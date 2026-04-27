Bakir Izetbegović, predsjednik Stranka demokratske akcije (SDA) i bivši član Predsjedništva BiH, gost je novog izdanja intervjua na kanalu Tačno.net. U razgovoru sa Ozren Kebo otvara niz tema koje već godinama oblikuju političku stvarnost Bosne i Hercegovine.

Od odrastanja uz oca Alija Izetbegović, preko dugog političkog uspona, do suočavanja s ozbiljnim kritikama i izbornim porazima – intervju donosi lični i politički presjek jedne od najutjecajnijih figura bošnjačke politike.

Političko naslijeđe i uspon u SDA

Politički put Bakira Izetbegovića neraskidivo je vezan za naslijeđe njegovog oca, prvog predsjednika Predsjedništva BiH, Alija Izetbegović. Odrastanje u politički turbulentnom okruženju, obilježeno progonom i zatvorom njegovog oca, oblikovalo je njegov pogled na državu, politiku i odgovornost.

Tokom rata u Bosni i Hercegovini djelovao je kao blizak saradnik vrhovnog komandanta, što mu je omogućilo direktan uvid u ključne političke i vojne odluke tog perioda. Ipak, njegov samostalni politički identitet počinje se oblikovati tek nakon rata.

Unutar SDA, Izetbegović je godinama bio u sjeni stranačkog lidera Sulejman Tihić, od kojeg je više puta gubio u borbi za predsjedničku poziciju. Tek nakon Tihićeve smrti preuzima vodstvo stranke i konsoliduje svoju moć, vodeći SDA do izborne pobjede 2014. godine.

Izborni pad i politički izazovi

Politička dominacija SDA pod njegovim vodstvom ozbiljno je uzdrmana na posljednjim izborima. Poraz od Denis Bećirović, kandidata ujedinjene opozicije, označio je prekretnicu u njegovoj karijeri. Ovaj rezultat mnogi analitičari tumače kao znak zasićenja birača dugogodišnjom vlašću SDA, ali i kao posljedicu promijenjenog političkog okruženja u kojem opozicija uspijeva artikulisati snažniji zajednički nastup. Izetbegović u intervjuu priznaje težinu poraza, ali ga ne vidi kao kraj političkog puta, već kao fazu koja zahtijeva redefinisanje strategije i jačanje stranačke strukture.

Kritike i odbrana političkog kursa

Jedna od centralnih tema razgovora su optužbe za korupciju koje prate SDA godinama. Politički protivnici tvrde da je Izetbegović svojim odnosom prema tim pitanjima relativizirao problem i time indirektno oslabio institucije.

Kritike se odnose i na navodno pogoršanje odnosa sa zapadnim partnerima, posebno u kontekstu sve složenijih geopolitičkih odnosa u regionu.

S druge strane, njegovi podržavaoci naglašavaju da nikada nije dokazano da se lično okoristio, te da je pod njegovim vodstvom SDA zadržala ključnu ulogu u očuvanju stabilnosti države. Također ističu da je zadržao političku racionalnost i kontinuitet politike koju je zastupao Alija Izetbegović.

Odnos sa Zapadom i uloga SAD-a

U intervjuu posebno naglašava značaj međunarodne podrške, ističući ulogu Sjedinjene Američke Države u očuvanju stabilnosti Bosne i Hercegovine.

Prema njegovim riječima, političko liderstvo u BiH, posebno među Bošnjacima, ne može biti dugoročno uspješno bez snažne veze sa zapadnim saveznicima. Ovakav stav dolazi u trenutku kada se sve češće govori o geopolitičkom nadmetanju utjecaja na Balkanu.

Unutarstranački izazovi i politički protivnici

Posebno osjetljivo pitanje odnosi se na bivše kadrove SDA koji danas djeluju kao politički protivnici. Izetbegović u razgovoru priznaje da su raskoli unutar stranke ostavili posljedice, ali ih vidi kao dio političkog procesa.

Naglašava da SDA i dalje posjeduje snažnu infrastrukturu i biračko tijelo, te da ostaje ključni faktor na političkoj sceni Bosne i Hercegovine.

Pogled u budućnost

Na pitanje o budućim planovima i kandidaturi za Predsjedništvo BiH, Izetbegović ostavlja prostor za različite opcije, ali jasno poručuje da SDA mora ponuditi kandidata koji može dobiti široku podršku.

Intervju otkriva političara koji balansira između naslijeđa, realnih političkih izazova i potrebe za prilagođavanjem novim okolnos

