Da se ne zaboravi i ne ponovi : U Stocu obilježena 33. godišnjica stradanja i progona Bošnjaka
Polaganjem cvijeća na platou ispred bivše Koštane bolnice u Stocu obilježena je 33. godišnjica stradanja i progona Bošnjaka Stoca te sjećanje na žrtve “Koštane bolnice”, u organizaciji Udruženja logoraša Stolac.
Predsjednik ovog udruženja i maloljetni logoraš Amer Đulić kazao je u razgovoru za Fenu kako je sjećanje na ovaj događaj uvijek težak i bolan.
– Poruka od nas je uvijek ista, a to je da zaborav nikada ne smije doći i da istina o stradanju ovog naroda i inače tadašnje općine Stolac, mora biti predočena i dokazana kako pisanjem knjiga, tako i dokumentarnim filmovima jer ovdje se ipak dogodio veliki zločin 1993. kada je Stolac ostao bez 8.100 Bošnjaka. Otprilike 3.000-3.500 ljudi završilo je u koncentracijskom logoru, a oko 5.000 ih je protjerano na područje Blagaja i Mostara – kazao je Đulić.
Kroz “Koštanu bolnicu”, dodaje, prošlo je nekoliko stotina ljudi, među kojima je njih troje preminulo od premlaćivanja.
Dodaje kako je danas, više od tri desetljeća kasnije vrlo teško očuvati kulturu sjećanja.
– Biološki sat polako otkucava, meni je tada bilo 17, a danas mi je 51. Jedan sam od mlađih koji je prošao koncentracijske logore, a isto tako mnogi svjedoci koji su u tome bili više nisu živi i to je problem za tužiteljstva i sudove jer nemamo dovoljno dokaza, ali nastavljamo našu borbu – kazao je Đulić.
Istaknuo je kako je zadovoljan procesuiranjem ratnih zločina počinjenih u Stocu i Koštanoj bolnici, ali ne i presudama koje, kako kaže, nisu kakve bi trebale biti.
– Osim etničkog čišćenja Bošnjaka koje je tada počinjeno, u Stocu je počinjen i nevjerojatan urbicid što nam je dalo jasnu poruku kako ovdje u tim suludim idejama pomračenih umova 1990-ih godina nije bilo mjesta za Bošnjake, tako da se ovog dana moramo sjećati. Upravo to što smo danas ovdje i svjedočimo 33. godišnjici govori da su Bošnjaci svojim povratkom u potpunosti uništili taj suludi projekt i da se sasvim sigurno mogu smatrati moralnim pobjednicima – kazao je Šator.
(Kliker.info-Fena)
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