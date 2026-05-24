Piše : Gideon Levy (Haaretz)

Dugo na ovdašnjim ekranima nije emitiran takav intervju: ogoljena, čista istina. U razgovoru koji je Tucker Carlson vodio s novinarom Kanala 13 Udijem Segalom, bukvalno svaka izgovorena riječ bila je tačna. Bila je to destilirana istina, savršeno ogledalo, i upravo je zato izazvala toliki bijes u domaćoj javnosti.

Rječit i elokventan, ovaj američki medijski radnik ponudio je izraelskim medijima alternativnu agendu: počnite govoriti istinu, pokušajte barem jednom. Istina koju Carlson iznosi je bolna, sramotna i opterećujuća, ali je i dalje istina. Intervju je unaprijed najavljivan kao „razgovor s američkim lajavcem“ i „antisemitom koji mrzi Izrael“. Na društvenim mrežama se vrištalo kako mu uopšte ne treba dati prostor. I bili su u pravu. Na izraelskim televizijskim mrežama nema mjesta za istinu, ali Segal je ipak rizikovao, nažalost uz primjesu suvišne, lažne moralnosti.

Šta to u Carlsonovim riječima nije bilo tačno? Očigledno je da Izraelci nemaju nikakvo pravo govoriti o drugim terorističkim režimima, poput Irana. Tucker je otvoreno rekao Segalu da živi u zemlji koja je nedavno ubila hiljade djece. Šta je u toj konstataciji pogrešno? Sasvim je jasno da Izrael „ni u kojem smislu nije demokratija“, baš kako tvrdi Carlson. „Milioni ljudi žive pod izraelskom kontrolom bez prava glasa.“ Šta je, pobogu, netačno u tome? Tucker je ponovio da je Izrael pobio hiljade djece, pa zašto je onda on, nazvavši to genocidom, dežurni krivac? Šta je u tome antisemitizam? Segal je pokušao potegnuti otrcano opravdanje o „samoodbrani“, na što ga je Carlson grubo podsjetio da ubijanje beba nema nikakve veze s odbranom.

Ipak, jedan trenutak neistine uspio se uvući u razgovor. Bilo je to kada je Segal, bez da mu je ijedan mišić na licu zaigrao, definisao Izrael kao „demokratsku zemlju koja poštuje međunarodno pravo“. Godina je 2026. Teško je povjerovati da i dalje postoji izraelski intervjuisani novinar s reputacijom profesionalnog integriteta a ne samozvani pravednik poput Yonit Levi ili estradni umjetnik poput Dannyja Kushmara koji bi se usudio izreći tako neutemeljenu i smiješnu tvrdnju. Možda se samo šalio? Ne postoji stavka u međunarodnom pravu koju Izrael nije prekršio. Jeste li vidjeli Pojas Gaze, Segale? Jeste li posjetili Zapadnu obalu? Možda je potpuno uništenje sela u južnom Libanu vaše viđenje međunarodnog prava? Ili hiljadu beba koje smo ubili u Gazi? Namjerno izgladnjivanje? Prisilno premještanje stanovništva? Ilegalna naselja?

Gledaoci su vjerovatno uživali gledajući kako tipični Izraelac Segal „pokazuje zube“ Carlsonu. Međutim, ovaj intervju je bio previše važan da bi se svodio na neozbiljno ismijavanje. Carlson je Izraelcima postavio definitivno ogledalo pred lice, bez šminke, bez prigušenog i ugodnog svjetla, bez laži, propagande i bez ikakvih ustupaka. Upravo tako izgledamo, ni manje ni više. To smo mi. Izrael je najnasilnija zemlja na svijetu, konstatovao je Carlson.

Segal je coknuo u šoku. Jeste li ozbiljni, upitao je, vidno povrijeđenog ponosa. Tucker je, naravno, itekako ozbiljan. Mnogo ozbiljniji od svog sagovornika. Postoje i druge zemlje koje ubijaju, dodao je Carlson, ali ne postoji niti jedna koja se svojim ubistvima hvali i ponosi na način na koji to radi Izrael. Kada je Carlson naglasio da SAD ne bi trebale imati nikakve obaveze prema Izraelu, te da ih američka pomoć čini saučesnicima u izraelskim zločinima, Segal je potegao oružje za sudnji dan. Čak i ako je cijena toga potpuno uništenje Izraela?

Carlson nije nasjeo na ovu uobičajenu zamku viktimizacije. Gaza je u ruševinama, južni Liban je pod okupacijom, na Zapadnoj obali vlada aparthejd a Izrael je taj koji je u opasnosti od uništenja? Ne želim da Izrael bude uništen, odgovorio je kratko.

Carlson možda ima dug jezik, ali taj jezik govori istinu. On predstavlja novu i opasnu struju, zaključio je Segal. Zaista, riječ je o novoj struji, ali ona uopšte ne mora nužno biti opasna. Kamo sreće da ga više Izraelaca želi saslušati. Ta struja samo želi drugačiji Izrael. Ono što je stvarno opasno jeste činjenica da Izraelci žele upravo ovakav sadašnji Izrael. Onaj koji milione ljudi protjeruje iz njihovih domova, koji ubija desetine hiljada nevinih, brišući gradove i sela s lica zemlje, dok istovremeno diskriminiše petinu vlastitog stanovništva.

I kada se konačno pojavi neko na koga ne djeluju sve te lažljive i izlizane fraze, neko ko nama i Amerikancima otvoreno kaže da je car koji je uvukao SAD u loš rat s Iranom zapravo gol, odmah biva etiketiran kao antisemit. Ili je možda nacista? Hvala ti, Tuckere Carlsone.