Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da Sjedinjene Američke Države nisu odobrile Ukrajini proizvodnju projektila „Patriot“, istakavši da Washington mora biti izuzetno oprezan kada je riječ o dijeljenju takve vojne tehnologije.

„Nismo dali svoj pristanak. O tome raspravljamo“, rekao je Trump tokom sjednice vlade održane u predsjedničkoj rezidenciji Camp David.

Američki predsjednik je dan ranije u razgovoru za Financial Times kazao da „nije siguran“ hoće li Kijevu dati zeleno svjetlo za proizvodnju projektila.

„Predsjednik Volodimir Zelenski volio bi imati projektile ‘Patriot’ i volio bi imati projektile ‘Tomahawk'“, rekao je Trump.

Dodao je da je riječ o izuzetno sofisticiranom oružju.

„To oružje je nevjerovatno. Moramo biti vrlo oprezni prije nego što nekome dopustimo da ga proizvodi“, poručio je.

Trump je upozorio i na moguće dugoročne posljedice dijeljenja napredne vojne tehnologije.

„Date im ovu tehnologiju, a jednog dana bi se mogli okrenuti protiv vas“, rekao je američki predsjednik.

Tokom posjete Washingtonu u utorak, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je s Donaldom Trumpom na zatvorenom sastanku u Bijeloj kući razgovarao o mogućnosti izdavanja dozvole za proizvodnju presretača „Patriot“.

Za Kijev je odbrana od balističkih projektila, koje je posebno teško presresti, apsolutni prioritet u trenutku kada Rusija intenzivira napade na Ukrajinu.

Sistemi „Patriot“ jedini su američki proturaketni sistemi sposobni za presretanje takvih projektila, ali Ukrajini trenutno nedostaju presretačke rakete PAC-3 MSE.

(Kliker.info-agencije)