Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predsjednik stranke Naprijed Šemsudin Mehmedović ocijenio je, gostujući u emisiji Dan uživo, da Bosna i Hercegovina već godinama trpi posljedice političkog dogovora SNSD-a i HDZ-a, tvrdeći da su ove dvije stranke preuzele ključne poluge odlučivanja u državnim institucijama.

Govoreći o proporcionalnoj zastupljenosti naroda u institucijama Bosne i Hercegovine, Mehmedović je rekao da već duže vrijeme upozorava na, kako je naveo, negativan trend kada je riječ o poštivanju proporcionalne zastupljenosti propisane Ustavom BiH.

Podaci koje je predstavio na međunarodnoj konferenciji održanoj 8. augusta, kazao je, dobiveni su na osnovu zastupničkih pitanja i odgovora institucija, nakon čega je od Sektora za analitiku i istraživanja Parlamentarne skupštine BiH zatražio da napravi analizu.

“Pokazatelji su nevjerovatni”, rekao je Mehmedović, komentarišući podatke o zastupljenosti konstitutivnih naroda u institucijama BiH.

Govoreći o političkim odnosima u BiH, kazao je da se pitanje legitimnog predstavljanja godinama koristi kao politička tema, posebno kada je riječ o izboru hrvatskog člana Predsjedništva BiH.

Mehmedović je podsjetio na ranije izbore članova Predsjedništva BiH iz HDZ-a, navodeći da je, prema njegovoj ocjeni, građani nisu podržali politiku te stranke.

“Narod je kaznio Čovića, jer poslije Čovića nije više nijedan kandidat HDZ-a izabran”, rekao je Mehmedović.

Komentarišući političku polarizaciju i činjenicu da su SNSD i HDZ, prema njegovoj ocjeni, doveli do blokade institucija, Mehmedović je rekao da postoji rješenje, ali da ga u ovom trenutku ne želi javno predstavljati jer je, kako je kazao, predizborni period.

“Ja imam rješenje za to, i naravno, ne mogu sad u ovoj sivoj zoni, predvečerje izbora, govoriti o tome, jer bi bila promocija programa stranke”, rekao je.

Mehmedović je, međutim, naveo da je predložio izmjene Zakona o upravi prema kojima bi etnička zajednica kojoj nedostaje 10 posto ili više zaposlenih imala prednost prilikom popunjavanja radnih mjesta kroz konkursne procedure. Istakao je da bi se, pri tome, morala poštovati zakonom propisana procedura. “SNSD i HDZ uzeli su sve poluge odlučivanja”

Mehmedović smatra da je trenutna situacija posljedica procesa koji traje najmanje deset godina.

“To je proces koji traje duži niz godina, najmanje 10 godina unazad”, rekao je.

Kao jedan od trenutaka koji je, prema njegovim riječima, doveo do takvog stanja naveo je politički sporazum o formiranju parlamentarne većine u kojoj su bili SDA, DF, SNSD i HDZ.

“Prema tome, ne mogu politički dogovori ići, a da se ne poštuje Ustav Bosne i Hercegovine”, poručio je Mehmedović.

Dodao je da je, prema njegovom mišljenju, posljedica uzurpacije poluga odlučivanja i gašenje ili dovođenje u pitanje funkcionisanja pojedinih institucija.

“Mi smo došli u situaciju da nam se gase institucije, na primjer BHRT, IGA i tako dalje”, kazao je.

Govoreći o raspodjeli prihoda od indirektnih poreza, Mehmedović je ustvrdio da od 2023. godine nisu korigovani koeficijenti raspodjele na osnovu krajnje potrošnje.

“Ali je očigledno da zapravo ta SNSD i HDZ matrica funkcionira odlično, zato što oni zapravo uzimaju koliko im treba i koliko žele, zloupotrebljavajući institucije, zato što, evo, najbrojniji narod nemaju poluge odlučivanja, nemaju poluge ni blokade”, rekao je.

Istakao je da se, prema njegovom mišljenju, ne radi o podizanju tenzija, već o zahtjevu za poštivanje Ustava i zakona.

“Nismo podigli tenzije, mi tražimo da se poštuje Ustav i zakoni Bosne i Hercegovine”, rekao je Mehmedović. “Nije samo stvar član Predsjedništva”

Na pitanje da li bi politička situacija bila relaksirana kada bi hrvatska komponenta imala svog, kako se navodi, legitimnog člana Predsjedništva BiH, Mehmedović je odgovorio da problem nije samo u tome.

“Nije samo stvar član Predsjedništva. Hajmo otvoriti sva pitanja”, kazao je.

Kao primjer je naveo rad Agencije za državnu službu BiH, tvrdeći da SNSD i HDZ, kako je rekao, imaju uticaj na izbor kadrova.

Mehmedović je iznio i tvrdnju da je direktorica Agencije za državnu službu BiH Anita Markić donijela pravilnik prema kojem bi kvalifikovani bili samo kandidati koji ostvare 100 posto bodova na ispitu u konkursnoj proceduri.

