Organizatori koncerta Dine Merlina poručili su da je svim posjetiocima koji s važećim ulaznicama sinoć nisu mogli na vrijeme ući na stadion omogućeno korištenje tih karata za koncert u nedjelju, 2. augusta, saopšteno je iz agencije Adriaticket.

Veliki broj ljudi sinoć nije uspio ući na koncert Dine Merlina u Sarajevu, što je izazvalo ogromno negodovanje publike.

„Došli smo oko 18 sati pred ulaz, ali smo čekali satima. Mnogi su se i vratili. Ja sam na koncert ušao tek negdje prije 22 sata, kada je svirka uveliko počela“, kazao nam je jedan Sarajlija.

Povodom ovog incidenta oglasio se Adriaticket tim.

“Povodom situacije u kojoj jedan dio publike s važećim ulaznicama za parter u petak, 31.7.2026. godine, nažalost, nije uspio pravovremeno ući na stadion, obavještavamo publiku o rješenjima kojima ćemo omogućiti svim kupcima ulaznica za sektor partera da u potpunosti uživaju u spektaklu Dine Merlina na stadionu Koševo. Svim posjetiteljima koji u petak nisu uspjeli pravovremeno ući u sektor partera bit će omogućeno korištenje njihovih ulaznica za koncert u nedjelju, 2. augusta. Isti samo trebaju svoju ulaznicu poslati na e-mail info@adriaticket.ba do 20:00 sati večeras (1.8.) kako bi im se produžila valjanost za isti sektor (parter) za koncert u nedjelju, 2. augusta.”

Čak i za vrijeme koncerta moglo se čuti negodovanje zbog gužbvi na ulazu. U nekoliko navrata čulo se i skandiranje „Dino, lopove“.

Iz organizacije ističu da ulaznice nisu prodavane u prekomjernom broju, kako su ih optuživali pojedini mediji i nezadovoljni gledaoci.

“Sve ulaznice za sektor partera su distribuirane u skladu s predviđenim kapacitetima i važećim standardima. Želimo istaći da su u potpunosti netačne sve insinuacije da je do poteškoća manjeg dijela publike za ulazak na sektor partera došlo zbog prekomjernog broja prodanih ulaznica”, kazali su.

Naglašavaju da su se posjetioci s ulaznicama za parter suočili s otežanim pristupom uslijed kombinacije više logističkih faktora.

“Konfiguracija stadiona Koševo je takva da pristup parteru omogućava samo jedan ulaz, takozvani atletski ulaz, čiji su kapacitet i protočnost ograničeni”, naveli su kao jedan od razloga.

Također navode da publika nije došla na vrijeme na stadion te da nisu praćena uputstva za ulazak. Priznaju i da je jedan od razloga bila nedovoljna koordinacija ljudi na terenu.

“Uz to, evidentirani su i nedostaci u operativnoj koordinaciji na terenu, uključujući nedovoljno efikasno usmjeravanje posjetitelja u datim okolnostima”, rečeno je.

Organizatori poručuju da će sa svoje strane ispraviti greške te očekuju da narednih dana neće biti sličnih problema.

“Nakon detaljne analize, sve službe uključene u organizaciju dodatno su koordinirane te su poduzete konkretne mjere kako bi ulazak posjetitelja u sve sektore, a posebno sektor partera, na naredne koncerte protekao što efikasnije i bez poteškoća. Zbog svega navedenog, donesena je odluka da se kupcima ulaznica za parter u petak, koji nisu bili u mogućnosti uživati u ovom spektaklu, osigura alternativno, gore opisano rješenje za koncert u nedjelju 2.8.”, zaključili su iz Adriaticketa.

(Kliker.info-SB)