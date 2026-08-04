Ministar odbrane Zukan Helez o upadu neprijavljene pratnje u SBK: Pobjegli su glavom bez obzira čim su vidjeli specijalce, Vučić je dobio odgovor po mjeri
Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez reagovao je povodom intervencije Specijalne jedinice MUP-a Srednjobosanskog kantona tokom posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Bugojnu, kada su na terenu uočeni neprijavljeni naoružani muškarci.
Helez je uputio pohvale kantonalnim specijalcima, istakavši da su pokazali kako se štite procedure i pravni poredak zemlje.
“Čestitam specijalcima MUP-a Srednjobosanskog kantona koji su pokazali da u Bosni i Hercegovini institucije postoje i da niko nema pravo dovoditi neprijavljene naoružane grupe ljudi i pokušavati zaobići pravila”, poručio je Helez.
Ministar je pojasnio da je reakcija uslijedila nakon dojave mještana o kretanju sumnjivih naoružanih osoba koje nisu bile evidentirane u zvaničnom protokolu osiguranja srbijanskog predsjednika.
Govoreći o ponašanju srbijanskog lidera, Helez je naglasio da ovo nije prvi put da njegove posjete u regiji prate incidenti i nepoštivanje domaćih organa.
“Za Aleksandra Vučića ovakve kontroverze, nažalost, nisu nikakvo iznenađenje. Njegove posjete regionu često prate političke tenzije i potezi koji izazivaju pitanja o poštivanju domaćih institucija i propisanih procedura. Podsjećam javnost da je Vučić prije nešto više od godinu dana pokušao ući na dobrotvornu večeru u Sjedinjenim Američkim Državama pod lažnim imenom te da je, nakon što je otkriven, odstranjen”, dodao je on.
Na kraju je podvukao da sigurnosni propisi moraju važiti podjednako za sve strane zvaničnike koji dolaze u BiH.
Podsjećamo, policija u SBK intervenisala je na području Bugojna nakon što su uočene nepoznate osobe na quadovima i u terenskim vozilima. Provjerom spiska odobrenog osiguranja utvrđeno je da se te osobe ne nalaze na spisku najavljenih članova pratnje, a nakon prilaska specijalaca, muškarci u civilu su se pobjegli prema šumskom području.
(Kliker.info-N1)
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