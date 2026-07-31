Prema najnovijim procjenama španske vlade, 48.300 osoba vratilo se u Maroko nakon što su prethodne noći prešle granicu i ušle u špansku enklavu Ceuta, prenosi The Guardian.

To znači da je u Ceuti ostao samo dio ukupnog broja migranata, koji se procjenjuje između 50.000, prema podacima centralne vlade, i 60.000, prema lokalnim vlastima.

Italija najavila suspenziju šengenskih aranžmana sa Španijom

Italija je saopćila da suspenduje primjenu šengenskih aranžmana bez unutrašnjih granica sa Španijom kao odgovor na masovni priliv migranata u špansku enklavu Ceuta iz susjednog Maroka, objavila je agencija Reuters.

Iako Italija nema kopnenu granicu sa Španijom, ova mjera bi utjecala na osobe koje između dvije zemlje putuju avionom ili brodom.

Italijansko ministarstvo unutrašnjih poslova saopćilo je i da je s Francuskom dogovoreno jačanje kontrola duž francusko-italijanske kopnene granice.

Italijanska novinska agencija ANSA navela je da je ministarstvo unutrašnjih poslova „naredilo zatvaranje pomorskih i zračnih granica sa Španijom“.

Dodaje se da je odluka donesena nakon analize najnovijih informacija na sjednici Komiteta za imigraciju i sigurnost granica, kojim predsjedava ministar unutrašnjih poslova Matteo Piantedosi.

Za sada nema dodatnih detalja o ovoj odluci.

Trump kritizirao Španiju zbog migrantske krize

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump kritikovao je situaciju u Ceuti, optužujući Španiju za „loše upravljanje“ i „veoma liberalne zakone“.

Trump je kazao da bi događaji u Španiji mogli biti tema njegove kampanje pred predstojeće izbore u SAD-u.

Tokom sastanka vlade izjavio je da je situacija u Ceuti izgledala kao „invazija zemlje“, navodeći pritom brojke koje nisu potvrđene i koje su znatno veće od zvaničnih procjena.

„Gledao sam Španiju jučer i gledao katastrofu koja se dogodila. Izgledalo je kao invazija zemlje stotinama hiljada ljudi. Ista stvar će se dogoditi nama ako republikanci ne budu izabrani. Samo će biti mnogo gore, mnogo veće i mnogo lakše za ulazak“, rekao je Trump.

Dodao je da su uzrok problema, prema njegovom mišljenju, „slabi zakoni, loše upravljanje i veoma liberalni zakoni“.

Sánchez odgovorio kritičarima: Poštivanje evropskih pravila nije opcija

Španski premijer Pedro Sánchez odgovorio je kritikama država koje traže suspenziju Španije iz šengenskog prostora, predvođenih Italijom.

„Solidarnost i empatija su opcija. Poštivanje evropskih ugovora i podataka nije“, poručio je Sánchez na društvenim mrežama.

Pozivajući se na najnovije podatke evropske agencije za granice Frontex o neregularnim ulascima u Evropsku uniju, Sánchez je istakao da je više ljudi u EU ušlo preko Italije, zapadnog Balkana i Grčke nego preko Španije.

„Ovo nije vrijeme za podjele. Ovo je vrijeme da nastavimo graditi snažnu i ujedinjenu Evropsku uniju“, poručio je španski premijer.

(Kliker.info-agencije)