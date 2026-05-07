Zdenko Lučić, zajednički kandidat hrvatske oporbene Petorke za člana Predsjedništva BiH, u prvom intervjuu nakon službene potvrde kandidature za Hercegovina.info govorio je o tome kako je ušao u utrku, odnosu prema HDZ-u BiH, protukandidatima, potpori obitelji, ratnom putu, pravosuđu, OHR-u i viziji Bosne i Hercegovine.

Lučić je u razgovoru kazao kako se u proces izbora kandidata uključio nakon komunikacije s predstavnicima stranaka okupljenih u Petorku, među kojima su HDZ 1990, HRS, HSS, HNP i HDS.

“Ja sam iz privatnog sektora, u biznisu sam i susreo sam se s gospodinom Cvitanovićem i liderima Petorke. To su iskusni profesionalci koji su se odlučili suprotstaviti velikom problemu hrvatskog naroda, politici koja ne može riješiti konstitutivnost hrvatskog naroda na razini Bosne i Hercegovine”, rekao je Lučić.

Na pitanje kako se njegovo ime pojavilo u završnici pregovora, Lučić je odgovorio kako je bio u komunikaciji s predstavnicima Petorke te da je smatrao kako njegov životopis odgovara kriterijima koje su postavili.

“Shvatio sam da moj CV zadovoljava te uvjete, dostavio sam im CV i rekao: ljudi, odlučite. Došlo je vrijeme i oni su se odlučili”, kazao je Lučić.

“Nisam autsajder, ja sam utemeljitelj HDZ-a”

Iako ga se u javnosti predstavlja kao kandidata oporbene Petorke, Lučić tvrdi kako ne dolazi izvan HDZ-ova političkog prostora. Naprotiv, istaknuo je kako je bio dio HDZ-a BiH i da formalno nikada nije prestao biti član te stranke.

“Pa nisam ja autsajder, ja sam utemeljitelj HDZ-a. Službeno, formalno i pravno politikom sam se bavio do 2000. godine, kada mi je prestao mandat u Federalnom parlamentu. Tada sam otišao u neke druge vode, u Republiku Hrvatsku, i bavio se biznisom. Ja dolazim iz sustava HDZ-a BiH”, rekao je.

Na izravno pitanje je li i danas član HDZ-a BiH, Lučić je odgovorio:

“Nije mi nitko poslao ispisnicu i nigdje ne piše da nisam član HDZ-a BiH.”

Na konstataciju urednika Hercegovina podcasta kako bi se moglo reći da će se u utrci za člana Predsjedništva BiH suprotstaviti dvoje članova HDZ-a BiH, na što je Lučić odgovorio:

“Moglo bi se formalno-pravno potvrditi tu tezu.”

“HDZ BiH je trenutno za nas problem”

Lučić je bio vrlo izravan govoreći o sadašnjoj politici HDZ-a BiH. Kazao je kako je problem u tome što, prema njegovu mišljenju, stranka ne provodi hrvatski nacionalni interes.

Lučić je kritizirao i način donošenja odluka unutar HDZ-a BiH, ocjenjujući kako je “anomalija” da jednom strankom više od 25 godina upravlja jedan čovjek, koji se, kako tvrdi, postavlja kao nezamjenjiv i nameće kadrove bez demokratske procedure. Dodao je kako nije siguran da se o kandidaturi Darijane Filipović uopće raspravljalo na nižim razinama, odnosno u temeljnim ograncima stranke.

“HDZ BiH je trenutno za nas problem. Ne provodi hrvatski nacionalni interes. Nema pravo jedan čovjek 20 godina izgubiti sve izbore i sada ići peti put s nekim kandidatom”, rekao je Lučić.

Govoreći o kandidatkinji HDZ-a BiH Darijani Filipović, Lučić je kazao da osobno nije sporna, ali da smatra kako HDZ BiH nema pravo ponovno ići istim političkim putem.

“Mlada dama, lijepa, pametna, fina, nije sporna. Ali nemaju pravo na to”, rekao je Lučić.

Lučić je komentirao i moguće televizijske debate s protukandidatima.

“Ja sam ušao u kampanju da se suočim sa svima. Što više suočavanja, to će politika biti bistrija. Doći ćemo do određenih rješenja”, poručio je.

