Policija je uhapsila osobu koja se dovodi u vezu s oštećenjem Gospinog kipa na Podbrdu i požarom na vanjskom oltaru Crkve svetog Jakova u Međugorju, saopćeno je 28. jula iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (MUP HNK).

Kako javlja Hina radi se o državljaninu Poljske kojin je osumnjičen za paljenje vanjskog oltara crkve sv. Jakova i vandalizam na Brdu ukazanja u Međugorju.

Kako javlja Hina radi se o državljaninu Poljske kojin je osumnjičen za paljenje vanjskog oltara crkve sv. Jakova i vandalizam na Brdu ukazanja u Međugorju.

Osoba je pronađena i uhapšena na području Zapadnohercegovačkog kantona u zajedničkoj akciji policijskih službenika dvaju kantona.

Nakon vandalizma osumnjičeni Poljak se s ruksakom na leđima uputio prema granici s Hrvatskom, gdje je i lociran te priveden. Policiji su u lociranju osumnjičenog pomogli vatrogasci i pripadnici GSS-a, a prema navodima mještana i civili.

Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (MUP HNK), a kako javlja Klix , jutros su zaprimljene prijave da je oštećen Gospin kip ispisivanjem različitog sadržaja te da je došlo do požara na vanjskom dijelu oltara crkve sv. Jakova.

Gospin kip je oskrnavljen grafitima i crnom bojom, a ostavljen je i natpis “Devil in a skirt”.

Uz to je postavljen transparent s natpisom “Ivanka, Mirjana, Milka, Vicka, Ivan, Jakov, to oszuści, mam dowody” što na poljskom jeziku znači “to su prevaranti, imam dokaze”.

(Kliker.info-agencije)