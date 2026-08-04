Polaganjem cvijeća na platou ispred bivše Koštane bolnice u Stocu obilježena je 33. godišnjica stradanja i progona Bošnjaka Stoca te sjećanje na žrtve “Koštane bolnice”, u organizaciji Udruženja logoraša Stolac.

Predsjednik ovog udruženja i maloljetni logoraš Amer Đulić kazao je u razgovoru za Fenu kako je sjećanje na ovaj događaj uvijek težak i bolan.

– Poruka od nas je uvijek ista, a to je da zaborav nikada ne smije doći i da istina o stradanju ovog naroda i inače tadašnje općine Stolac, mora biti predočena i dokazana kako pisanjem knjiga, tako i dokumentarnim filmovima jer ovdje se ipak dogodio veliki zločin 1993. kada je Stolac ostao bez 8.100 Bošnjaka. Otprilike 3.000-3.500 ljudi završilo je u koncentracijskom logoru, a oko 5.000 ih je protjerano na područje Blagaja i Mostara – kazao je Đulić.

Kroz “Koštanu bolnicu”, dodaje, prošlo je nekoliko stotina ljudi, među kojima je njih troje preminulo od premlaćivanja.

– Među premlaćivanima sam bio i ja, ali sam preživio, a od posljedica premlaćivanja još troje ih je podleglo u logoru u Gabeli. Naš cilj je borba za istinu i dokazivanje istine, a trenutno želimo i trudimo se da Koštana bolnica postane memorijalni centar za sva tri naroda – kazao je Đulić.

Dodaje kako je danas, više od tri desetljeća kasnije vrlo teško očuvati kulturu sjećanja.

– Biološki sat polako otkucava, meni je tada bilo 17, a danas mi je 51. Jedan sam od mlađih koji je prošao koncentracijske logore, a isto tako mnogi svjedoci koji su u tome bili više nisu živi i to je problem za tužiteljstva i sudove jer nemamo dovoljno dokaza, ali nastavljamo našu borbu – kazao je Đulić.

Istaknuo je kako je zadovoljan procesuiranjem ratnih zločina počinjenih u Stocu i Koštanoj bolnici, ali ne i presudama koje, kako kaže, nisu kakve bi trebale biti.

Predsjedavajući Gradskog vijeća Stoca Edim Šator naglasio je kako je 4. kolovoza 1993. duboko utisnut u kolektivno sjećanje ovog grada.