“Vjerujem u svoje HDZ-ovce, u utemeljitelje HDZ-a i sve one koje pozivam da preuzmu odgovornost i iziđu iz zone komfora. Znam kako je raditi u javnom poduzeću, biti na plaći i na neki način biti rob određene ideologije i određene politike.

S druge strane imate svjestan blok ozbiljnih Hrvata koji se bore za hrvatske nacionalne interese. Ne smijemo zaboraviti da je puno ljudi poginulo za hrvatske nacionalne interese, da smo došli do određenog konsenzusa, napravili Federaciju i da se moramo izboriti za svoja prava.

A kako legitimno doći do tih prava? Tako da me izaberu za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, kao hrvatskog člana Predsjedništva BiH, a ja ću diplomatskim i pravnim putem doći do prava Hrvata.”

“Komšić nije realizirao nijedan hrvatski nacionalni interes, ali nije ni Čović”

Jedna od najzapaženijih izjava u intervjuu odnosila se na usporedbu Željka Komšića i Dragana Čovića.

“Imamo sada tezu da je gospodin Komšić četiri mandata član Predsjedništva iz reda Hrvata. Nije legitiman, ali je bio. Nije realizirao nijedan hrvatski nacionalni interes. Imamo gospodina Čovića koji je bio dva mandata. Nije realizirao nijedan nacionalni interes”, rekao je Lučić.

Dodao je kako Komšić sada ima kandidata u Slavenu Kovačeviću, a Čović u Darijani Filipović.

“Ja imam kćer u godinama ove mlade dame, koja je odvjetnica u ozbiljnom odvjetničkom uredu u Zagrebu. Kako bi ona mogla sada na državnoj, nacionalnoj razini doći i predstavljati Hrvate u ovako složenoj situaciji od svijeta do Bosne i Hercegovine?”, upitao je Lučić.

Govoreći o mogućoj potpori iz Hrvatske, Lučić je između redova dao do znanja kako očekuje da i premijer Andrej Plenković i vrh HDZ-a Hrvatske preispitaju kome daju političku podršku u utrci za Predsjedništvo BiH, dok je za predsjednika Zorana Milanovića kazao kako od njega ne očekuje potporu, spočitnuvši mu raniju podršku Željku Komšiću.

Potpora obitelji i braće

Lučić je u intervjuu govorio i o reakciji obitelji na kandidaturu. Kazao je kako ima kćer i dva sina, da su završili fakultete i rade u privatnom sektoru u Zagrebu, a supruga je magistrica ekonomije.

“Imam maksimalnu podršku”, rekao je Lučić.

Govorio je i o braći, Ivi i Milanu Lučiću.

“Imam dva brata. Jedan je apolitičan, drugi je rektor na sveučilištu. Nije u političkim vodama”, rekao je.

Na pitanje je li se čuo s bratom rektorom nakon kandidature, Lučić je odgovorio kako njegov brat u trenutku davanja podrške Darijani Filipović nije znao za njegovu kandidaturu.

“Nije znao. Mi smo to u diskreciji držali s Petorkom. Zadnjih 20 dana smo izišli i onda je nastao šou”, rekao je Lučić.

Ratni put i fotografija s vojnicima Armije BiH iz Bijelog polja

U razgovoru je otvorena i tema njegova ratnog puta. Lučić je govorio o svom odlasku u Zbor narodne garde, angažmanu u specijalnim postrojbama, obrani Ljubuškog, ratištima na Kupresu, Čapljini, Popovu polju i Bugojnu, kao i kasnijem ustroju vojne policije.

“Prvi teren mi je bio Kupres, 1. 8. 1992. godine, gdje nas je bilo 50 iz Ljubuškog. Zaustavili smo pukovnika Lisicu i njegovu tenkovsku brigadu”, rekao je Lučić.

Posebno se osvrnuo na fotografiju nastalu nakon potpisivanja Washingtonskog sporazuma, za koju je kazao da nije nastala dan poslije, nego na sam dan potpisivanja, 28. ožujka 1994. u Bijelom polju.

“Bili smo na liniji, preko pontona smo prešli Neretvu. Ratovali smo protiv Armije BiH. U trenutku kada smo dobili informaciju da je potpisan sporazum, zvali smo kolege da pružimo ruku jedni drugima. Razminirali smo prostor, izišli na magistralni put i fotografirali se”, rekao je.

