Američki predsjednik Donald Trump udario je u zid od cigle s Iranom.

Koji god put sada odabere, i ko god je dovoljno lud da ga slijedi, odvest će ih u veću opasnost. Ako Trump odluči ići u rat, može biti siguran da će to koštati više američkih života nego u prvoj rundi.

Ako američki marinci slete na bilo koji od iranskih otoka u Hormuškom tjesnacu, postali bi plijen dronova i raketa na terenu koji im ne nudi zaštitu.

Piše : David Hearst (MEE)

Takva kampanja bi mogla biti Trumpov Galipolje. U slučaju da se ne sjeća šta se tamo dogodilo, to je jedna od odluka Winstona Churchilla koju Trump neće htjeti ponoviti.

Ako rat ponovo počne, proširit će se i geografski. Iran ne blefira kada prijeti da će zatvoriti Crveno more i Sueski kanal ako se američka i izraelska kampanja bombardiranja nastavi.

Ako se Trump odluči za mir, to će biti pod uvjetima daleko od njegovih ratnih ciljeva. Zanemarimo nuklearno obogaćivanje. Da je Iran želio nuklearno oružje, mogao ga je imati odavno.

Uzastopni izvještaji Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) nisu pronašli dokaze o strukturiranom, aktivnom programu nuklearnog oružja.

Njegove zalihe visoko obogaćenog uranijuma (HEU) stvorene su tek nakon što se Trump povukao iz nuklearnog sporazuma koji je Iran postigao s Barackom Obamom.

HEU je adut za pregovaranje kojeg se Teheran, za pravu cijenu, neće imati problema riješiti bilo razrjeđivanjem, kao što je već ponudio, ili slanjem u Pakistan.

Ne postoji plan B

Tri velika Trumpova gubitka u dogovorenom rješenju su sljedeća: nema promjene režima, zapravo upravo suprotno; Trump je postigao jačanje režima. Nema predaje iranskih raketa i dronova, s Hormuškim moreuzom pod de facto iranskom kontrolom.

Bilo kakav dogovor strukturiran oko ovih stubova otežao bi čak i Trumpu da ga nazove pobjedom, a kamoli vrijednošću za novac, koji je otprilike između 630 milijardi i 1 bilion dolara.

Trumpov napad na Iran mogao je imati smisla iz vojne perspektive da je Mossad uspio srušiti Islamsku Republiku u roku od nekoliko dana od ubistva njenog vrhovnog vođe i visokih rukovodilaca.

Sada je iz američkih i izraelskih sigurnosnih izvora jasno da je promjena režima odrubljivanjem glava bio pravi plan od samog početka.

Kada je plan propao, ni Trump ni izraelski premijer Benjamin Netanyahu nisu imali Plan B, osim da nastave bombardirati Iran, što su i činili dva mjeseca.

U rekonstrukciji sastanka 11. februara u Bijeloj kući, kada je Netanyahu uvjerio Trumpa da krene u rat, Maggie Haberman i Jonathan Swan, izraelski novinari Nahum Barnea i Ronen Bergman izvještavaju da je prvobitni plan za promjenu režima prošao u tri faze.

Netanyahu i njegov direktor Mossada, David Barnea, izgledali su kao da uživaju u “uspjehu” napada pejdžerima, u kojima je ubijeno 42 i osakaćeno hiljade ljudi u Libanu.

U stvari, napadi pejdžerima i naknadni atentati na najviše rukovodstvo Hezbolaha samo su revitalizirali vojsku, koja danas uzrokuje stalan tok izraelskih vojnih žrtava samo nekoliko kilometara od granice.

Promjena režima nije uspjela

Nakon atentata na ajatolaha Alija Hamneija, promjena režima planirana je u tri faze, od kojih je prva bila kopnena invazija kurdskih milicija.

Ovo nisu zaustavili samo sami iranski Kurdi, od kojih su se četiri grupe distancirale od takvog samoubilačkog poduhvata, već i pritisak Bagdada i Ankare.

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je Trumpa da to zaustavi, i on je to i učinio.

Druga faza bili su masovni ulični protesti, dok su izraelske zračne snage bombardirale paravojne snage Basij iz zraka.

Treća je bila uspostavljanje alternativnog rukovodstva.

Trump je ubrzo promijenio mišljenje. Suočio se i sa snažnim protivljenjem vlastitog kabineta.

Potpredsjednik J.D. Vance, državni sekretar Marco Rubio i direktor CIA-e John Ratcliffe izrazili su snažno protivljenje planu promjene režima; Rubio je to nazvao besmislicom, Ratcliffe farsom.

I tako je i bilo.

