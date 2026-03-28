Ginerkolog svjetskog glasa akademik Asdim Kurjak bio je gost Centralnog dnevnika na Face TV.

Akademik Kurjak otkrio da je zbog korone morao amputirati obje noge, a onda poručio bez dlake na jeziku: „Korona je velika medicinska zabluda! Vakcina za koronu nije vrijedila. Dio oboljelih od korone je umro, ali ni dan-danas nema lijeka protiv korone! Nijedna vakcina nije vrijedila! Korona je veliki medicinski neuspjeh! Koronu nismo izliječili; nestala je jer svaka bolest prestane!“

Hadžifejzović: Imaš iskustvo, znanje, razumijevanje, šta je sve ovo što se u svijetu dešava? Da li pobjeđuje zapad ili istok? Ko će pobijediti?“

Kurjak: „Kada me prijatelji pitaju kako si kažem nikad bolje u gore doba! Ovo što se dešava naša generacija nije doživjela, svijet nikad nije bio u ovakvom džumbusu! Ogorčen sam na situaciju u kojoj se jednoj zemlji oduzima suverenitet. To više ne postoji – suverenitet!“

Hadžifejzović: „Evropa je šokirana, isprepadana. Sve se to, ratovi prelome preko nas?“

Kurjak: „Najveće razočaranje za mene je Amerika! Da se Americi desi, da je vodi takav čovjek! Moj prijatelj iz Amerike, doktor i republikanac dao je otkaz kada je došao Tramp na vlast. Kaže mi, da se normalan, prosječan Amerikanac i Amerika stidi takvog predsjednika! Današnja Amerika je olupina nekadašnje Amerike.“

Hadžifejzović: „Gdje smo mi u svemu ovome, BiH, regija?“

Kurjak: „Gdje su bosanski mladići? Srećem ih po svijetu, mlade intelektualce. Dvoje mladi ljudi jedno iz Vakufa, drugo iz Bugojna nakon predavanja, pitao sam ih da li bi se vratili u BiH. Rekli su u isti mah vrlo rado! Ne odlaze prosječni, već oni najbolji! To je poklon manje razvijene zemlje, super razvijenim zemljama! Zašto rukovodeći ljudi Bosne, ne shvate da se takvi ljudi, 35+ ili 40+ moraju izvući na površinu? Mladi ljudi su najveće bogastvo Bosne!

Hadžifejzović: „Vraćaš se Bosni, Kotor Varoši? Zašto?“

Kurjak: „Najviše zbog ljubavi! Obišao sam skoro cijeli svijet. Što sam stariji, više se vraćam korijenima. To je jedan fenomen, koji nije lako opisati riječima. Najsretniji sam kad se vratim Sarajevu, Kotor Varoši, Banjoj Luci. Sjetim se svojih početaka! Svoj miraz sam ponio iz Kotor Varoši, Banja Luke, 53 godine sam već u Hrvatskoj. Traganje za nepoznatim, tjera vas da realizirate hobije.“

Hadžifejzović: „Spasio si dinastiju u Japanu?“

Kurjak: „Carica je šest godina čekala dijete. Japanske kolege joj nisu mogle pomoći. Nakon mog tretmana, poslije samo dva mjeseca, carica Japana je ostala u drugom stanju! Postao sam zvijezda u Japanu. Pokojni Gadafi me pozvao, otišao sam sa ženom od Mamića, bila je sestra kod mene. Vodio sam je, jer me on pozvao da porodim njegovu ženu, Safiju mostarskog porijekla! Rekao sam Gadafiju, imat ćete sina, ima 4 kile za sada. Potpuno zdrav. Kada sam mu to rekao, kazao je da moram doći i poroditi njegovu ženu. Porodio sam je, pozvao me na televiziju Tripolija. Tada sam postao počasni građanin u Libiji. Sve velike libijska bolnice imale su od tada naše doktore!“

Hadžifejzović: „Ta veza između porodice Izetbegović i tebe, zadnji put je odjeknula. Pomogao si i toj porodici?“

Kurjak: „Mogao sam uvijek samo reći istinu. Uvijek je govorim, čak i kada nije popularna. Istinu su potvrdila dva sveučilišta. Sramio bih se da sam tada rekao drugačije.“

