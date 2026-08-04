Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino pokušava osigurati političku podršku Trumpove administracije nakon što je propao njegov plan o prodaji dijela komercijalnih prava FIFA-e privatnim investitorima.

Prema pisanju New York Posta, Infantino je u ponedjeljak pokušao organizirati razgovor s američkim državnim sekretarom Marcom Rubiom. Službeno je želio razgovarati o nogometu kao sredstvu jačanja američkog utjecaja u svijetu, no izvori tvrde da mu je pravi cilj bio osigurati podršku za ostanak na čelu FIFA-e.

‘Želio je razgovarati s državnim sekretarom tome kako nogomet može biti oblik američke “meke moći”. No zapravo se radi o spašavanju vlastite pozicije‘, rekao je jedan izvor.

Drugi izvor tvrdi da se Infantino osjeća sve usamljenije zbog brojnih kritika koje posljednjih dana stižu na njegov račun te da traži uticajne saveznike koji bi ga javno podržali.

Američki State Department demantirao je da je razgovor s Rubiom bio dogovoren, dok iz FIFA-e tvrde da je poziv otkazan nakon medijskih napisa. FIFA nije službeno komentirala cijeli slučaj.

Prema istim izvorima, Infantino je posljednjih dana bezuspješno pokušavao stupiti u kontakt i s predsjednikom Trumpom.

Sve se događa nakon što je propao njegov plan da se televizijska prava, sponzorstva, licenciranje i prodaja ulaznica izdvoje u novu tvrtku, u kojoj bi investicijski fond Thrive Capital kupio 20 posto udjela za nešto više od četiri milijarde dolara. Fond vodi Josh Kushner, mlađi brat Jareda Kushnera, zeta predsjednika Trumpa.

Nezadovoljstvo među nacionalnim nogometnim savezima, koji tvrde da su za njega doznali tek iz medija. Prema pisanju New York Posta, dio čelnika FIFA-e zbog toga traži Infantinovu smjenu, a operativni direktor FIFA-e Kevin Lamour izjavio je za Associated Press da se osjeća “prevarenim” jer nije znao da se vode tajni pregovori.

List također navodi da je UEFA 30. jula jednoglasno izglasala bojkot svih FIFA-inih natjecanja, uključujući i Svjetsko prvenstvo 2030. godine u Španjolskoj, Portugalu i Maroku. Ako bi se takva odluka doista provela, bila bi to dosad nezabilježena situacija u kojoj bi dvije zemlje domaćini bojkotirale vlastito Svjetsko prvenstvo.

(Kliker.info-Jutarnji list)