Invazija je bila ideja koju su kurdski vođe milicije nervozno odbacili gotovo jednako brzo kao što je i lansirana.

Sirwan Barzani, general-major Pešmerge i milioner biznismen koji je zaradio nadimak “Crni tigar” boreći se protiv snaga Sadama Huseina, rekao je za MEE da njegove snage nisu imale planove za invaziju na Iran.

Drugi kurdski lideri su se distancirali od planova.

Brojni iranski kurdski lideri milicije negirali su da su primili oružje od Trumpa. I Bagdad i Ankara su ih upozorili na tu ideju.

Ulične demonstracije su se materijalizovale, ali su bile provladine. Bombardovanja, posebno škole u Minabu, u kojoj je poginulo 156 ljudi, uključujući 120 djece, odlučno su okrenula javno mnijenje u Iranu protiv Izraela i Amerike.

Prije rata, Iranci su, blago rečeno, bili podijeljeni u svojoj podršci Islamskoj Republici. Nisu imali ambiciozne stavove prema Zapadu. “Samo su željeli normalan život.”

Stav da su Iranci uhvaćeni između dvije krajnosti, mula i Amerike, često su izražavali trgovci na pijaci u centru Teherana.

Sve je nestalo.

Ako je prije rata slogan na raketi bio “Smrt Izraelu”, danas se to izgovara s osjećajem. Ideja da Trump i Netanyahu dolaze spasiti Irance od njihovog režima pretvorila se u bolesnu šalu.

Podrška alternativi Islamskoj Republici je pala u vodu.

Nesposobni da pobijede u debati, pristalice Reze Pahlavija, sina posljednjeg šaha, sada pribjegavaju nasilnim napadima na antiratne demonstrante u Velikoj Britaniji. Iran sada dijeli porodice u dijaspori po generacijskim linijama.

Svaki od tri stuba promjene režima je propao. Islamska Republika ima veću kontrolu nad Iranom nego što je imala prije napada.

Još važnije, zatvaranjem Hormuškog moreuza i napadima dronovima, Islamska Republika je otkrila da zadržava odlučujući glas o tome koji se poslovi odvijaju, ili ne, oko obala Perzijskog zaljeva.

Na šok svojih susjeda u Zaljevu, ovaj dio vode postao je perzijskiji nego ikad u svojoj historiji.

Pucanje Zaljevskog balona

Iran je pukao blistavi, ali u konačnici krhki balon bogatstva i privilegija u kojem su vladajuće elite Kuvajta, UAE, Bahreina, Saudijske Arabije i Katara živjele toliko decenija, netaknute previranjima oko sebe.

Iranski dronovi i rakete nisu samo oštetili fizičku infrastrukturu naftnih terminala, centara umjetne inteligencije i hotela u Zaljevu. To se može popraviti.

Uništio je, možda nepopravljivo, brend Zaljeva kao igrališta za bogate, imunog na svoje susjedstvo i odgovornog samom sebi.

Nigdje se čizma Islamske Republike ne osjeća jače nego u Dubaiju i Abu Dhabiju.

Iran je silom napao UAE. Do 28. marta lansirao je 398 balističkih raketa, 1.872 drona i 15 krstarećih raketa na Emirate, što ih čini najciljanijom zemljom nakon njihovog saveznika Izraela.

Efekat je bio dramatičan. Više od 120 milijardi dolara izbrisano je s tržišne kapitalizacije berzi u Dubaiju i Abu Dhabiju, a otkazano je 18.400 letova. Goldman Sachs procjenjuje da su transakcije nekretninama pale za 37 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Sedam najznačajnijih hotela u Dubaiju, uključujući Armani, Burj Al Arab, Park Hyatt i St Regis, zatvaraju svoja vrata jer je gotovo 2.000 soba spremno za renoviranje.

Ulažu se razni pokušaji da se podrži brend Dubaija i da se to predstavi kao dobra vijest – ovo je niska sezona, prilika je za renoviranje, ista stvar se dogodila i tokom Covida.

Budući da je ovo diktatura, s prividom zapadnog liberalizma, uvedene su mjere protiv stranih državljana koji snimaju uništavanje koje šteti globalnom imidžu Dubaija.

Najmanje 70 ljudi je uhapšeno. Dijeljenje snimka rezultirat će kaznama od preko 260.000 dolara i zatvorskim kaznama do 10 godina.

Napadi nisu samo zaustavili turističku industriju i naftna polja. Proizvodnja aluminija je zaustavljena nakon što je topionica Al Taweelah pogođena raketama i dronovima.

Zaustavljanje proizvodnje u kompaniji Emirates Global Aluminum, zajedno sa smanjenim radom katarske topionice Qatalum, sprečava proizvodnju od tri miliona tona godišnjeg kapaciteta, što je blizu polovine proizvodnje aluminija na Bliskom istoku.

