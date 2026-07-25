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Ambasada SAD u BiH : Privatni lobisti u RS ne predstavljaju politiku Amerike

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Ambasada SAD u BiH : Privatni lobisti u RS ne predstavljaju politiku Amerike

25 Jula
04:29 2026
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Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini oglasila se povodom, kako su naveli, netačnih tvrdnji pojedinih privatnih lobista koji pokušavaju ostaviti utisak da predstavljaju stavove administracije predsjednika Donalda Trumpa.

– Povodom nedavnih medijskih članaka, potvrđujemo da su netačne izjave privatnih lobista koji tvrde da predstavljaju administraciju predsjednika Trumpa. Politiku SAD prema BiH utvrđuju isključivo predsjednik i ovlašteni zvaničnici Vlade SAD – saopćeno je iz Ambasade SAD.

Ovakve poruke posebno dobijaju na značaju u političkom ambijentu Bosne i Hercegovine, gdje različiti politički akteri iz entiteta RS često pokušavaju međunarodnu podršku ili kontakte u velikim centrima moći predstaviti kao potvrdu vlastitih političkih stavova.

Podsjetimo, posljednji u nizu ugovora s izraelsko-kanadskom kompanijom Dickens & Madson u vrijednosti od četiri miliona dolara. U dokumentima predanim američkim vlastima navodi se da je “nezavisnost RS od Bosne i Hercegovine konačni cilj” angažmana, prenio je ranije RSE.

Vlasti RS su u protekloj deceniji angažovale najmanje 15 američkih lobističkih i advokatskih kuća, od kojih su mnoge povezane s republikanskim političkim krugovima u Washingtonu.

(Kliker.infoagencije)

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