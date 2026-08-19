Govoreći u BUKA podcastu o političkim tenzijama u Bosni i Hercegovini i čestim sukobima na relaciji Banjaluka–Sarajevo, narodna poslanica Zagorka Grahovac poručila je da svakodnevni život građana pokazuje potpuno drugačiju sliku od one koja se često može vidjeti u političkim debatama.

Prema njenim riječima, problem nije u tome što ljudi u BiH ne mogu živjeti i raditi zajedno, već u politici koja, posebno u određenim periodima, potencira podjele i sukobe.

„Mi možemo zajedno. Kad bi samo političari htjeli zajedno. Ljudi mogu zajedno, ljudi rade zajedno“, rekla je Grahovac.

Kao primjer navela je vlastito iskustvo života u Nevesinju i svakodnevne kontakte ljudi sa obje strane entitetske linije.

„Ja živim blizu entitetske granice i to sam više puta ponavljala. Nikad nema nikakvih problema, niko ne govori ni o kakvim sukobima“, kazala je.

Grahovac smatra da se, za razliku od svakodnevnog života, u političkom prostoru tenzije periodično pojačavaju, a incidentima i sukobima daje mnogo više prostora.

„Odjednom se pojave neki sukobi, neki incidenti. Ne mogu govoriti o pozadini toga, ali uvijek se u određenim periodima mnogo više na vještački način proizvode incidenti nego što ih stvarno ima“, rekla je.

„Ljudi rade, putuju, druže se i sarađuju“

Stvarna slika Bosne i Hercegovine, tvrdi Grahovac, najbolje se vidi daleko od političkih govornica.

„Ljudi svakodnevno rade, putuju, druže se i sarađuju. Vraćaju se i neka stara prijateljstva, ljudi se ponovo povezuju. Zaista žele normalno da žive – i žive“, rekla je.

Kao jednostavan primjer navela je putovanja i turističke aranžmane u kojima ljudi različitih nacionalnosti zajedno provode vrijeme bez problema koji dominiraju političkim diskursom.

„Normalno putuju i Srbi, i Bošnjaci, i Hrvati. U autobusu se zajedno zezaju, zajedno idu na turističke aranžmane. Nikad se ni po čemu ne dijelimo, osim po politici“, poručila je Grahovac.

Upravo zbog toga smatra da odgovornost za atmosferu stalnih sukoba ne treba tražiti prvenstveno među građanima.

„Mislim da nije do ljudi nego do političara, ali naravno, odgovornost je na svima nama“, kazala je.

Grahovac je u razgovoru za BUKU ocijenila i da se politika u prethodnim godinama previše udaljila od problema sa kojima se građani svakodnevno suočavaju.

Kako kaže, tokom svog prvog mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske očekivala je znatno više političke volje da se rješavaju konkretni životni problemi.

„Moj utisak je da smo mnogo više vremena potrošili da se rješavaju politička pitanja i problemi političara, a jako malo smo za ove četiri godine uradili za građane Republike Srpske i uopšte za bolji život nas u BiH“, rekla je.

Prema njenim riječima, upravo takav odnos politike prema građanima jedan je od razloga zbog kojih je povjerenje u političare sve manje.

„Kao da je politika samo radi političara, a nije radi naroda. Mislim da ljudi to shvataju i da je upravo to doprinijelo velikom razočarenju običnog svijeta u politiku i političare“, zaključila je Grahovac u BUKA podcastu.

(Kliker.info-Buka)