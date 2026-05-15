Ured visokog predstavnika (OHR) ključan je za očuvanje mira, ustavnog poretka i političke stabilnosti u Bosni i Hercegovini u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma. U vrijeme ponovljenih političkih tenzija, uključujući secesionističke aktivnosti i prijetnje koje dolaze iz entiteta Republika Srpska, kao i šire geopolitičke i regionalne neizvjesnosti, izbor sljedećeg visokog predstavnika od presudne je važnosti za očuvanje povjerenja u institucije Bosne i Hercegovine te zaštitu njenog ustavnog poretka, vladavine prava i teritorijalnog integriteta.

Piše : Emir Ramić

Kanadski kandidat bio bi snažan i kredibilan izbor za ovu funkciju. Kanada – član Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira uspostavljenog Dejtonskim sporazumom – kombinuje dugogodišnje angažovanje u Bosni i Hercegovini sa međunarodnom reputacijom u multilateralnoj diplomatiji, izgradnji mira, ustavnom upravljanju i podršci međunarodnom pravu. Iskustvo Kanade u federalnom upravljanju, saradnji u okviru NATO-a i posvećenosti postkonfliktnoj stabilizaciji na Zapadnom Balkanu pozicionira kanadskog kandidata kao kredibilan, neutralan i visoko kvalifikovan izbor za osiguranje poštivanja i provedbe Dejtonskog mirovnog sporazuma i njegovog ustavnog okvira.

Dugogodišnji kredibilitet Kanade u Bosni i Hercegovini

Kanada održava kontinuiran i konstruktivan odnos s Bosnom i Hercegovinom od sukoba 1990-ih, učestvujući opsežno u stabilizacijskim naporima kroz UN i NATO mirovne misije, humanitarnu pomoć i poslijeratnu obnovu. Nakon rata, podržavala je implementaciju Dejtonskog sporazuma kroz izgradnju demokratskih institucija, deminiranje, vojnu obuku, inicijative za ljudska prava i medije, te kontinuiranu diplomatsku podršku suverenitetu, teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine i njenoj euroatlantskoj integraciji. Ovaj dugogodišnji angažman daje Kanadi institucionalno iskustvo i kredibilitet koji posjeduje relativno malo država. Važno je da se Kanada globalno percipira kao država bez vlastitih geopolitičkih interesa na Zapadnom Balkanu. Ta percepcija relativne neutralnosti jača kredibilitet kanadskog kandidata za ulogu u OHR-u, koja u velikoj mjeri zavisi od povjerenja, nepristrasnosti i diplomatske legitimnosti.

Reputacija izgradnje konsenzusa i multilateralne diplomatije

Uloga OHR-a zahtijeva pažljivo posredovanje između političkih aktera, koordinaciju međunarodnih aktera i sposobnost smanjenja tenzija u izrazito osjetljivom političkom okruženju. Međunarodni diplomatski identitet Kanade dugo je povezan s multilateralizmom, izgradnjom koalicija i pragmatičnim kompromisom. Kanadski visoki predstavnik mogao bi stoga biti percipiran kao stabilizirajuća i manje polarizirajuća figura u trenutku kada se Bosna i Hercegovina suočava s unutrašnjom političkom fragmentacijom i vanjskim geopolitičkim pritiscima.

Iskustvo federalnog upravljanja relevantno za političku strukturu BiH

Ustavna struktura Bosne i Hercegovine izrazito je decentralizirana i zahtijeva stalne pregovore između više nivoa vlasti i konstitutivnih naroda. Kanadsko iskustvo kao federalne, dvojezične i regionalno raznolike države pruža praktičan uvid u upravljanje složenim ustavnim aranžmanima uz očuvanje nacionalnog jedinstva. Kanadsko političko iskustvo u oblasti regionalne autonomije, zaštite manjina, međuvladinih odnosa i ustavnih aranžmana daje kanadskom kandidatu strateški relevantnu pozadinu za suočavanje s izazovima upravljanja u Bosni i Hercegovini.

Snažna podrška suverenitetu i teritorijalnom integritetu

Kanada dosljedno podržava Bosnu i Hercegovinu kao suverenu, jedinstvenu i međunarodno priznatu državu. Kanadska vanjska politika više puta je naglašavala važnost očuvanja suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine protiv secesionističkih pritisaka ili destabilizirajućih političkih djelovanja. Kanadski visoki predstavnik bi stoga osigurao kontinuitet i jasnoću u odbrani principa na kojima počiva Dejtonski sporazum.

