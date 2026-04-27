Postoje države koje nastaju od granica, vojski i sporazuma. A postoje zemlje koje nastaju iz iskustva življenja zajedno. Bosna pripada ovoj drugoj vrsti. Ona nije samo politički entitet niti administrativna konstrukcija nastala diplomatskim potpisima — Bosna je prije svega ideja. Ideja koja opstaje jer nikada nije bila zasnovana na jednoj istini, jednom identitetu ili jednoj istoriji. Bosna nije projekt homogenosti. Ona je prostor susreta.

Piše : Dino Mustafić (Tačno)

Već u vrijeme srednjovjekovlja Bosna se pojavljuje kao politički subjekt Evrope. Povelja Kulina Bana iz 1189. svjedoči o zemlji koja ima samosvijest i institucionalni kontinuitet. Bosna tada nije periferija nego autonomni prostor između imperija. Vrhunac srednjovjekovne bosanske državnosti dolazi sa vladavinom kralja Tvrtka I Kotromanića. Njegovo krunisanje 1377. godine nije bilo samo simbolički čin nego potvrda političke zrelosti jedne države koja je obuhvatala različite narode, vjere i kulturne horizonte.Tvrtkova Bosna nije bila teološka niti etnička država u modernom smislu — bila je teritorijalna zajednica lojalnosti i političkog suživota. Upravo tu nastaje prvi veliki obrazac bosanske ideje: država kao zajednički prostor, a ne ekskluzivni identitet. Bosna se već tada definira kao most između Mediterana i Balkana, između Istoka i Zapada.

Dolaskom Osmanlija Bosna ne nestaje — ona se preoblikuje. Gradovi rastu kao pluralni organizmi u kojima džamije, crkve i sinagoge dijele isti urbani ritam. Suživot nije mit nego svakodnevna praksa.

Pod Austrougarskom vlašću Bosna ulazi u modernitet: željeznice, univerziteti, građanske institucije. Ali paralelno s modernizacijom rađaju se nacionalni projekti koji pokušavaju objasniti Bosnu izvan njenog vlastitog iskustva.Svaki put kada se Bosna pokušala svesti na jednu pripadnost — nastajala je kriza. Svaki put kada je prihvatala pluralnost — opstajala je.

Atentat Gavrila Principa pretvara Sarajevo u mjesto gdje lokalna istorija postaje svjetska drama. Bosna tada postaje simbol evropskog konflikta identiteta. Sarajevo pokazuje ono što Evropa dugo odbija priznati: razlike ne nestaju potiskivanjem.

Ako srednjovjekovna Bosna predstavlja političko rođenje, onda bosanskohercegovački antifašizam predstavlja njen etički vrhunac. Tokom Drugog svjetskog rata Bosna postaje jedno od ključnih središta partizanskog otpora pod vodstvom Titovih partizana. Upravo na ovom prostoru vodi se niz odlučujućih bitaka koje oblikuju evropsku antifašističku istoriju. Bitke na Neretvi i Sutjesci nisu samo vojne operacije — one su egzistencijalni izbor. Partizanski pokret u Bosni okuplja ljude različitih nacionalnosti u zajedničkoj borbi protiv ideologije koja priznaje samo čistu naciju. Bosna tada potvrđuje svoju najdublju političku logiku: sloboda se ne brani identitetskom isključivošću nego solidarnošću. Zasjedanje ZAVNOBIH-a 1943. godine artikuliše tu ideju politički. Rečenica da Bosna nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska nego i srpska i hrvatska i muslimanska predstavlja jednu od najhrabrijih državotvornih formulacija XX vijeka. To nije kompromis. To je civilizacijska odluka.

Opsada Sarajeva i drugih gradova, razaranje Mostara i cjelokupnog kulturno-istorijskog nasljeđa na kraju XX vijeka, bio je pokušaj da se uništi upravo ono što je antifašizam afirmisao — zajednički prostor života. Jedan grad pod opsadom – Sarajevo postaje scena velikog antifašističkog otpora: od oružanog do umjetničkog kao posljednje linije slobode. Tada zločinačke granate Karadžićevih vojnika nisu rušile samo arhitekturu nego su ubijale mogućnost zajedništva. Paradoksalno, Bosna tada prestaje biti geografija i postaje moralna pozicija.

Potpisani ugovor u Dejtonu jeste zaustavio rat, ali je ostavio državu zarobljenu između mira i nedovršene politike. Administrativna Bosna postoji, ali politička ideja Bosne ostaje nedovršena.Dejton je stabilizirao teritoriju, ali nije obnovio povjerenje. Danas se Bosna često pokušava svesti na zbir etničkih prostora, iako istorija neumoljivo pokazuje da ona funkcioniše samo kao zajednički prostor.

Iz perspektive umjetnika i reditelja, Bosna se ne može razumjeti kroz ustavne paragrafe nego kroz dramaturgiju života. Ovdje identitet nikada nije monolog — uvijek je ansambl. Bosna je scena na kojoj konflikt nije kraj priče nego njen početak. Kao u dobroj predstavi, napetost ne dolazi iz razlike nego iz pokušaja da se razlika ukine.

Bosna opstaje jer je ideja starija od svake vlasti koja je njome upravljala. Od Tvrtkove krune, preko antifašističkog ustanka, do savremenih borbi za demokratski prostor — Bosna se stalno obnavlja kao projekat zajedničkog života. Ona je ideja da različitost nije slabost nego snaga. Ideja da identitet nije zid nego most. Ideja da država postoji da bi ljudi živjeli zajedno, a ne odvojeno. U vremenu novih nacionalizama i straha od Drugog, Bosna nije ostatak prošlosti. Ona je nedovršeni nacrt budućnosti Evrope. Zato Bosna nije samo država. Bosna je pitanje koje svaka generacija mora ponovo postaviti: da li je moguće živjeti zajedno bez potrebe da budemo isti.

I upravo u tom pitanju — Bosna traje.