“Ko će imati 100 bodova? Samo oni koji imaju i pitanja i odgovore”, rekao je Mehmedović, ocijenivši da takva praksa, po njegovom mišljenju, predstavlja “očiglednu korupciju”. O izborima i trećoj izbornoj jedinici

Govoreći o mogućnosti dogovora o izmjenama Izbornog zakona BiH i ideji treće izborne jedinice, Mehmedović je kazao da ne očekuje dogovor u izbornoj godini.

Osvrćući se na tvrdnje Dragana Čovića da Bošnjaci biraju člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda mimo volje hrvatskih birača, Mehmedović je rekao da je, prema njegovom mišljenju, ključ u kvalitetu kandidata.

“Prema tome, stvar je kvaliteta. Ponudite čestite kandidate”, rekao je.

Govoreći o kandidaturi Darijane Filipović, Mehmedović je kazao da smatra da je HDZ namjerno kandidovao slabijeg kandidata.

“Jedna stvar, a druga stvar, svjesno će blokirati implementaciju izbornih rezultata ako ne bude njemu onako kako on očekuje”, rekao je.

Dodao je da bi takva situacija mogla omogućiti da Borjana Krišto ostane na funkciji predsjedavajuće Vijeća ministara još godinu dana.

“Njemu ova situacija najbolje odgovara, i njemu i gospodinu Dodiku. Nemaju nikakve odgovornosti, a upravljaju svim procesima”, rekao je Mehmedović. “Ako nije zakonom zabranjeno, ako nije propisano zakonom, to se ne poštuje”

Komentarišući pitanje političke i institucionalne odgovornosti, Mehmedović je govorio i o funkcionerima koji nakon odlaska u penziju nastavljaju primati naknade ili obavljati funkcije.

Kazao je da su on i kolega Jasmin Nemerić problematizirali takav odnos prema javnim funkcijama.

“Mi imamo masu visoko pozicioniranih dužnosnika u Bosni i Hercegovini, u institucijama Bosne i Hercegovine, koji ne da su u penziji, nego su po 17 godina penzioneri i primaju i dalje visoke naknade, odnosno plate”, rekao je.

Kao primjer je naveo Komisiju za koncesije, tvrdeći da jedan član ima 83 godine i da je u Komisiji posljednjih 17 godina.

Mehmedović je rekao da problem vidi u nedostatku odgovornosti Vijeća ministara i onih koji donose odluke.

“Pa to nema nigdje u svijetu u političkoj praksi”, kazao je, govoreći o tome da Vijeće ministara, kako je naveo, glasa o tome hoće li provoditi inicijative i zaključke Parlamentarne skupštine.

“U Evropi je to normalno. Ako neko napravi neki incident, podnese ostavku i završena priča. Kod nas ne. Ako nije zakonom zabranjeno, ako nije propisano zakonom, to se ne poštuje”, rekao je. Mehmedović o BHANSA-i: “Obavijestili smo tužilaštvo o mogućem počinjenom krivičnom djelu”

Govoreći o radu Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA), Mehmedović je kazao da parlamentarni nadzor nad ovom institucijom nije dao rezultate.

“Nažalost, ministar prometa i komunikacija ne miješa se u svoj posao”, rekao je Mehmedović.

Dodao je da su članovi Komisije za saobraćaj i komunikacije obavijestili Tužilaštvo o mogućem počinjenom krivičnom djelu od strane menadžmenta BHANSA-e.

“Prema tome, doći će to na red”, kazao je.

Govoreći o imenovanju direktora BHANSA-e, Mehmedović je rekao da ne očekuje da će konkursna procedura biti završena u dogledno vrijeme.

Prema njegovim riječima, pitanje BHANSA-e povezano je i sa pitanjem kontrole neba Bosne i Hercegovine.

“Znači, BH Ansa je zapravo kontrolor saobraćaja, a kontrolor neba je Ministarstvo odbrane i to znači mi moramo imati suverenitet nad svojim nebom”, rekao je. Naftni terminali i sumnje u poslovanje

Mehmedović je govorio i o zahtjevu za hitnu reviziju poslovanja naftnih terminala u Federaciji BiH, navodeći da želi dobiti zvanične informacije od terminala, nadležnog ministarstva i Vlade Federacije.

Kazao je da se ne sjeća da je u naftnim terminalima posljednjih nekoliko godina uopće bila revizija.

“Što dovoljno samo po sebi govori da ostavlja prostor za neku sumnju. Ako je sve okej, pa zašto ne bi dozvolili da revizori utvrde, da im pomognu, da im daju preporuke, da im daju smjernice i tako dalje?”, rekao je.

Govoreći šire o upravljanju javnim preduzećima, Mehmedović je kritikovao praksu imenovanja stranačkih kadrova.

“Umjesto da se prije svega biraju kompetentni ljudi koji će imati odgovornost ako javno preduzeće ne posluje pozitivno”, kazao je.

