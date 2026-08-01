Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica, ponovo je reagovao povodom privođenja i saslušanja 26 sadašnjih i bivših saradnika ove institucije.

Oni su dobili pozive u Policijsku stanicu u Zvorniku po nalogu Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, što prema Suljagićevim riječima ima jasnu političku pozadinu.

Podsjećamo, iz Policijske uprave Zvornik ranije je saopšteno da u ovom slučaju postupaju po prijavi zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo utaja poreza i doprinosa.

– Memorijalni centar Srebrenica je i prije mog dolaska bio, i dalje je i mora ostati zauvijek iznad svake sumnje u smislu poslovanja. Prolazimo dvije revizije godišnje, poslujemo kao državna institucija putem trezora, ne postoji transparentniji način poslovanja niti postoji, u to sam uvjeren, institucija u ovoj zemlji kojom se rukovodi domaćinskije nego MCS-om, napisao je Suljagić na društvenoj mreži X.