Hadžifejzović: „Doktorica Izetbegović tamo nije završila specijalizaciju?“

Kurjak: „Niti je završila, niti je specijalizirala. Bio sam i ostao prijatelj sa Alijom Izetbegovićem. Tri dana prije nego što je umro, bio sam kod njega u bolnici i tamo zatekao Klintona! Nisam protivnik te familije, ali se preda mnom ne može govoriti ono što nije istina! Neću u politiku.“

Hadžifejzović: „Da li te vrijeđa taj odgovor, da zaboravljaš da si senilan?“

Kurjak: „Misliš li ti Senade da sam ja senilan? Najmrža uvreda koju ti mogu uputiti je da si senilan. Biti senilan nije bolest, nije sramota. Imam 85 godina, ne bih se mijenjao sa mlađima od sebe. Ignoriram niske udarce! Za mene je priča završena, kada se sa nauke i struke prešlo u politiku!“

Hadžifejzović: „Te ‘80-te, svi smo bili fascinirani tvojim otkrićima. Bila je priča i o Nobelu? Ljudi su zaista toliko zli, pakosni, da ti sruše dostignuća?“

Kurjak: „Sve ti oproste ali uspjeh ne! Onaj ko pravi uspjehe, ne smije samoinicijativno pretvarati sebe u genija. Čitanje i pisanje i dan danas, u tome trošim vrijeme. Ne dam nikom svoje znanje niti dam da ga atakira, ali neka ima suprotno mišljenje! Kažem kolegama, suprotstavite se i meni, ali sa argumentima!“

Hadžifejzović: „Kako si?“

Kurjak: „Hvala Allahu dobro! Ja sam Korona – sindrom. Zbog toga Korona sindroma, otišao sam pogledati noge, doktor mi je našao da nemam cirkulaciju u dvije potkoljenice. Riješio sam amputacijom! Sam sam donio takvu odluku. Pristao sam i pristao bih na svaku formu, da poboljšam svoje zdravlje. Obmanjujem sebe ako drugima dam savjet, a taj isti na sebi ne primijenim. Jako je loše ako loš čovjek zaluta među doktore! U prvom redu morate biti dobar čovjek, voliti ljude, željeti pomoći onima u nevolji i znanje da to znate primijeniti. Porodio sam 66 hiljada djece, to je grad veličine Karlovca! Bio sam šef klinike, na vrlo moćnoj poziciji ali je nisam zloupotrijebio. Ne znam ni za jedno umrlo dijete! Zašto bih sada podlegao nekim intrigama, srozavao mukotrpan ugled? Ako razvijete naviku ignorisanja, šta će ko reći nije vas briga! Branit ću istinu!“

Hadžifejzović: „Kada govoriš o odluci, amuptaciji nogu ne mogu vjerovati s kakvom lakoćom o tome govoriš?“

Kurjak: „Think positive – misli pozitivno! Tako govorim i pacijentima i studentima. Postoje dvije vrste zdavlje: fizička i kognitivna. Šalim se kažem, bolje izgubiti nogu nego glavu! Dvije sam knjige objavio sada! Kotor Varoš sve više volim, zadivljen sam onim što sam vidio prije 15 dana tamo! U očevo selo je došao asfalt, sve su svjetiljke moderne! Izgleda mi prekrasno Kotor Varoš! Ako si optimista po prirodi, naći ćeš razlog zašto nešto ne ide tako brzo! Najveći smo neprijatelji sami sebi! Najviše kritika dobit ćeš od kolega! Nije znanje znanje znati, već je znanje znati dati! Neuspjeh ne smeta, ali uspjeh da! Željeli bi da smo svi prosječni!

Hadžifejzović: „Pomažeš onima koji ne mogu imati djecu, liječiš neplodnost? Posebno kod nas u regiji?“

Kurjak: Ne možemo odgovoriti zašto je natalitet opao? U Slavoniji su nestala čitava sela! Puno više umire nego se rađa, to je pravi pomor! Možemo se isprsiti kada se više djece bude rađalo, nego umiralo!“

(Kliker.info-Face TV)