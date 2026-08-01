Emir Suljagić o saslušanjima u Memoraijalnom centru Srebrenica : Godinama ponavljam da nas policija bosanskih Srba tretira institucionalno kao prijetnju !
Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica, ponovo je reagovao povodom privođenja i saslušanja 26 sadašnjih i bivših saradnika ove institucije.
Oni su dobili pozive u Policijsku stanicu u Zvorniku po nalogu Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, što prema Suljagićevim riječima ima jasnu političku pozadinu.
Podsjećamo, iz Policijske uprave Zvornik ranije je saopšteno da u ovom slučaju postupaju po prijavi zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo utaja poreza i doprinosa.
– Memorijalni centar Srebrenica je i prije mog dolaska bio, i dalje je i mora ostati zauvijek iznad svake sumnje u smislu poslovanja. Prolazimo dvije revizije godišnje, poslujemo kao državna institucija putem trezora, ne postoji transparentniji način poslovanja niti postoji, u to sam uvjeren, institucija u ovoj zemlji kojom se rukovodi domaćinskije nego MCS-om, napisao je Suljagić na društvenoj mreži X.
Direktor Memorijalnog centra je istakao da se iza svega krije pokušaj kriminalizacije preživjelih Bošnjaka u Podrinju.
– Ovo je nama poznata taktika: kriminalizacija pojedinačnih preživjelih, kriminalizacija memorijalnih institucija, kriminalizacija sjećanja kao takvog. Ovo nije prvi, i nije ni posljednji put. Godinama ponavljam da nas policija bosanskih Srba tretira institucionalno kao prijetnju. Oni to svake godine pokažu barem jednom. A meni i dalje niko ne vjeruje. I zato moram da ponavljam. I ponavljaću, zaključio je Suljagić.
(Kliker.info-agencije)
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