Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez reagovao je povodom intervencije Specijalne jedinice MUP-a Srednjobosanskog kantona tokom posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Bugojnu, kada su na terenu uočeni neprijavljeni naoružani muškarci.

Helez je uputio pohvale kantonalnim specijalcima, istakavši da su pokazali kako se štite procedure i pravni poredak zemlje.

“Čestitam specijalcima MUP-a Srednjobosanskog kantona koji su pokazali da u Bosni i Hercegovini institucije postoje i da niko nema pravo dovoditi neprijavljene naoružane grupe ljudi i pokušavati zaobići pravila”, poručio je Helez.

Ministar je pojasnio da je reakcija uslijedila nakon dojave mještana o kretanju sumnjivih naoružanih osoba koje nisu bile evidentirane u zvaničnom protokolu osiguranja srbijanskog predsjednika.

“Nakon što su od građana dobili informaciju da se područjem Srednjobosanskog kantona kreće grupa naoružanih muškaraca koja nije bila dio zvanično prijavljenog osiguranja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, pripadnici Specijalne jedinice MUP-a SBK odmah su krenuli u potragu. Kada su ih locirali i prišli im, muškarci su pobjegli glavom bez obzira”, naveo je Helez.

Govoreći o ponašanju srbijanskog lidera, Helez je naglasio da ovo nije prvi put da njegove posjete u regiji prate incidenti i nepoštivanje domaćih organa.

“Za Aleksandra Vučića ovakve kontroverze, nažalost, nisu nikakvo iznenađenje. Njegove posjete regionu često prate političke tenzije i potezi koji izazivaju pitanja o poštivanju domaćih institucija i propisanih procedura. Podsjećam javnost da je Vučić prije nešto više od godinu dana pokušao ući na dobrotvornu večeru u Sjedinjenim Američkim Državama pod lažnim imenom te da je, nakon što je otkriven, odstranjen”, dodao je on.

Na kraju je podvukao da sigurnosni propisi moraju važiti podjednako za sve strane zvaničnike koji dolaze u BiH.

“Ni ovoga puta Vučić nije ostavio utisak poštovanja prema institucijama države domaćina, ali je ovaj put dobio odgovor po mjeri. Ako za sve strane delegacije važe ista pravila, onda moraju važiti i za predsjednika Srbije i njegovu pratnju. U Bosni i Hercegovini niko nema pravo zaobilaziti sigurnosne procedure niti očekivati poseban tretman”, zaključio je ministar odbrane BiH.