Još jedna sezona u vrhunskom fudbalu : Edin Džeko i zvanično potpisao novi ugovor sa Schalkeom
Edin Džeko i zvanično je potpisao novi ugovor sa Schalkeom 04. Bh. napadač tako se vraća u Bundesligu nakon 15 godine, gdje je bio prvak Njemačke u dresu Wolfsburga.
Bosanskohercegovački golgeter potipsao je ugovor do juna 2027. godine.
Kako je ranije naveo BILD, iskusni napadač trebao bi godišnje zarađivati 900.000 eura osnovne plate, uz bonuse koji bi njegova ukupna primanja mogli povećati na oko 1,3 miliona eura.
Džeko se u Schalke prvi put vratio 22. januara ove godine, a u kratkom periodu ostavio je snažan trag.
U samo 11 utakmica postigao je šest golova i upisao tri asistencije, odigravši ključnu ulogu u povratku Schalkea u elitni rang njemačkog fudbala.
Po isteku ugovora 1. jula čekala se njegova odluka o nastavku karijere, koju je odgodio do završetka Svjetskog prvenstva s reprezentacijom Bosne i Hercegovine.
Nakon što je odlučio nastaviti igrati, prihvatio je ponudu Schalkea i produžio saradnju na još jednu sezonu.
Povratak u Bundesligu poslije 15 godina
Naredna sezona označit će Džekin povratak u Bundesligu nakon punih 15 godina.
Bh. golgeter je od 2007. do 2011. godine nosio dres Wolfsburga, s kojim je osvojio historijsku titulu prvaka Njemačke. U sezoni 2008/09 bio je i najbolji strijelac Bundeslige, čime je stekao status jednog od najboljih napadača Evrope.
Sjajne partije u Njemačkoj otvorile su mu vrata Manchester Cityja, nakon čega je uspješnu karijeru gradio i u Romi, Interu, Fenerbahčeu te Schalkeu.
Još jedna sezona u vrhunskom fudbalu
Iako je u martu napunio 40 godina, Džeko je odlučio produžiti karijeru i još najmanje jednu sezonu igrati na najvišem nivou.
Ujedno, njegov ostanak u Bundesligi predstavlja i odličnu vijest za selektora Sergeja Barbareza, jer će kapiten Zmajeva nastaviti igrati u jednom od najjačih evropskih prvenstava i ostati važna opcija za reprezentaciju Bosne i Hercegovine u predstojećim kvalifikacionim utakmicama.
(Kliker.info-N1)
Komentari