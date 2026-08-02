hamburger-icon

Kliker.info

Kerim Alajbegović potpisao petogodišnji ugovor s Juventusom : ”Spreman sam za izazove koji me čekaju !”

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Kerim Alajbegović potpisao petogodišnji ugovor s Juventusom : ”Spreman sam za izazove koji me čekaju !”

02 Augusta
20:06 2026
Štampaj Podijeli s prijateljima

Italijanski velikan Juventus i Bayer Leverkusen postigli su dogovor o trajnom transferu bh. reprezentativca Kerima Alajbegovića. Osamnaestogodišnjak, koji će 21. septembra napuniti 19 godina, potpisao je petogodišnji ugovor s klubom, koji važi do 30. juna 2031. godine, objavljeno je na službenoj stranici “Stare dame” iz Torina.

Alajbegović, sposoban za djelovanje na obje strane terena i podjednako vješt sa obje noge, stiže u Torino nakon impresivne sezone u Austriji sa Salzburgom. Tamo je odigrao važnu ulogu i sakupio 44 nastupa u svim takmičenjima, postigavši ​​13 golova i dodavši četiri asistencije. Kerim Alajbegović je dinamičan i svestran, a igranje sa obje noge čini ga nepredvidivim za protivničke defanzivce i opasnim na oba krila.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine rođen u Kölnu prošao je kroz omladinske pogone u Kölnu, prije nego što se pridružio Leverkusenu. Sazreo je u Njemačkoj, zaradivši pozive za Bundesligu i Ligu prvaka, a zatim je otišao na posudbu u Salzburg.

Alajbegović se, iako veoma mlad, već etablirao i na međunarodnom nivou. Nakon što se probio kroz mlađe selekcije, brzo je postao referentna tačka na seniorskom nivou za Bosnu i Hercegovinu. Do sada je odigrao 11 utakmica i postigao dva gola, uključujući i jedan gol na Svjetskom prvenstvu 2026. godine.

“Sjajni talenat sa velikom ličnošću i ogromnim potencijalom, sada je spreman da pokaže svoju vrijednost u našim bojama. Dobrodošao u Juventus, Kerime!”, navodi se u tekstu.

Nešto kasnije  Alajbegović je dao  svoj prvi intervju za klupsku televiziju Juventusa i tom prilikom nije  nije krio oduševljenje dolaskom u jedan od najvećih evropskih klubova.

“Nakon što sam došao na Allianz stadion, vrlo sam ponosan i želim što prije početi. Dat ću svoje najbolje”, rekao je Alajbegović.

Govoreći o svom stilu igre, istakao je da je riječ o ofanzivno orijentisanom fudbaleru.

“Ja sam igrač koji želi loptu, koji želi šutirati, dodavati i driblati. Želim unijeti puno ofanzivne snage u ekipu i uvijek gledam naprijed, uvijek igram prema naprijed.”

Prisjetio se i nedavne utakmice protiv Italije, koja mu je ostala u posebnom sjećanju.

“Utakmica protiv Italije bila je lijepa. Pobijedili smo, ali bilo je teško jer je Italija igrala vrlo dobro. Spreman sam za izazove koji me čekaju.”

Dolazak u Juventus smatra velikom čašću, ali i obavezom.

“Serie A i italijanski fudbal su na vrhunskom nivou. Kada igrate za najveći klub u Italiji, to je velika čast, ali morate mnogo raditi kako biste se dokazali.”

Otkrio je i svoje prve ciljeve u novom klubu.

“Želim se što brže prilagoditi, pokazati svoje kvalitete, igrati sa svojim timom i upoznati saigrače. Jedva čekam svoje prve minute.”

Na kraju je poslao poruku mladim igračima, ali i navijačima Juventusa.

“Morate vjerovati u sebe kako biste postigli velike stvari. Spreman sam i jedva čekam da vas vidim na stadionu. Fino Alla Fine”, poručio je Alajbegović.

(Kliker.info-agencije)

 

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku