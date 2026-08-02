Kerim Alajbegović potpisao petogodišnji ugovor s Juventusom : ”Spreman sam za izazove koji me čekaju !”
Italijanski velikan Juventus i Bayer Leverkusen postigli su dogovor o trajnom transferu bh. reprezentativca Kerima Alajbegovića. Osamnaestogodišnjak, koji će 21. septembra napuniti 19 godina, potpisao je petogodišnji ugovor s klubom, koji važi do 30. juna 2031. godine, objavljeno je na službenoj stranici “Stare dame” iz Torina.
Alajbegović, sposoban za djelovanje na obje strane terena i podjednako vješt sa obje noge, stiže u Torino nakon impresivne sezone u Austriji sa Salzburgom. Tamo je odigrao važnu ulogu i sakupio 44 nastupa u svim takmičenjima, postigavši 13 golova i dodavši četiri asistencije. Kerim Alajbegović je dinamičan i svestran, a igranje sa obje noge čini ga nepredvidivim za protivničke defanzivce i opasnim na oba krila.
Reprezentativac Bosne i Hercegovine rođen u Kölnu prošao je kroz omladinske pogone u Kölnu, prije nego što se pridružio Leverkusenu. Sazreo je u Njemačkoj, zaradivši pozive za Bundesligu i Ligu prvaka, a zatim je otišao na posudbu u Salzburg.
Alajbegović se, iako veoma mlad, već etablirao i na međunarodnom nivou. Nakon što se probio kroz mlađe selekcije, brzo je postao referentna tačka na seniorskom nivou za Bosnu i Hercegovinu. Do sada je odigrao 11 utakmica i postigao dva gola, uključujući i jedan gol na Svjetskom prvenstvu 2026. godine.
“Sjajni talenat sa velikom ličnošću i ogromnim potencijalom, sada je spreman da pokaže svoju vrijednost u našim bojama. Dobrodošao u Juventus, Kerime!”, navodi se u tekstu.
Nešto kasnije Alajbegović je dao svoj prvi intervju za klupsku televiziju Juventusa i tom prilikom nije nije krio oduševljenje dolaskom u jedan od najvećih evropskih klubova.
“Nakon što sam došao na Allianz stadion, vrlo sam ponosan i želim što prije početi. Dat ću svoje najbolje”, rekao je Alajbegović.
Govoreći o svom stilu igre, istakao je da je riječ o ofanzivno orijentisanom fudbaleru.
“Ja sam igrač koji želi loptu, koji želi šutirati, dodavati i driblati. Želim unijeti puno ofanzivne snage u ekipu i uvijek gledam naprijed, uvijek igram prema naprijed.”
Prisjetio se i nedavne utakmice protiv Italije, koja mu je ostala u posebnom sjećanju.
“Utakmica protiv Italije bila je lijepa. Pobijedili smo, ali bilo je teško jer je Italija igrala vrlo dobro. Spreman sam za izazove koji me čekaju.”
Dolazak u Juventus smatra velikom čašću, ali i obavezom.
“Serie A i italijanski fudbal su na vrhunskom nivou. Kada igrate za najveći klub u Italiji, to je velika čast, ali morate mnogo raditi kako biste se dokazali.”
Otkrio je i svoje prve ciljeve u novom klubu.
“Želim se što brže prilagoditi, pokazati svoje kvalitete, igrati sa svojim timom i upoznati saigrače. Jedva čekam svoje prve minute.”
Na kraju je poslao poruku mladim igračima, ali i navijačima Juventusa.
“Morate vjerovati u sebe kako biste postigli velike stvari. Spreman sam i jedva čekam da vas vidim na stadionu. Fino Alla Fine”, poručio je Alajbegović.
(Kliker.info-agencije)
Komentari