Kredibilitet u NATO-u i transatlantskoj zajednici

Stabilnost Bosne i Hercegovine usko je povezana sa širim evropskim i transatlantskim sigurnosnim pitanjima. Kanada, kao osnivač NATO-a i dugogodišnji doprinosilac međunarodnim mirovnim i sigurnosnim operacijama, uživa značajan kredibilitet među zapadnim saveznicima, uz istovremeno relativno uravnotežen međunarodni ugled. Kanadski visoki predstavnik mogao bi ojačati koordinaciju između sjevernoameričkih i evropskih partnera, osiguravajući da Bosna i Hercegovina ostane ukorijenjena u širem okviru demokratske stabilnosti i regionalne sigurnosti. Ovaj transatlantski kredibilitet posebno je važan u kontekstu geopolitičke konkurencije i destabilizirajućih vanjskih aktera na Zapadnom Balkanu.

Odsustvo značajnog historijskog tereta na Zapadnom Balkanu

Za razliku od nekih velikih evropskih sila, Kanada nije široko povezana s historijskim rivalstvima, kolonijalnim naslijeđem ili percepcijama favorizovanja određenih političkih ili etničkih grupa na Zapadnom Balkanu. Ova relativna udaljenost od regionalne historije može ojačati percepciju nepristrasnosti i pravičnosti. U osjetljivom političkom okruženju Bosne i Hercegovine, simbolična neutralnost ima veliku važnost. Kanadski kandidat bi stoga mogao lakše održavati dijalog između političkih podjela i očuvati povjerenje u legitimitet OHR institucije.

Usklađenost sa civilnom i demokratskom prirodom OHR-a

Ured visokog predstavnika je u osnovi civilna institucija zadužena za očuvanje implementacije mira, demokratskog upravljanja, ustavnog poretka i vladavine prava. Međunarodna reputacija Kanade tradicionalno naglašava izgradnju mira, jačanje demokratskih institucija, ljudska prava i podršku međunarodnom pravu. Ove vrijednosti usko su usklađene s civilnim mandatom OHR-a. Kanadski visoki predstavnik mogao bi dodatno ojačati percepciju OHR-a kao konstruktivnog garanta stabilnosti i demokratskog upravljanja, a ne isključivo instrumenta geopolitičkog pritiska.

Obnavljanje povjerenja u OHR instituciju

Ured visokog predstavnika posljednjih godina suočava se s kritikama nacionalističkih aktera i vanjskih aktera koji dovode u pitanje njegov legitimitet i autoritet. Imenovanje kanadskog državljanina moglo bi pomoći u obnavljanju međunarodnog povjerenja u ured kroz naglašavanje profesionalnosti, neutralnosti i široke međunarodne podrške. Takvo imenovanje bi signaliziralo da je stabilnost Bosne i Hercegovine pitanje kolektivne međunarodne odgovornosti, a ne uskih regionalnih interesa. U tom kontekstu, reputacija Kanade kao principijelnog i umjerenog međunarodnog aktera predstavlja značajnu diplomatsku prednost.

Potencijalni kandidati:

Rob Oliphant, kao viši kanadski parlamentarac i iskusni zakonodavac fokusiran na vanjske poslove, radio je opsežno na pitanjima međunarodnih ljudskih prava, diplomatije i globalnog upravljanja. Njegovo iskustvo u parlamentarnoj diplomatiji i saradnji s međunarodnim partnerima podržalo bi konsenzus i političku koordinaciju OHR uloge.

Bob Rae donosi opsežno iskustvo multilateralne diplomatije kao ambasador Kanade pri Ujedinjenim nacijama, uz snažno iskustvo u posredovanju i političkim pregovorima. Njegovo razumijevanje složenih upravljačkih sistema i međunarodnog konsenzusa odgovara politički osjetljivoj prirodi OHR-a.

Heidi Hulan, stalna predstavnica Kanade pri NATO-u, ima duboku ekspertizu u međunarodnoj sigurnosnoj politici, kontroli naoružanja i transatlantskoj koordinaciji. Njeno NATO iskustvo bilo bi posebno vrijedno s obzirom na oslanjanje OHR-a na saradnju s euroatlantskim institucijama u održavanju stabilnosti u Bosni i Hercegovini.

Anita Vandenbeld ima direktno OSCE iskustvo u Bosni i Hercegovini, što joj daje praktično razumijevanje postkonfliktnog upravljanja, izborne podrške i institucionalnih reformi u složenom političkom okruženju. Njen parlamentarni rad na međunarodnom razvoju i demokratiji dodatno jača njenu sposobnost saradnje s domaćim i međunarodnim akterima.