Iako se rasprava o budućnosti Ureda visokog predstavnika (OHR) često vodi kao političko nadmetanje, postoji manje poznat, ali podjednako važan argument – onaj striktno pravni. Sve dok Dejtonski mirovni sporazum ostaje temeljni ugovor za Bosnu i Hercegovinu, OHR se ne može jednostavno “zatvoriti” na uobičajen način.

Piše : Dr. Zlatko Hadžidedić (NAP)

Pažljivo čitanje sporazuma otkriva da visoki predstavnik nije privremena karakteristika, već trajni stub ustavne arhitekture države, čije bi uklanjanje zahtijevalo ponovne pregovore o samom miru i novi mirovni sporazum.

Pravna arhitektura Aneksa 10

Autoritet visokog predstavnika ne proizlazi iz mandata UN-a ili neformalnog dogovora, već je direktno ugrađen u Dejtonski mirovni sporazum. Član I Aneksa 10 formalno sadrži zahtjev strana za imenovanjem visokog predstavnika, postavljajući temelje za trajni mehanizam međunarodnog nadzora. Njegove specifične ovlasti, uključujući “konačni autoritet na terenu u pogledu tumačenja ovog sporazuma o civilnoj implementaciji mirovnog rješenja”, kodificirane su u članu V Aneksa 10. To čini OHR neodvojivom komponentom ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, budući da je i sam Ustav zemlje sastavni dio Dejtonskog mirovnog sporazuma (Aneks 4). Pravno gledano, uklanjanje visokog predstavnika bilo bi poput jednostranog mijenjanja obavezujućeg međunarodnog ugovora – radnja koju ne može izvršiti nijedna pojedinačna strana niti vanjsko tijelo, uključujući Vijeće sigurnosti UN-a, bez pristanka svih potpisnica.

Zašto je zatvaranje OHR-a i dalje daleka perspektiva

Uprkos povremenim nastojanjima da se reduciraju “Bonske ovlasti”, koje su proširile autoritet visokog predstavnika izvan originalnog teksta Aneksa 10, sama institucija visokog predstavnika je pravno neprikosnovena sve dok Dejtonski sporazum ostaje na snazi. Iako je Vijeće sigurnosti UN-a raspravljalo o prijedlozima da se okonča mandat visokog predstavnika, nikada nije usvojilo rezoluciju o tome. Konsekventno, najkonkretniji plan za zatvaranje ostaje “Agenda 5+2” Vijeća za implementaciju mira (PIC).

Uslovi 5+2 za zatvaranje OHR-a

Godine 2008. Upravni odbor PIC-a formalno je uspostavio sljedeću listu zahtjeva koje vlasti Bosne i Hercegovine moraju ispuniti prije nego što se OHR može zatvoriti. A potpuna implementacija ove agende jedini je međunarodno priznati put ka okončanju mandata visokog predstavnika.

Pet ciljeva:

1. Prihvatljivo i održivo rješenje pitanja raspodjele imovine između države i drugih nivoa vlasti – pravno obavezujući sporazum o tome koja državna imovina pripada državi, kantonima ili entitetima.

2. Prihvatljivo i održivo rješenje odbrambene imovine – rješenje vlasništva nad svim vojnim nekretninama i pokretnom imovinom, koje zahtijeva potpisan i pravno registriran ugovor o prenosu između svih nivoa vlasti.

3. Dovršenje konačne odluke za Brčko – usvajanje pravnih akata kojima se regulira status Brčko distrikta, osiguravajući njegovu adekvatnu pravnu zaštitu u odnosu i prema državi i prema entitetima.

4. Fiskalna održivost – promovirana kroz stalnu metodologiju raspodjele prihoda (ITA koeficijent) i pravno osnivanje Nacionalnog fiskalnog vijeća.

5. Učvršćivanje vladavine prava – dokazano kroz usvajanje Državne strategije za ratne zločine, Zakona o strancima i azilu, te Državne strategije za reformu pravosuđa.

Dva uslova:

1. Potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) s Evropskom unijom.

2. Pozitivna ocjena stanja u BiH od strane Upravnog odbora PIC-a, zasnovana na potpunom poštivanju Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Zašto je prvi uslov (razgraničenje imovine) ključan – i često pogrešno shvaćen

Prvi od pet ciljeva nije tehnička napomena. On se tiče same definicije bosanskohercegovačke države. Prema dejtonskom Ustavu, imovina ne pripada automatski entitetima. Državna imovina – uključujući vojne objekte, šume, vodne resurse, puteve i zemljište ispod strateške infrastrukture – pripada Bosni i Hercegovini kao suverenoj državi. Uslov o razgraničenju imovine zahtijeva pregovore i pravno obavezujući sporazum između države, entiteta i Brčko distrikta o tome kako će se ta imovina podijeliti ili dijeliti.

Ono što se ne može učiniti: Ne može se zaobići ova pregovaračka obaveza jednostranim prenošenjem državne imovine entitetima kroz indirektne metode. Na primjer, izgradnja dvije odvojene plinske mreže – jedne u Federaciji i jedne u Republici srpskoj – pravno ne može riješiti pitanje vlasništva nad zemljištem ispod tih mreža. Ako entitet jednostavno položi svoje cjevovode i onda tvrdi da tlo ispod njih postaje vlasništvo entiteta, to nije dogovorena raspodjela. To je de facto podjela državne teritorije. Ista logika vrijedi za elektroenergetske mreže, telekomunikacijsku infrastrukturu, željezničke pruge i sisteme upravljanja vodama. To je, prema Dejtonu, državna imovina. Njihova raspodjela može se pravno riješiti samo kroz konsenzualan, transparentan i međunarodno nadziran dogovor – a ne kroz jednostrane akte fizičke okupacije ili paralelnu izgradnju.

