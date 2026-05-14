Tonči Huljić, jedan od najpoznatijih hrvatskih kompozitora i muzičar koji je na Eurosongu učestvovao čak šest puta, u gostovanju u RTL Direktu oštro je kritikovao današnje izdanje tog takmičenja.

Nazvao ga je “nehumanim čušpajzom” u kojem je sve podređeno vizuelnom spektaklu, dok je muzika pala u drugi plan, a gledateljima poručio da tu nemaju šta slušati.

Smatra da je takmičenje postalo toliko intenzivno da bi djecu trebalo sklanjati od ekrana.

Huljić je objasnio kako izvođači imaju onoliko kreativne slobode koliko je sebi sami osiguraju, no pripreme su jako iscrpljujuće.

– Mučiš se šest mjeseci i onda se sve spali u tri minute, sprži – rekao je.

Prisjetio se nekadašnjih, “humanijih” Eurosonga, prije nego što se takmičenje proširilo na gotovo 50 zemalja.

– Kad su krenuli u to proširivanje, onda je nastao i cijeli ovaj čušpajz koji je kulminirao s prošlom godinom. Jedino vrijedni spomena bili su nastupi Baby Lasagne i finskog predstavnika Kääryje – kazao je Huljić.

Smatra da je Eurosong postao spektakl od kojeg treba sklanjati djecu u drugu sobu.

– Vi zapravo gledate jednu emisiju koja je jako gledana i morate sklanjati djecu da ne dobiju epileptični napad od te količine svjetala, showa, eksplozija, bombi, svega i svačega. Vi zapravo nemate tu šta slušati, imate samo gledati – slikovito je opisao Huljić.

Kritikovao je i muzičke trendove koji dominiraju.