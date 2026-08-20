Iran razmatra mogućnost napada na američke vojne ciljeve u Europi ako američki predsjednik Donald Trump proširi rat, objavio je Financial Times pozivajući se na izvore bliske režimu u Teheranu.

Prema navodima lista, među mogućim metama su američka sredstva u jugoistočnoj Europi, uključujući Bugarsku, koja je prošlog mjeseca odobrila korištenje zrakoplovne baze Bezmer za američke avione za dopunu gorivom.

Kao potencijalna meta spominje se i Cipar, gdje je britanska baza u ožujku pogođena dronom.

Izvori tvrde i da su iranske snage razmatrale napad na podmorske optičke kabele u Hormuškom tjesnacu u slučaju nove eskalacije.

U Teheranu, kako navode, raste uvjerenje da je nastavak rata pitanje vremena, dok su pregovori o ponovnom otvaranju tjesnaca u zastoju. Trump je u utorak rekao da “nema pregovora ni razgovora, niti su zakazani” s Teheranom.

S druge strane, jedan od izvora tvrdi da Iran neće postavljati granice odgovoru u slučaju američke agresije: “Ako SAD ode predaleko, Iran će se braniti po svaku cijenu, izaći izvan regije i pogoditi i Europu“.

Analitičari upozoravaju da Iran ima rakete srednjeg dometa koje bi mogle dosegnuti ciljeve u južnoj i jugoistočnoj Europi, ali da bi njihova efikasnost na većim udaljenostima bila ograničena, piše Financial Times.

Dodaju da bi Teheran vjerojatnije mogao djelovati preko savezničkih oružanih grupa u Iraku, Libanonu i Jemenu.

Unutar iranskog vrha istovremeno postoje i bojazni da Teheran precjenjuje vlastite mogućnosti. Nakon propasti lipanjskog memoranduma između SAD-a i Irana i novih uzvratnih udara, izgledi za širi dogovor o okončanju rata dodatno su oslabljeni,

(Kliker.info-agencije)