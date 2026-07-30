Vojni analitičar Vilko Klasan upozorio je da aktuelni razgovori o Ukrajini i Bliskom istoku, prema njegovoj procjeni, ne vode prema trajnom miru. Smatra da se sukobi šire i da bi njihovo povezivanje moglo imati katastrofalne posljedice.

Gostujući u emisiji “Bosanski vjestnik” na Face TV, dr. sci. Vilko Klasan govorio je o odnosima američkog predsjednika Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua te mogućem daljnjem razvoju sukoba na Bliskom istoku.

Klasan je ocijenio da se javno predstavljeni odnosi političkih lidera razlikuju od njihovih stvarnih interesa.

“Jedno je ono što se prikazuje u javnosti, a sasvim je druga stvar stvarna priroda tih odnosa. Kod premijera Netanyahua riječ je o onome što on želi ostvariti i na čemu radi već 40 godina”, rekao je Klasan.

Prema njegovom mišljenju, Trump pokušava djelimično smanjiti američko učešće u sukobu s Iranom i sačuvati postojeće primirje, dok Netanyahu nema interes za potpuni završetak rata.

“Tu nema posebnog razumijevanja. Postoje samo interesi, a oni su različiti”, naveo je Klasan.

Klasan je izrazio sumnju u tvrdnje da su posljednji politički sastanci bili usmjereni prema postizanju mira.

Pozvao se na izjavu neimenovanog francuskog analitičara da se “o miru razgovara s neprijateljem”, navodeći da u aktuelnim razgovorima nisu učestvovale sve zaraćene strane.

“Ako govorimo o Ukrajini, predsjednik Trump razgovarao je s predsjednikom Volodymyrom Zelenskyyjem, ali ne vidim da je iko razgovarao s Rusijom, koja je druga strana u tom ratu. Isto tako, kada govorimo o Bliskom istoku, ne vidim da je iko razgovarao s Iranom”, kazao je Klasan.

Prema njegovoj ocjeni, sastanci saveznika više su se odnosili na nastavak ratnih aktivnosti nego na postizanje političkog dogovora.

“O miru razgovarate s neprijateljem. S prijateljima razgovarate o tome kako ćete voditi rat. Upravo su to, prema mom mišljenju, bila ova dva sastanka”, rekao je.

Klasan tvrdi da se rat na Bliskom istoku širi te da se pojavljuje mogućnost povezivanja tog sukoba s ratom u Ukrajini.

“Vidimo da se rat širi i na Irak. Saudijska Arabija sada postaje zaraćena strana. Također vidimo da se na određenom nivou počinju povezivati ova dva sukoba. Spominje se i Turska kao mogući učesnik”, naveo je Klasan.

Upozorio je da aktuelnu situaciju ne smatra stvarnim primirjem niti početkom završetka ratova.

“Nažalost, ovo nije nikakvo primirje niti se nazire kraj rata. Naprotiv, rat ide u smjeru širenja i postepenog spajanja dvaju velikih sukoba”, rekao je.

Klasan se pritom pozvao na navode o ukrajinskom napadu na iranski tanker u Kaspijskom moru, u kojem je, prema njegovim riječima, poginuo jedan mornar.

Dodao je da je iranski ministar vanjskih poslova najavio odgovor Teherana na taj napad.

Prema Klasanovoj procjeni, prestanak direktnih razgovora među sukobljenim stranama povećava opasnost od daljnje vojne eskalacije.

“Kad prestanu razgovori, govori oružje. Gaza je ključ cijelog sukoba, a svi šute o onome od čega je sve počelo”, zaključio je Klasan.

(Kliker.info-Face TV)