Ispostavilo se da Hormuški moreuz nije samo usko grlo za naftu, plin i gnojivo, već i za globalno tržište aluminija.

Tržište zlata u Dubaiju izgubilo je sjaj. Singapur je od početka rata isporučio 1.446 kg zlatnih poluga iz Dubaija, jer investitori brinu o osiguranju i mogućnosti da dobiju zlato u kratkom roku. Izvoz nakita iz Dubaija pao je za 80 do 90 posto.

Pure Data Center Group je stavila investicije u regiji na čekanje nakon što su dva njena podatkovna centra u UAE i Bahreinu pogođena dronom, što je uzrokovalo poremećaje u bankarstvu i plaćanjima.

Izvršni direktor Gary Wojtaszek rekao je za CNBC da su investicione odluke na čekanju za “sve mogućnosti podatkovnih centara. “Niko neće naletjeti na zapaljenu zgradu, da tako kažem”, rekao je.

Ciljanje UAE nije bilo ni slučajno ni nenajavljeno. Iran je upozorio svakoga ko bi slušao da će upravo to učiniti.

UAE: Platforma za izraelske interese

Iranski izvori rekli su za MEE da je iranska obavještajna služba utvrdila da je uloga Emirata u napadima išla dalje od pukog smještaja američkih baza.

Jedan zvaničnik je rekao: “Iranska obavještajna služba vjeruje da su UAE također stavili na raspolaganje neke od svojih zračnih objekata za operacije protiv Irana.” Abu Dhabi je služio kao prednja platforma za izraelske interese u regiji, rekao je zvaničnik.

Sugerirao je da to uključuje “operacije obmane” – lažne izraelske napade na Oman i barem jednu drugu zemlju s namjerom da izgledaju iranski.

Iran također vjeruje da je saradnja uključivala korištenje infrastrukture umjetne inteligencije unutar UAE za podršku prikupljanju i analizi podataka s ciljem ciljanja SAD-a i Izraela.

Ako bi Iran bio napadnut, UAE bi se tretirao kao agresor, rekao je jedan diplomata za MEE.

To što su UAE otišli daleko dalje od svojih susjeda iz Perzijskog zaljeva u podršci američkom i izraelskom napadu na Iran pripisuje se jednom čovjeku, njihovom predsjedniku Mohammedu bin Zayedu, često nazivanom akronimom MBZ.

Ovaj princ, obrazovan u javnoj školi, već je nanio više štete miru i stabilnosti na Bliskom istoku u posljednje dvije decenije nego bilo ko drugi koga se mogu sjetiti, osim Netanyahua i Mossada.

Ali MBZ je odmah treći.

MBZ je zaustavio Arapsko proljeće, finansirajući i orkestrirajući svrgavanje Mohameda Morsija, prvog demokratski izabranog predsjednika Egipta, a zatim je učinio isto u Tunisu.

Finansirao je i naoružavao građanske ratove u Libiji, Jemenu i Sudanu. Koristio je plaćeničke snajperiste za ubistva jemenskih ličnosti civilnog društva.

Finansirao je ratne zločince iz Darfura, braću Hemedti, i snabdijevao ih oružjem. Doslovno su milioni Arapa patili od ovih ratova. Za MbZ-a je to kao mačji kašalj.

Poput Netanyahuovog projekta proširenja izraelskih granica, MbZ planira pretvoriti svoj mali emirat u “Malu Spartu” s vojnim i financijskim dosegom na Afričkom rogu daleko većim od njegove veličine.

MbZ je svoju strategiju oblikovao po uzoru na izraelsku. Bio je prvi koji je replicirao njihov dobro podmazan i moćan lobi u Washingtonu. Iskoristio je taj lobi da promovira tada nepoznatog saudijskog princa po imenu Mohammed bin Salman i uvede ga u klan Trump.

Ovo je bio ključni prethodnik svrgavanja i sramote tadašnjeg moćnog prijestolonasljednika i ministra unutrašnjih poslova, Mohammeda bin Nayefa, koji je u to vrijeme bio preferirani čovjek CIA-e u Rijadu.

Mentor i student su od tada imali spektakularnu i nepopravljivu svađu oko Jemena.

Aidarous al-Zubaidi, vođa separatista koje podržavaju UAE, a koji se nazivaju Južno prijelazno vijeće (STC), morao je biti izvučen iz Jemena od strane UAE nakon što su njegove snage prekoračile granice u pokušaju da zauzmu luku na južnoj granici Saudijske Arabije.

