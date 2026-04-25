Gostujući u “Centralnom dnevniku” Face TV bosanski franjevac, teolog i mirotvorac fra Ivo Marković, predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća Bosne i Hercegovine (HNV BiH), komentirao je predstavljanje memoranduma i karte trećeg hrvatskog entiteta u BiH, održano u Zagrebu. Fra Marković je taj projekt ocijenio kao politički opasnu iluziju, a Zagreb kao pozornicu za presađivanje američkog kršćanskog nacionalizma na europsko tlo.

Fra Marković opisao je organizatore zagrabačkog skupa kao ekstremnu desnu opciju financijski dobro potkrijepljenu iz krugova američkog kršćanskog nacionalizma, koja u Europi lako preuzima konzervativne stranke i koristi se katoličkim institucijama u političke svrhe.

“To je presađen utjecaj američkog kršćanskog nacionalizma u Europi, finansijski jako dobro podržan”, kazao je fra Marković, dodavši da vjeruje kako iza skupa stoji i politička Hercegovina, odnosno Dragan Čović lično.

Fra Marković je ocijenio da Hrvatska ima dobru deklarativnu politiku prema Bosni i Hercegovini — podržava njenu cjelovitost i suverenitet — ali da tu politiku realno određuje Čović, što je, kako je rekao, “najveći promašaj sadašnje hrvatske politike prema Bosni”.

Što se tiče same karte trećeg entiteta, fra Marković je uočio temeljnu kontradikciju: ako bi taj entitet bio uspostavljen, više Hrvata živjelo bi izvan njega nego unutar njega. “To je slomljena ideja. Bili bismo u situaciji da glas jednog Hercegovca vrijedi gotovo deset puta više od glasa Hrvata koji živi u Bosni”, kazao je.

Posebno je komentirao prisustvo kardinala Vinka Puljića na skupu, ocijenivši ga kao neprimjereno u kontekstu u kojem papa — koji je, kako je naglasio, “vrlo hrabro i direktno” upozorio da se religija ne smije upotrebljavati za mobilizaciju u ratu — šalje potpuno suprotnu poruku.

Fra Marković je podsjetio na historijat HNV BiH, osnovanog 6. februara 1994. godine na Saboru Hrvata BiH u Sarajevu. Organizacija je tada iznijela prijedlog kantonizacije cijele Bosne i Hercegovine uz zadržavanje jedinstvenih centralnih institucija — model koji su prihvatili Amerikanci i koji je postao temelj Washingtonskog sporazuma. U Daytonu, međutim, taj je model bio odbačen u korist entitetskog uređenja, što fra Marković smatra temeljnim uzrokom nefunkcionalnosti bosanskohercegovačkog sistema.

“Da je američka administracija bila dosljedna, prihvatila bi koncept HNV-a i cijelu BiH kantonizirala uz zadržavanje jedinstvenih centralnih institucija države. Današnja nefunkcionalnost i neracionalnost vlasti proizilazi upravo iz tog daytonskog rješenja”, kazao je fra Marković.

Podsjetio je i na vlastitu ulogu iz ratnog perioda, kada je dva puta po mjesec dana boravio u Sjedinjenim Američkim Državama, susretao se s kongresenima i nastupao na sveučilištima i medijima — uključujući emisiju 60 Minutes — s ciljem da pritisne administraciju predsjednika Billa Clintona da zaustavi rat u Bosni i Hercegovini.

Fra Marković je pri kraju intervjua pozvao sve pozitivne snage — a napose vjerske institucije — da odustanu od svake politike podjele te da zajednički rade na Bosni i Hercegovini kao zajedničkoj domovini svih naroda. Uoči predstojećih izbora, posebno je pozvao mlade birače da izađu na biralište, ocjenivši to sudbinskim pitanjem za budućnost države.

(Kliker.info-agencije)