Više od 50.000 ljudi u svega nekoliko dana prešlo je iz Maroka u špansku enklavu Ceutu, što je izazvalo jednu od najvećih migrantskih kriza na granici Evropske unije u posljednjih nekoliko godina. U haotičnim i opasnim okolnostima poginule su desetine ljudi, dok španske vlasti pokušavaju uspostaviti kontrolu nad situacijom.

Do petka navečer više od 37.500 osoba vraćeno je na teritoriju Maroka, a povratak migranata nastavljen je i tokom večeri.

Broj ljudi koji su prešli granicu jednak je više od dvije trećine ukupnog broja stanovnika Ceute, gdje se razvila ozbiljna humanitarna kriza.

Ceuta – jedina kopnena granica Evropske unije s Afrikom

Ceuta, zajedno s Melillom, predstavlja jedine kopnene granice Evropske unije s afričkim kontinentom. Iako se nalazi na sjevernoj obali Afrike, Ceuta je pod španskom upravom još od 1580. godine.

U ovom gradu zajedno žive kršćani i muslimani, a španski i marokanski stanovnici uglavnom održavaju dobre odnose. Međutim, Maroko ne priznaje Ceutu i Melillu kao dio Španije te ih smatra okupiranim teritorijama.

Zašto je Ceuta česta meta migranata?

Španija predstavlja jednu od glavnih ulaznih tačaka u Evropu za ljude koji bježe od siromaštva, sukoba ili traže bolje životne prilike.

Zbog toga su Ceuta i Melilla među najutvrđenijim evropskim granicama. Migranti do Ceute najčešće dolaze plivajući oko pet kilometara od marokanskog grada Fnideqa ili iz obližnjeg mjesta Belyounech.

Iako španske vlasti veliki broj migranata odmah vraćaju u Maroko, dio njih završava u prihvatnim centrima dok čekaju odluku o zahtjevu za azil.

Ovo nije prvi smrtonosni incident na toj granici. U Melilli je 2022. godine poginulo 23 ljudi tokom pokušaja prelaska granice, dok je kod Ceute 2014. godine život izgubilo najmanje 14 migranata.

Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije, od 2014. godine u Sredozemnom moru evidentirano je više od 35.000 poginulih ili nestalih migranata. Samo u prvih sedam mjeseci 2026. godine zabilježeno je gotovo 1.500 smrtnih slučajeva i nestanaka.

Šta je dovelo do masovnog prelaska granice?