Ovaj uslov je stoga brana protiv postepenog demontiranja bosanskohercegovačke države. Bez njegovog ispunjenja, svaki razgovor o zatvaranju OHR-a je nemoguć, jer bi sam materijalni temelj države ostao sporan. Do danas ne postoji takav sveobuhvatni sporazum o imovini. I dok se takav sporazum ne usvoji, prvi od pet uslova ostaje neispunjen, blokirajući svako legalno zatvaranje Ureda visokog predstavnika.

Neizgovorena posljedica: Novi pregovori o Dejtonu znače nove pregovore o entitetima

Ovdje se nalazi politički najeksplozivnija tačka: svaka formalna izmjena Dejtonskog mirovnog sporazuma, ili bilo kakva pregovarana njegova sukcesija, nužno bi ponovo otvorila cjelokupni ustavni okvir Bosne i Hercegovine. Taj okvir ne odnosi se samo na visokog predstavnika. Odnosi se i na dva entiteta – Republiku srpsku i Federaciju Bosne i Hercegovine – čije postojanje i ovlasti su ugrađeni u Aneks 4 (Ustav).

Ne postoji pravni mehanizam da se “hirurški ukloni” Aneks 10 dok ostatak Dejtona ostane netaknut. Sporazum je jedinstven, nedjeljiv paket. Stoga, čim strane sjednu da iznova pregovaraju status OHR-a, otvaraju vrata da se iznova pregovara i sve ostalo: entitetske strukture, podjele nadležnosti, predsjedništvo, parlamentarne skupštine, pa čak i Ustavni sud. Za političko rukovodstvo Republike srpske, koje dugo tvrdi da je njen entitet tekovina rata o kojoj se ne može pregovarati, to je pitanje opstanka. Za one političare koji traže centraliziraniju državu, to je prilika. Za Federaciju – koja je i sama krhki entitet sastavljen od deset kantona – to donosi rizik unutrašnjeg kolapsa ili daljeg fragmentiranja.

Ukratko, zatvaranje OHR-a kroz izmjenu Dejtonskog sporazuma ne bi jednostavno uklonilo međunarodnog zvaničnika. To bi otvorilo temeljno pitanje: da li Bosna i Hercegovina ostaje država od dva entiteta ili ne? Zbog toga, uprkos čestim političkim izjavama o potrebi prevazilaženja Dejtona, nijedan ozbiljan međunarodni akter nikada nije iznio formalni prijedlog za izmjenu Dejtona. Cijena ponovnog otvaranja sporazuma smatra se potencijalno katastrofalnom.

Političke stvarnosti i međunarodna debata

Jaz između pravne trajnosti OHR-a i njegove političke budućnosti i dalje podstiče žestoku međunarodnu debatu, s različitim stavovima koji odražavaju temeljne napetosti iz originalnog mirovnog sporazuma.

‣ Glasovi za trenutno zatvaranje: Zvaničnici iz zemalja poput Rusije i neki domaći lideri u Republici srpskoj tvrde da je OHR nadživio svoju svrhu, opisujući ga kao “kolonijalni instrument”. Međutim, oni također odbacuju svako ponovno pregovaranje o entitetskoj strukturi. To stvara logičku kontradikciju: žele da Aneks 10 nestane, a Aneks 4 smatraju svetim. Pravno, to je nemoguće.

‣ Pozivi na ažurirani mandat: Drugi stručnjaci i politički lideri smatraju da, iako OHR mora ostati, njegove ovlasti treba hitno reformirati, zalažući se za ukidanje takozvanih “Bonskih ovlasti” kako bi se institucija vratila na svoj originalni mandat iz Aneksa 10. Ovaj pristup u potpunosti izbjegava izmjenu sporazuma, ostavljajući entitete netaknutim.

‣ Argument za zadržavanje u postojećem obliku: Visoki predstavnik Christian Schmidt je upozorio da bi prerano zatvaranje “dovelo u pitanje postojanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i EUFOR-a”, naglašavajući ulogu institucije sa postojećim ovlaštenjima kao garanta stabilnosti i odvraćanja od separatističkih poteza.

Put naprijed

Pravna stvarnost je jasna: Ured visokog predstavnika ne može se jednostrano ukinuti. Kao tvorevina obavezujućeg međunarodnog ugovora, njegova sudbina je neodvojiva od Dejtonskog mirovnog sporazuma. Jedini legitiman način da se riješi status OHR-a je kroz nove, inkluzivne, međunarodno podržane političke pregovore među svim stranama i zemljama-garantorima radi izmjene ili nasljeđivanja samog dejtonskog okvira.

Međutim, taj put nije samo put ka zatvaranju jednog ureda. Riječ je o putu ka potencijalnom ukidanju entiteta – Republike srpske i Federacije – i s njima cjelokupnog poslijeratnog ustavnog poretka. To su pregovori za koje niko za sada nije spreman. I to je, više od bilo koje pravne pojedinosti, razlog zašto Ured visokog predstavnika ostaje otvoren i danas.