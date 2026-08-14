Vještačka inteligencija (artificial intelligence – AI) je ušla u doba svojevrsnog Ouroborosa: zmije koja se u beskonačnosti hrani svojim repom, dok biva osuđena na vječno ponavljanje i ciklično shvatanje budućnosti. AI, za samo nekoliko godina postojanja LLM-a (Large Language Models), je proizveo toliko sadržaja na internetu da sam sebe jede – konzumira informacije koje je sam napisao, te ih dalje „povraća“ kroz analizu i obradu podataka.

Piše : Dušan Pajović (CdM)

Ovo već sada predstavlja ogromnu krizu AI slopa: vještačka inteligencija nudi beznačajni materijal niskog kvaliteta koji generiše na površnom nivou, prilikom čega svima biva na već na prvu loptu jasno što je napisao robot, a što čovjek.

Kompanija Anthropic, koja posjeduje jednog od najbrže rastućih chatbotova Claude, se dosjetila kako da obrazac gutanja sopstvenog repa prekine. A „rješenje“ se nije nimalo svidjelo javnosti. Naime, Anthropic kupuje ogromne količine knjiga u fizičkom formatu, koje skenira da bi prehranili svoj LLM. Iz ove kompanije tvrde da će fizička izdanja knjiga pomoći Claudeu da piše jednako precizno i uvjerljivo kao stvarni autori. Knjige su ostale najznačajniji izvor znanja, književnog stila, kompleksne analize i bogatih fiktivnih narativa.

Caka je u tome što je Anthropic izabrao kapitalističku prevaru, brzinu i destruktivnost. Umjesto da eventualno rade na otkupljivanju autorskih prava, sarađuju sa izdavačima, autorima, bibliotekama i knjižarama; odlučili su se da otkupe što veću količinu knjiga u fizičkom izdanju – skeniraju ih i unište. Nijesu željeli da troše vrijeme i novac, pa ni da ručno skeniraju knjige. Potrebna im je hladna efikasnost. Njihove automatizovane mašine otkidaju korice i ivice knjiga, te ih potom ubacuju kao pisani tekst u model za digitalni sken. Knjige ovim putem bivaju zauvijek uništene u svom fizičkom obliku, a digitalna izdanja postoje samo unutar šireg spektra informacija Claudea, koje kompanija ni ne može dalje distribuirati jer nijesu otkupili autorska prava. Lista rijetkih knjiga, pa ni onih koje su unikatna izdanja, nažalost ne postoji. Sasvim je moguće da je Anthropic „pojeo“ jedinu preostalu kopiju neke knjige i zauvijek je izbrisao iz istorije znanja. Ostavština fizičkih knjiga, njihova kulturološka vrijednost i prisnost koju imaju sa čitaocima i čitateljkama se gubi. Ostaje samo prazan, komodifikovan, izlišan skup informacija koji će biti iskorišten za profit.

Ne mogu da ne osjetim veliku dozu nelagodnosti i bijesa kada gledam videe hladne, mehaničke, a opet ideološko ostrašćene, destrukcije knjiga. Ovo nam pokazuje vrhovnu ideologiju svijeta – novca. Sve za profit, profit ni za šta. Jer moglo je drugačije, i to baš lako. Mogle su se knjige skenirati i bez uništavanja, mogli su se platiti radnici koji će ih skenirati, dati naknada autorima/kama i izdavačima da ih ubace u digitalno izdanje, otkupiti autorska prava. Ali ništa od toga nije u skladu sa tehnofeudalistima koji njeguju svoj kripto jevanđelizam. Potrebno je, u tržišnoj utakmici, proizvoditi i konzumirati više, koristiti znanje kao otuđen produkt, pa ga veponizovati u svrhu rata, masovnog nadgledanja, špijunaže, marketinga i političkog inženjeringa. Na kraju krajeva, to je trenutna svrha vještačke inteligencije.

Isti taj Claude je korišten u ratu protiv Irana i Venecuele da bi robot (!) odredio mete, pa i upravljao bespilotnim letjelicama. Američka vojska već godinama koristi AI u svojim ratnim operacijama, uključujući Siriju i Irak. Potencijal za grešku i razmjere koje ista može da proizvede je beskonačan. Pored Claudea, Pentagon i druge američke ratne jedinice koriste i ostale: OpenAI (ChatGPT), Gemini, i Muskov xAI.

Nedavno je Gil Durán objavio knjigu u kojoj opsežno istražuje tehnooligarhe za koje tvrdi da su se nedvosmisleno svrstali uz novu formu fašizma, koja ima jasne odlike antidemokratije, hiperindividualizma, bijelačke superiornosti, etnonacionalizma i militarizma. Ukazao je da je Silicijumska dolina standardizovala stare nacističke ideje i oblikovala ih u moderni internet alt-right diskurs. Durán je više puta naglasio da fašizam ne shvata nimalo olako, da ga ne bi tek tako prilijepio tech-brosima, da ne vidi jasnu poveznice između nacističkih ideja i tehnofašističkih praksi.

Kada su, nekada davno, nacisti palili knjige, Freud je ironično prokomentarisao da je to veliki napredak za čovječanstvo, jer bi u srednjem vijeku zapalili njega. Sada tehnofašisti “pale” knjige da bi efikasnije palili ljude.

Najmoćnije oružje, nove “industrijske revolucije” je zapalo u ruke ljudima koji imaju jasne psihopatske tendencije. Ono upravlja svakim korakom našeg života, ima moć da mijenja ideologije, posmatra svaki vaš korak i digitalni trag, snagu da te iste informacije procesuira, a ako ništa od toga ne uspije – vazda mogu da pošalju mali dron da vas likvidira hirurški precizno. Šta je najgore što može da se desi? Pa, imam osjećaj da ćemo ubrzo saznati.

Priča o autorskim pravima, sa kojom sam počeo tekst je ovdje sekundarna. Ali uvijek volim da ukažem na licemjerstvo vladajućih kojima jedni principi važe za njih, a drugi za sve ostale. Zato se danas sjećam jednog od „običnih heroja“. Aaron Swartz je bio internet hactivista i jedan od osnivača Reddita. Prije petnaestak godina je uhapšen od strane policije MIT-a (Massachusetts Institute of Technology) jer je u jednom od ormara na univerzitetu sakrio laptop putem kojeg je skidao naučne članke sa JSTOR-a. Te članke je htio besplatno ustupiti javnosti. Htio je da nauka bude dostupna ljudima i zbog toga je uhapšen i osuđen na 35 godina zatvora i milion dolara novčane kazne. Kada je njegova žalba odbijena, dvadesetšestogodišnji Aaron je počinio samoubistvo.

Danas gledamo kako Anthropic uništava „sve knjige svijeta“, nepoštujući autoritet autorskih prava i „vrhovnog“ prava na privatnu (intelektualnu) svojinu, prilikom čega imamo jasne dokaze da je META ilegalno „skinula“ preko 80 terabajta knjiga sa različitih naučnih sajtova da bi istrenirala sopstveni AI. Niko za to neće odgovarati.

Često korištena Orwellova vizija budućnosti kao čizme koja gazi ljudsko lice – zauvijek, nikad nije bila relevantnija. Posljednji simbolički čin otpora će biti oličen u trenutku kada tehnofašisti budu morali da iz hladnih, zgrčenih ruku tehnoproletera, otmu posljednja izdanja njihovih omiljenih knjiga.