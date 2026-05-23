Profesor međunarodnih odnosa i politički analitičar, Zlatko Hadžidedić, bio je gost večerašnjeg izdanja „Centralnog dnevnika sa Senadom Hadžifejzovićem“. Prof. Hadžidedić govorio je o geopolitičkoj situaciji na Bliskom istoku, u svijetu, te o trenutnoj poziciji Bosne i Hercegovine u jeku nedavnih političkih dešavanja i najave odlaska aktuelnog visokog predstavnika za BiH – Christiana Schmidta.

O Schmidtu, Bonskim ovlastima i državnoj imovini

Hadžidedić smatra da Schmidt može nametnuti zakon o državnoj imovini prije odlaska iz BiH. „Ako ima snage i kičme, može to uraditi! Neće ga fizički kazniti. Nema nikakvog razloga da to ne učini… osim ako nema hrabrosti. To je moguće! Sa Bonskim ovlastima je moguće nametnuti svaki zakon, a i obrisati!“

Ko će naslijediti Schmidta?

Govoreći o mogućem novom visokom predstavniku, Hadžidedić je rekao da se spominju različita imena, pa čak i mađarski premijer Viktor Orban. „Ko bude odgovarao Dodiku, taj će biti! Britanci bi dovršili stvari! Ili bi podijelili BiH dokraja ili bi napravili zaokret od 180 stepeni! Ako prepoznaju interes, učinit će sve.“

Da li bi „pad OHR-a“ srušio Dejton?

Hadžidedić tvrdi da je visoki predstavnik integralni dio Dejtonskog sporazuma i ustavnog poretka BiH. „Ako se ‘uruši’ taj Aneks 10, tada taj sporazum ne važi! Dejtonski sporazum više ne vrijedi!“

O Dodiku i Americi i vezi s Trumpom

Hadžidedić tvrdi da u Sarajevu „nema politike“, te da ključne odluke dolaze iz Banje Luke. „Dobijamo sad američkog visokog predstavnika. Sve se rješava privatnim putevima. Ovo nije Amerika koju smo poznavali… Ova Amerika je kao Dodikova Banja Luka. Dodici i čovići su samo tranzicioni vlasnici koji domaće resurse predaju stranim kompanijama. Ako pobijedi Trump, pobijedio je i Dodik. Moguće je da se uruši EU! BiH se našla na vjetrometini.“

O Kini, Rusiji i globalnom preslagivanju

Hadžidedić smatra da Kina i Rusija grade snažan savez koji mijenja svjetski poredak. „Sad imaju Kinu i Rusiju u čvrstom savezu i stvara se euroazijska unija. Nastala je histerija jer sad Iran kontrolira Hormuški moreuz. Razbija se obrazac kontrole nad pomorskim putevima.“ Hadžidedić smatra da SAD i Izrael pokušavaju nametati sporazume silom, ali da Iran ne pristaje na takvu vrstu pritiska. „Misle da se sporazumi sklapaju s pištoljima uperenim u glavu. Iran tako ne funkcionira! Iranci ne dopuštaju uništenje niti diktiranje uvjeta, pogotovo kad imaju stratešku prednost. Amerika ima stratešku slabost.“

