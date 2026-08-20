Eksperimentalna personalizirana vakcina protiv raka koju razvijaju kompanije Moderna i Merck ostvarila je pozitivne rezultate u prvom velikom ispitivanju faze tri, čime je terapija napravila važan korak prema mogućem regulatornom odobrenju.

Vakcina, zasnovana na mRNA tehnologiji, kombinovana je s lijekom Keytruda kompanije Merck, a u kliničkom ispitivanju učestvovalo je više od 1.100 pacijenata s visokorizičnim ili uznapredovalim melanomom. Kod svih učesnika tumori su prethodno hirurški uklonjeni.

Vakcina prilagođena tumoru svakog pacijenta

Za razliku od klasičnih vakcina koje imaju isti sastav za sve pacijente, ova terapija osmišljena je tako da bude personalizirana za svakog pojedinca.

Naučnici analiziraju mutacije karakteristične za tumor konkretnog pacijenta, a zatim na osnovu tih podataka izrađuju mRNA vakcinu čiji je cilj da imunološki sistem „nauči“ prepoznavati specifične karakteristike tumora i napasti ćelije raka.

U kombinaciji s Keytrudom, koji pomaže imunološkom sistemu da efikasnije napadne ćelije raka, cilj je smanjiti mogućnost da se bolest nakon operacije ponovo pojavi ili proširi.

Pacijenti duže ostali bez povratka bolesti

Prema rezultatima kompanija, kombinacija personalizirane vakcine i Keytrude značajno je produžila period tokom kojeg su pacijenti ostali bez melanoma u odnosu na grupu koja je primala samo Keytrudu.

Terapija je istovremeno smanjila i rizik od širenja bolesti na druge dijelove organizma.

Upravo je to od velikog značaja kod melanoma, jer se bolest nakon početnog liječenja može vratiti, a veliki dio recidiva javlja se tokom prve dvije do tri godine.

Kompanije planiraju detaljne rezultate predstaviti na predstojećem medicinskom skupu. Ispitivanje će se nastaviti kako bi se utvrdilo da li nova terapija može produžiti i ukupno preživljavanje pacijenata.

Melanom čini mali dio raka kože, ali uzrokuje većinu smrti

Melanom čini oko jedan odsto svih slučajeva raka kože, ali je odgovoran za većinu smrtnih ishoda povezanih s ovom vrstom maligniteta.

Zbog toga istraživači godinama pokušavaju pronaći efikasnije načine za sprečavanje povratka bolesti nakon hirurškog uklanjanja tumora.

Dr Jane Healy, direktorica ranog razvoja u onkologiji kompanije Merck, rezultate je opisala kao veoma ohrabrujuće.

Pacijenti se, kako je navela, nakon dijagnoze i operacije suočavaju i sa stalnim strahom da bi se bolest mogla vratiti.

Ne radi se o univerzalnoj vakcini protiv raka

Iako se rezultati opisuju kao važan napredak, važno je naglasiti da ovo nije univerzalna vakcina koja sprečava ili liječi sve vrste raka.

Riječ je o personaliziranoj terapiji koja je u ovom ispitivanju namijenjena pacijentima s melanomom visokog rizika.

Prednost mRNA tehnologije je u tome što omogućava relativno brzo kreiranje terapije prilagođene karakteristikama tumora konkretnog pacijenta.

Ukoliko se pozitivni rezultati potvrde kroz nastavak istraživanja, sličan pristup mogao bi biti ispitan i kod drugih vrsta malignih bolesti.

Važan korak, ali odobrenje još nije stiglo

Iako je uspjeh u fazi tri veoma značajan, vakcina još nije odobrena kao standardna terapija.

Ispitivanje se nastavlja, između ostalog, kako bi se procijenilo ukupno preživljavanje pacijenata. Nakon kompletiranja podataka kompanije će odlučiti kada će regulatornim tijelima podnijeti zahtjeve za odobrenje.

Za pacijente s melanomom rezultati ipak predstavljaju razlog za optimizam.

Personalizirana mRNA vakcina pokazuje da bi se liječenje raka u budućnosti moglo sve više zasnivati na genetskim karakteristikama tumora svakog pojedinačnog pacijenta, umjesto na terapiji koja je jednaka za sve.