“Od politike ne odustajem”

Lučić je kazao kako, bez obzira na ishod izbora, od politike ne namjerava odustati.

“Od politike ne odustajemo ni u kojem slučaju. Imamo ogromnu podršku suboraca iz HVO-a, čiji je dignitet maksimalno narušen. Dvadeset godina nas vrijeđaju da smo UZP-ovci, kriminalci, ratni zločinci, fašisti. Nema koju etiketu nismo dobili od kolega s kojima smo ušli u zajednički brak zvani Federacija”, rekao je.

Govoreći o biračkom tijelu na koje računa, spomenuo je suborce, sportaše i mlade. Posebno je naglasio svoj sportski put i karate.

“Ja sam i trener. Duh sportaša je moć. Mi ne priznajemo poraz. Možemo jednom izgubiti utakmicu, ali drugi put ćemo je dobiti. Ja sam izgubio nekoliko utakmica u HDZ-u, ali ovu ću dobiti”, rekao je Lučić.

O pravosuđu, Ukras kamenu i Zapadnohercegovačkoj županiji

U intervjuu je govorio i o slučaju poduzeća Ukraskamen, koji je nazvao jednom od anomalija s kojima se susreo kao konzultant u biznisu u Zapadnohercegovačkoj županiji.

Kazao je kako je, prema njegovim riječima, županijska vlast uzurpirala upravnu zgradu poduzeća i da se istodobno blokira firma zbog poreznog duga.

“To je jedna od anomalija koju sam kao konzultant u biznisu sreo u Zapadnohercegovačkoj županiji, gdje imate situaciju da je kompletna županijska vlast uzurpirala upravnu zgradu poduzeća Ukraskamen i ne plaća najamninu od 2009. godine”, rekao je Lučić.

Dodao je kako se u međuvremenu došlo do saznanja da je tvrtka, prema njegovim tvrdnjama, izvan bilance imala 57 milijuna četvornih metara zemljišta koje se dijelom koristi za projekt Vjetropark Poklečani.

“Ovo je jedan od razloga moje kandidature. Da riješimo te anomalije”, rekao je.

Govoreći o pravosuđu, Lučić je kazao kako član Predsjedništva, osim diplomacije, mora štititi dostojanstvo malih ljudi.

“Njegova je zadaća zaštititi dignitet i dostojanstvo malih ljudi koji su nemoćni”, rekao je.

“BiH vidim kao stabilnu državu, pro EU i pro NATO”

Lučić je na kraju govorio o svojoj viziji Bosne i Hercegovine. Kazao je kako BiH vidi kao stabilnu, infrastrukturno i gospodarski razvijenu državu.

“Bosnu i Hercegovinu kao državu vidim kao što sada vidim Republiku Hrvatsku. Infrastrukturno razvijenu državu, prometno razvijenu, gospodarski razvijenu, članicu svih europskih i međunarodnih asocijacija. Jednu stabilnu državu”, rekao je.

Na pitanje je li proeuropski i pro-NATO orijentiran, odgovorio je:

“Tako je, pro EU i pro NATO.”

Govorio je i o OHR-u, ističući kako se ne bi zauzimao za gašenje Ureda visokog predstavnika dok se ne postigne unutarnji dogovor.

“Neću ja zagovarati gašenje Ureda visokog predstavnika. Dok mi ne postignemo mir i konsenzus ova tri naroda, nama je OHR jako bitna institucija”, kazao je Lučić.

“Želimo mir, ljubav i blagostanje”

Na kraju razgovora Lučić je uputio poruku Hrvatima, ali i Bošnjacima, Srbima i svima koji ga gledaju kao mogućeg člana Predsjedništva BiH.

“Poruka bi bila realna da je jedan život, da ga treba proživjeti kvalitetno, mirno, u miru, blagostanju i ekonomskom prosperitetu. Ljudi se trebaju brinuti o svojim obiteljima, trebaju izići iz zone komfora i određenim ljudima reći: dosta, ovo nije u redu”, rekao je Lučić.

Dodao je kako kaos odgovara samo određenim grupacijama.

“Nama kaos ne odgovara. Mi smo gospodarstvenici, evo sada političari, želimo mir, ljubav i blagostanje”, zaključio je Zdenko Lučić u intervjuu za Hercegovina.info.

N. Bačić (Hercegovina.info)