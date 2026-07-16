Hoću da kažem da je to očigledno dio jednog dogovora i da je taj posao pripao, zapravo, Dačiću. To se vidi na način na koji on to nju brani, taj posao da izgovara najstrašnije, da kažemo, prijetnje etničkog čišćenja, koje se naravno ne mogu ostvariti, ali se onda, zapravo, poslije te teme dižu. I u ime tih tema, oni koji zaista vjeruju da treba etnički čistiti, mi imamo sad jedno ludilo ekstremne desnice koja je povezana sa vladajućom koalicijom. Vidjeli smo to na obilježavanju 11. jula, vidjeli smo u prebijanjima ljudi.

Zapravo, to je jedna mješavina koju bih ja na kraju sveo – “izbori će biti kad ja odlučim da bude” ili “ako ne dođete svakako ćemo vam pokrasti”, a “ako se bunite mi ćemo vas tući”. E sad, tu upravo ovakve izjave služe. Ali ono što zabrinjava, ja zaista moram da kažem, zabrinjava, jer takva izjava sama po sebi u nekadašnje komunističko doba bi se možda smatrala verbalnim deliktom, ali bi bio u zatvoru onaj koji govori. S druge strane, Ramina primjedba, u najmanju ruku, cinična je i neuspjela. On ima sve više neuspjelih viceva, a zapravo, upravo zbog te akcije, koja se zvala vojno-policijska akcija borbe protiv terorizma, koja je inicirana ‘97. i trajala ‘98. i prekinuta je, zapravo, vojnom intervencijom NATO-a, a zapravo se spriječilo etničko čišćenje.

Sada reći da bi se završio taj posao, to, između ostalog, direktno glasi – toliko smo jaki, ni NATO nas više ne bi zaustavio. Jedino se postavlja pitanje: zašto svi žive u centru Beograda, privilegovani, i zašto niko ne ide baš u taj pokušaj? Pa, ne idu kao ni Edi Rama. Jer i Edi Rama ima isti sad problem kao i Aleksandar Vučić, populizmom je dosta vladao, dugo su vladali, postigli su oni neke rezultate, ali narod nije zadovoljan. E, pošto nemaju šta da odgovore narodu, uhvatili su se te ideje Kosova. Edi Rama, uslovno da kažem, s pravom, jer je to međunarodni aranžman, šalje predsjednika republike da obiđe albansku manjinu u Preševu, Bujanovcu i Medveđi. Ili kako Dačić kaže: “Da Albanci kojima se ne sviđa idu u matičnu državu Albaniju”. Onda vam je jasno koliko je sati. Vi određujete nekome da li mu je matična država Kosovo, gdje je rođen, ili Albanija, iz čistog hira, odnosno vaše nemogućnosti da kroz dijalog riješite probleme.