenju, i za neke je to i bio slučaj. Ali se radilo i o vjerovanju da će vaše posljednje godine zapravo pripadati vama. Za sve veći broj Amerikanaca, te godine su već oduzete. Ukoliko ne budemo imali iskren razgovor o kombinovanim pritiscima ekonomske nesigurnosti i vještačke inteligencije, buduće generacije će se osvrnuti na koncept penzionisanja onako kako se mi trenutno osvrćemo na kupovinu kuće sa tri spavaće sobe sa jednom fabričkom platom: kao na gotovo mitsku privilegiju civilizacije koja više ne postoji.

(John Mac Ghlionn je američki pisac i istraživač koji istražuje kulturu, društvo i uticaj tehnologije na svakodnevni život.)