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Očajnički potez Rumuna :Kontrolisanim eksplozijama preusmjeravaju vodu Dunava kako bi pomogla hlađenju nuklearne elektrane

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Očajnički potez Rumuna :Kontrolisanim eksplozijama preusmjeravaju vodu Dunava kako bi pomogla hlađenju nuklearne elektrane

03 Augusta
14:48 2026
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Rumunske pomorske snage izvele su kontrolisanu eksploziju na Dunavu kako bi preusmjerile veću količinu vode prema Starom Dunavu i nuklearnoj elektrani Cernavodă, čime bi se pomoglo u njenom hlađenju.

Za uklanjanje velike stijene koja je ograničavala protok vode korišteno je oko 180 kilograma eksploziva, objavio je rumunski list Adevărul.

Intervencija trebala pomoći radu elektrane

Vršilac dužnosti ministra odbrane Rumunije Radu Miruță ocijenio je operaciju uspješnom, navodeći da će ona pomoći u hlađenju elektrane i odvijanju riječnog saobraćaja.

Ipak, zbog nastavka ekstremnih vremenskih uslova, nuklearna elektrana Cernavodă bi u jednom trenutku mogla privremeno obustaviti rad.

Miruță je kazao da je svaki dodatni dan rada elektrane vrijedan više od troškova same intervencije.

Rekordno nizak nivo Dunava ugrozio proizvodnju energije

Rumunija je prošlog petka proglasila vanredno stanje na cijeloj teritoriji tokom augusta zbog pada proizvodnje električne energije, nakon što je rekordno nizak nivo Dunava poremetio rad energetskih postrojenja.

Vrhunac aktuelnog toplotnog vala očekuje se u srijedu i četvrtak, kada bi temperature mogle preći 40 stepeni Celzijusa i približiti se historijskim rekordima, prenosi The Guardian.

(Kliker.info-agencije)

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