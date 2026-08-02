Italijanski velikan Juventus i Bayer Leverkusen postigli su dogovor o trajnom transferu bh. reprezentativca Kerima Alajbegovića. Osamnaestogodišnjak, koji će 21. septembra napuniti 19 godina, potpisao je petogodišnji ugovor s klubom, koji važi do 30. juna 2031. godine, objavljeno je na službenoj stranici “Stare dame” iz Torina.

Alajbegović, sposoban za djelovanje na obje strane terena i podjednako vješt sa obje noge, stiže u Torino nakon impresivne sezone u Austriji sa Salzburgom. Tamo je odigrao važnu ulogu i sakupio 44 nastupa u svim takmičenjima, postigavši ​​13 golova i dodavši četiri asistencije. Kerim Alajbegović je dinamičan i svestran, a igranje sa obje noge čini ga nepredvidivim za protivničke defanzivce i opasnim na oba krila.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine rođen u Kölnu prošao je kroz omladinske pogone u Kölnu, prije nego što se pridružio Leverkusenu. Sazreo je u Njemačkoj, zaradivši pozive za Bundesligu i Ligu prvaka, a zatim je otišao na posudbu u Salzburg.

Alajbegović se, iako veoma mlad, već etablirao i na međunarodnom nivou. Nakon što se probio kroz mlađe selekcije, brzo je postao referentna tačka na seniorskom nivou za Bosnu i Hercegovinu. Do sada je odigrao 11 utakmica i postigao dva gola, uključujući i jedan gol na Svjetskom prvenstvu 2026. godine.

“Sjajni talenat sa velikom ličnošću i ogromnim potencijalom, sada je spreman da pokaže svoju vrijednost u našim bojama. Dobrodošao u Juventus, Kerime!”, navodi se u tekstu.

Nešto kasnije Alajbegović je dao svoj prvi intervju za klupsku televiziju Juventusa i tom prilikom nije nije krio oduševljenje dolaskom u jedan od najvećih evropskih klubova.