Saudijska Arabija i Egipat sada izazivaju međunarodnu mrežu klijentskih milicija UAE u Sudanu, Libiji i Jemenu usmjeravajući oružje i novac svojim vojnim protivnicima.

MbZ podiže ulog

Ali MbZ nije čovjek koji odustaje.

Prošle sedmice, UAE su objavile da se povlače iz OPEC-a. Ovo je bio potez koji je išao dalje od pukog oslobađanja od okova naftnih kvota.

Bio je osmišljen da pogodi njihovog susjeda, Saudijsku Arabiju, gdje bi mogao nanijeti najveću štetu i uništiti kartel koji je funkcionirao šest decenija.

Ovo je MbZ koji ponovo baca kockice. Odlučio je da je jedini put naprijed udvostručiti pritisak na svoja dva najveća susjeda, Saudijsku Arabiju i Iran.

To bi također mogao biti znak slabosti, jer će povećati ovisnost Abu Dhabija o nafti.

Odbacivanje svih prethodnih pokušaja diverzifikacije ekonomije u turizam, umjetnu inteligenciju i industriju također neće dobro proći u drugim emiratima koji su manje ovisni o nafti od Abu Dhabija.

Mohammed bin Rashid, emir Dubaija i premijer UAE, je pjesnik koji koristi alegoriju da se izrazi. Pa ipak, objavio je tvit koji je imao samo jedno značenje: kritiku svog predsjednika.

„Zvaničnik koji ne teži uspjehu drugih zvaničnika u domovini nije pouzdan… sebičnost u uspjehu javnog rada… je izdaja povjerenja… jer je domovina nedjeljiva“, napisao je bin Rashid.

Alžir, još jedna članica OPEC-a, nije bio impresioniran.

U svom mjesečnom intervjuu za medije, alžirski predsjednik Abdelmadjid Tebboune nazvao je povlačenje UAE „nesretnim događajem“, dodajući da Saudijska Arabija ostaje glavni stub kartela. Također je rekao da je jaz između Rijada i Abu Dhabija trajan.

Ogroman rizik

Ovo je ogroman rizik za MbZ-a, s obzirom na to koliko je njegov Emirat ranjiv, koliko su male njegove oružane snage, koliko je njegova ekonomija ovisna o stranim plaćenicima i radnicima migrantima, te koliko se Trump, kao saveznik, pokazao prevrtljivim.

Jedino objašnjenje za napad na Rijad nakon što ga je Teheran već udario u stomak je da je sljedeći potez MBZ-a objava vojnog pakta s Izraelom.

Nijedna druga regionalna sila ne bi mogla fizički osigurati Emirat. Sigurno to ne može učiniti sam.

Ovaj vojni pakt već postoji u stvarnosti.

Financial Times je izvijestio da je Izrael isporučio laserski sistem pod nazivom Spectro kako bi pomogao UAE-u da otkrije dolazne dronove na udaljenosti od 20 km i još jedan laser pod nazivom Iron Beam koji presreće rakete kratkog dometa i dronove, a koji je prvi put korišten protiv Hezbollaha u Libanu.

Izraelsko osoblje je također avionom prebačeno da upravlja sistemima. Osoba upoznata s tim pitanjem rekla je za FT: “Nije to mali broj vojnika na terenu.”

Zajedno s laserima, Izrael je poslao svoj raketni odbrambeni sistem Iron Dome u Abu Dhabi i Dubai.

Rastuća vojna saradnja između Izraela i UAE-a može se vidjeti i u broju praćenih letova između dvije zemlje. Web stranice za praćenje letova pokazuju da su vojni transportni avioni letjeli između izraelske zračne baze Nevatim i UAE tokom cijelog sukoba.

Ali proglašenje vojnog pakta između UAE i Izraela dalo bi Netanyahuu i svakom izraelskom lideru koji ga slijedi vojnu bazu i uporište daleko izvan njegovih granica, odakle može nastaviti napadati Iran.

Jer šta god Trump odlučio, Izrael neće odustati od svog krajnjeg cilja promjene režima u Iranu.

Sve otvorenije učešće Emirata u izraelskim planovima recept je za sukob koji bi sam po sebi mogao trajati decenijama i od samog početka gušiti poslijeratnu obnovu s obje strane Perzijskog zaljeva.

Saudijska Arabija, Katar, Oman, Pakistan i Turska, ključni regionalni diplomatski, vojni i ekonomski igrači, ne bi trebali samo stajati po strani i gledati kako se ovi planovi odvijaju.

Zemlje regije s velikom populacijom sada imaju stvarni i hitni zajednički interes da obuzdaju Izrael i njegovog emiratskog saveznika regionalnim sigurnosnim paktom.