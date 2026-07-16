Dušan Janjić: HDZ je pravljen iz Njemačke, podjela BiH je bila drugi cilj, a prvi… (Video)
Dušan Janjić, direktor foruma za etničke odnose iz Beograda, u razgovoru za N1 kazao je da je “HDZ pravljen iz Njemačke”, u procesu podrške hrvatskom nacionalizmu, u razbijanju Jugoslavije. On je naveo kako se i danas u Evropskoj komisiji i svuda sprečava “otvaranje pitanja zajedničke odgovornosti, zajedničkog poduhvata Slobodana Miloševića i Franje Tuđmana u podjeli Bosne i Hercegovine”.
Predsjednik Srbije je jučer izjavio kako se sprema za vanredne parlamentarne, ali i predsjedničke izbore, do kraja ove godine. Vučić se sprema i za povratak na premijersku poziciju. Kako vi gledate na ove njegove najave i pored činjenice da je više puta najavljivao održavanje izbora tokom ove godine?
Moram da kažem da na prvi pogled i ovdje se dešava slična stvar kao i u Bosni i Hercegovini: svi su za Evropu, neke lijepe riječi tu lete, “reforma”, sve će brzo da se dogovori krajem jula. Glavna tema koju sam Aleksandar Vučić i mehanizam oko njega, propagandno-medijski, nameće, to je: kad će biti izbori. I to je, da sad kažemo, dotle obesmislilo cijelu stvar, a vrlo važna je stvar: kad će biti izbori, da li će biti mirni demokratski prelaz i promjena vlasti ili će biti nešto gore. A to je jednostavno došlo do onog apsurda: kada slušate Vučića, možete da zaključite da će “biti jednog dana”, a možda i prije. Dakle, mnogo govori, ništa ne kaže, osim da to kreira neku vrstu propratne propagandno-medijske atmosfere koja je u znaku nasilja. Nasilja višestrukoga, od onog fizičkog, prebijanja političkih protivnika, a onda ponegdje se desi da i ovi s druge strane, sa Vučićeve strane, dobiju batine, što nije dobar revanš, ali sve više i revanša.
S druge strane, jedno nasilje koje se forsira povratkom na teme koje su nas dovele u ovaj region, pa i u Srbiju, u ovu situaciju. Znači, teme rata, poricanje genocida, kažnjavanje svih onih koji bi nešto rekli što se tiče istine i činjenica. Stigli smo do jedne besmislice: da, na primjer, ministrica za lokalnu samoupravu, koja treba da bude garant za to ministarstvo demokratskih izbora, govori da zapravo bi ona “etnički očistila Kosovo”. Sve vam je jasno šta bi uradili sa opozicijom. Znam sasvim pouzdano da nije on samostalan, čak ni od sebe, a kamoli da je samostalan od onih kojima duguje. I ta se priča zaoštrila. I onda se vidi na cijelom Zapadnom Balkanu.
Jednostavno, Vučić, pogledajte njegova putovanja: mislim da je sad u Kijevu, jučer je bio na periferiji Pariza, a negdje će sad trčati, vjerovatno mora ponovo u Moskvu. Znači, kod nas se vodi jedna borba koja je komplikovanija nego u ostatku Zapadnog Balkana, pored tog nadmetanja Njemačke i Francuske koje se opiru Trumpovom, da kažemo, jačanju na Balkanu. Mi imamo, zapravo, dodatno sve vrste ruskog pokušaja da se vrate, da zarobe, da kažemo, ponovo i Crnu Goru. I da završim primjerom: kako drugačije tumačiti da jedna “prosrpska” stranka u Pljevljima donosi skupštinsku odluku opštine da postavi pitanje o odpriznavanja Kosova? Znate, to je ono kao kad je Crna Gora proglasila rat Japanu, pa čak ni Milo Đukanović se nije sjetio da potpiše primirje poslije 100 godina Japanu. Dakle, apsurdna jedna situacija.
U posljednjih 24 sata se raspravlja o izjavi ministrice Paunović o Kosovu i “etničkom čišćenju” za vrijeme rata 1999. kako gledate na to, ali istovremeno kako gledate i na izjavu albanskog premijera Rame da je za propast pregovora Srbije i Kosova kriv Vučić što više ne postoji ono što se nazivalo “Kosovo i Metohija”?
Svima je zajedničko na cijelom Zapadnom Balkanu da se kad nemaju rezultate, kad nemaju reformu, kad nemaju ekonomski napredak, oni će se uhvatiti etnonacionalizma i svojih nezavršenih zadataka. To je zajedničko, a sve drugo su nijanse. Što se tiče ove prve, zaista ne besmislene, nego opasne izjave… to je jedna ličnost za koju je bilo jako teško vezati da je to njen slobodan stav, uvjerenje ili ako jeste, onda ga je uspješno krila ovih 50 godina od kad je ja znam.