Kao jedan od primjera naveo je rudnike, za koje je rekao da fondovima duguju više od 100 miliona KM.

“Ko je to dopustio?”, upitao je Mehmedović. Južna interkonekcija: “Nisam baš optimista”

Govoreći o Južnoj plinskoj interkonekciji, Mehmedović je kazao da nije optimista kada je riječ o stabilnom snabdijevanju plinom po niskoj cijeni.

“Nisam ja baš optimista da ćemo mi imati stabilno snabdijevanje plinom, bar ne sa niskom cijenom”, rekao je.

Dodao je da je plin o kojem se govori, prema njegovoj procjeni, mnogo skuplji od prirodnog gasa koji je BiH do sada uvozila iz Rusije.

Istakao je, međutim, da bi američki kapital u BiH imao sigurnosni i politički značaj.

“Nama to, prije svega, je sigurnosno pitanje i političko i diplomatsko”, rekao je Mehmedović.

Kazao je da je pitanje državne imovine jedan od razloga zbog kojih je, prema njegovom mišljenju, projekat zapeo. BHRT i spor sa RTRS-om

Mehmedović je komentarisao i situaciju u BHRT-u, posebno sudski proces između BHRT-a i RTRS-a.

Kazao je da je Komisija za promet i komunikacije više puta razmatrala stanje u državnom javnom emiteru, te da treba razdvojiti unutrašnje i vanjske probleme.

“Tu moramo razdvojiti unutarnje i vanjske probleme i uticaje”, rekao je.

Prema njegovim riječima, problem je nastao i zbog toga što je RTRS jednostrano ukinuo doznake prikupljene RTV takse.

“To je dovelo do vrlo lošeg stanja na BHRT-u i BHRT, evo, zbog i neplaćenog tog iznosa ovoj evropskoj difuznoj mreži, došao je u vrlo tešku situaciju”, kazao je.

Govoreći o sudskom postupku, Mehmedović je rekao da je u pitanju plenidba imovine te izrazio bojazan da postoji interes da se imovina dobije po što nižoj cijeni.

“Bojim se da ima nekih iza kulisa kojima je interes da se ta imovina dobije što je moguće jeftinije i vidjet ćemo kako će to trajati”, rekao je.

Dodao je da nije siguran da će BHRT vrlo brzo izaći iz problema, iako su, kako je naveo, “presude krenule u korist BHRT-a”.

Istovremeno je ustvrdio da postoji pritisak na sudije.

“Siguran sam da ima iza kulisa ogromni pritisak na sudije da zapravo presude u korist RTRS-a”, rekao je Mehmedović. “Sa svima ću sjesti koji su spremni da poštuju Ustav i zakone ove zemlje”

Govoreći o političkom preslagivanju nakon oktobarskih izbora, Mehmedović je kazao da očekuje promjene odnosa na nivou BiH i nižim nivoima vlasti, između ostalog zbog uvođenja novih izbornih tehnologija.

“Neće se više moći praviti takozvani bugarski vozovi, ne znam ni ja, te organizirane krađe volje građana. Sada će biti na licu mjesta izbrojano i bit će volja građana onakva kakva jest”, rekao je.

Kazao je da će nakon izbora razgovarati sa svima koji budu spremni poštovati Ustav i zakone BiH i štititi interese države.

“Sa svima ću sjesti koji su spremni da poštuju Ustav i zakone ove zemlje. I naravno da štite interes države Bosne i Hercegovine. Oni koji to nisu, ne bih sjeo taman da je ne znam šta u pitanju”, rekao je.

Mehmedović je istakao da smatra da je potrebno razgovarati i o promjeni Ustava BiH.

“Ne odgovara ni meni ovakav Ustav Bosne i Hercegovine, jer je to zapravo Ustav koji je obezbijedio sve moguće blokade, ali nije obezbijedio napredak Bosne i Hercegovine, razvoj institucija, razvoj društva, približavanje NATO i Evropskoj uniji i tako dalje”, rekao je.

“Prema tome, ja sam za jedan progresivan pristup. Ko može pomoći da ova zemlja krene naprijed, imat će sagovornika u meni”, zaključio je Mehmedović. O kritikama iz SDA i Stranke za BiH

Na pitanje o odgovornosti bošnjačkih stranaka za postojeće stanje i kritici Muamera Bandića iz Stranke za BiH da se pred izbore predstavlja kao zaštitnik Bošnjaka od kriza koje je dijelom i sam kreirao, Mehmedović je odgovorio da na probleme upozorava godinama.

“Ja, da sam htio učestvovati u tome, ja bih bio danas tamo gdje sam i bio”, rekao je.

Podsjetio je da je, kako je kazao, još od 2010. godine unutar političke stranke kojoj je tada pripadao tražio promjenu odnosa prema institucijama i državi BiH.

“Ja sam se borio dokle sam mogao”, rekao je Mehmedović.

Dodao je da je, nakon što je ocijenjeno da je riječ o porodičnom naslijeđu i političkoj stranci, odlučio krenuti drugim putem.