Hoću da kažem da je to očigledno dio jednog dogovora i da je taj posao pripao, zapravo, Dačiću. To se vidi na način na koji on to nju brani, taj posao da izgovara najstrašnije, da kažemo, prijetnje etničkog čišćenja, koje se naravno ne mogu ostvariti, ali se onda, zapravo, poslije te teme dižu. I u ime tih tema, oni koji zaista vjeruju da treba etnički čistiti, mi imamo sad jedno ludilo ekstremne desnice koja je povezana sa vladajućom koalicijom. Vidjeli smo to na obilježavanju 11. jula, vidjeli smo u prebijanjima ljudi.
Zapravo, to je jedna mješavina koju bih ja na kraju sveo – “izbori će biti kad ja odlučim da bude” ili “ako ne dođete svakako ćemo vam pokrasti”, a “ako se bunite mi ćemo vas tući”. E sad, tu upravo ovakve izjave služe. Ali ono što zabrinjava, ja zaista moram da kažem, zabrinjava, jer takva izjava sama po sebi u nekadašnje komunističko doba bi se možda smatrala verbalnim deliktom, ali bi bio u zatvoru onaj koji govori. S druge strane, Ramina primjedba, u najmanju ruku, cinična je i neuspjela. On ima sve više neuspjelih viceva, a zapravo, upravo zbog te akcije, koja se zvala vojno-policijska akcija borbe protiv terorizma, koja je inicirana ‘97. i trajala ‘98. i prekinuta je, zapravo, vojnom intervencijom NATO-a, a zapravo se spriječilo etničko čišćenje.
Sada reći da bi se završio taj posao, to, između ostalog, direktno glasi – toliko smo jaki, ni NATO nas više ne bi zaustavio. Jedino se postavlja pitanje: zašto svi žive u centru Beograda, privilegovani, i zašto niko ne ide baš u taj pokušaj? Pa, ne idu kao ni Edi Rama. Jer i Edi Rama ima isti sad problem kao i Aleksandar Vučić, populizmom je dosta vladao, dugo su vladali, postigli su oni neke rezultate, ali narod nije zadovoljan. E, pošto nemaju šta da odgovore narodu, uhvatili su se te ideje Kosova. Edi Rama, uslovno da kažem, s pravom, jer je to međunarodni aranžman, šalje predsjednika republike da obiđe albansku manjinu u Preševu, Bujanovcu i Medveđi. Ili kako Dačić kaže: “Da Albanci kojima se ne sviđa idu u matičnu državu Albaniju”. Onda vam je jasno koliko je sati. Vi određujete nekome da li mu je matična država Kosovo, gdje je rođen, ili Albanija, iz čistog hira, odnosno vaše nemogućnosti da kroz dijalog riješite probleme.
Kako gledate na situaciju u Bosni i Hercegovini ponovo vidimo zajedničko djelovanje Čovića i Dodika? I kako komentarišete izjavu Milorada Dodika da bi Bosna i Hercegovina davno propala da nije bilo HDZ-a i SNSD-a?
Neću se sad vraćati na to, ali je strašno, vjerujte, da dan-danas, 40 godina se u historiji, u knjigama, u medijima, evo u Srbiji gdje ja živim, govori o stvarima, u nekima sam i ja učestvovao, gdje ja ne mogu da prepoznam ni sebe ni događaje. Dakle, jednostavno, i dalje se živi dobro od nasljeđa iz rata. Budimo svjesni: milioni su napustili, prije svega, Bosnu i Hercegovinu, pa i Srbiju i Hrvatsku. Stotine hiljada žrtava je. Mi dan-danas ne znamo koliko je državljana Srbije i srpske nacionalnosti bilo u ratu, jer navodno Srbija nije bila u ratu. To je apsurd. A potpisala je mirovni sporazum. Dakle, u toj seriji apsurda, očigledno, prošlost je još uvijek živa. I HDZ i Dodikovi pokušaji da opstane su, zapravo, držanje za tu naviku ljudi da je neko predodređen od Boga, odnosno u ime nacije, da vlada. Ne znam kako Dodik može da prežive kao vladajuća stranka, ostaće na političkoj sceni, osim podrškom HDZ-a. Zašto HDZ? Zašto nije SDP? Dakle, nije možda Milanović ništa “medeniji”, ako mogu tako da kažem.
Pa u HDZ-u su redovima oni koji su nakrali novac u ratu. Vladaju gasnim biznisom. Pa oni su ti koji, u ime Njemačke i Francuske, ruše dogovore o Južnoj konekciji, pa onda i Plenković izigra malo da se nešto složilo. Sve u svemu, da ne širimo: stara priča, opasna priča da se na sukobima pravi demokratija. To je nemoguće. Demokratija se ne pravi na etničkoj pripadnosti, nego na državljanstvu građana.
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