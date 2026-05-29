Jedan od tvoraca nove, supertalentovane generacije naših fudbalskih zvijezda, govorio je bez “dlake na jeziku” o mentalitetu timu, ali i kako se mladi igrači nose sa psihološkim pritiskom pred nastup na SP u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Kako je s Barbarezom “umirao od straha”?

Otkrio je i šta u svlačionici “Zmajeva” nazivaju “kišobranom”, a šta “gromobranom”.

“Čovjek (Edin Džeko, op.a.), kad ono pada jaka kiša raširi se, a ova sva djeca pobjegnu ispod tog ‘kišobrana’, i zaštiti ih”, pričao je Spahić.

U prvom intervjuu od historijske pobjede nad Italijom, odnosno spektakularnog plasmana na planetarni šampionat, naglasio je i da imponuje podrška Bosni i Hercegovine iz cijele regije. Ali i priznaje “napravili smo čudo”.

“Dobri ljudi, koji nisu opterećeni nekim stvarima, svakodnevno nam šalju poruke dobrote, uspjeha, sna. Hvala im”, govorio je Spahić.

Uporedio je atmosferu sa priprema za SP u Brazilu, kada je bio kapiten nacionalnog tima, istakavši da bi tada, da se vrijeme može vratiti “neke stvari promijenio”.

“Taj me Brazil doista puno naučio. Ne treba nam niti jedna kap negativne energije u ekipi. Na sve načine pokušavamo maknuti sve ljude koji donose nešto negativno blizu ekipe”, izjavio je nekada bespoštedni borac u kopačkama.

Dotakao se i fenomena, ali i inteligencije selektora Sergeja Barbareza, “negativnim strelicama”, odnosno “kada su umrli od straha”.

Govorio je o detaljima plana, tj. kako je izgledalo kada sjednu u avion i odu na pregovore sa igračima i njihovim roditeljima kako bi ih privoljeli da promijene sportsko državljanstvo, vrate se pod zastavu svoje domovine. Šta su bile prepreke, a šta presudni detalji u dolasku Kerima Alajbegovića, Esmira Bajraktarevića, Tarika Muharemovića… Koje su “ružne priče”, osnovane i neosnovane, kolale? Objelodanio je i kako su znali “ustati i otići sa pregovora”.

Ustvrdio je i da nisu znali u šta se upuštaju”. Šta je bilo “strašno”? Šta “užasno”?! No, konstatovao je i kada je došlo do prekretnice, kada su “skontali” da su, ipak, na pravom putu.

“Bilo je to poslije Njemačke. Poslije poraza 0:7 od Njemačke”, kazao je za Vijesti.ba Spahić.

Ključni sastanak nakon debakla

Potom je govorio i o ključnom sastanku koji je stručni štab održao iza strogo zatvorenih vrata poslije debakla od “Elfa”.

Podcrtao je i veliku ulogu patriotskog naboja u državnom timu. Kada su se “upalile lampice”? Koji je bio hrabar potez Vice Zeljkovića, predsjednika Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH?!

“Svako mora osjećati ljubav prema domovini ko hoće raditi ovaj posao”, smatra.

Rekao je i šta to ima ova generacija naših reprezentativaca, a njegovoj je nedostajalo.

“Za razliku od one moje generacije koja je bila prepuna kvaliteta. Kada pogledate 25 igrača koji igraju u ligama ‘petice’, stvarno… Realno gledajući taj kvalitet bio je nevjerovatan, ali falilo nam je nešto, tipa ovoga, ta drskost, hladnokrvnost koju imaju ovi momci. Fasciniram sam njihovim odnosom prema utakmici, reprezentaciji, gdje ti cijela država puše za vratom, pritisak. Imam osjećaj da oni to ne registriraju”, istakao je, dodavši:

“Vels, Italija. Mene strah bilo. Ja koji sam preživio toga, koliko hoćeš. Njih kad sam vidio, pomislio sam majko moja, đe idemo, šta je s ovom djecom. I naprave, šta naprave. E, sad, šta nam to može donijeti na Svjetskom prvenstvu… Dobili smo jednu Italiju, jednu velesilu. Može neko pričati nisu što su bili. Nismo ni mi što smo bili.”

Krom smijeh kazao je i “ne mogu sebi objasniti pozitivnu prepotentnost naših mladih igrača”.

“Želim ih uskoro vidjeti u velikim top klubovima. Njih trojica, četvorica sigurno imaju taj domet, kvalitetu”, mišljenja je Spahić.

Zašto Džeko nije dobio Zlatnu loptu?

O sve više najavljivanom oproštaju Edina Džeke od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine, ali i završetku karijere 41-godišnje “fudbalske institucije”, bez zadrške i dileme je rekao:

“Neće niđe! Ne smije! Ne damo mu! Đe će? Treba još otići na Evropsko prvenstvo. Gdje će? Dok ne odgoji još dvojicu, trojicu neće nigdje”.

Potom se osvrnuo na karijeru nekadašnjeg saigrača, ali i dodatno obradovao navijače BiH.

“Ne mogu naći riječ kojim bi opisao Edinov odnos prema reprezentaciji, državi, svom narodu. To što on radi, ljudi moji, nije normalno. To je za izučavanje. Kakav je to spoj, čega? Šta je u organizmu tog čovjeka? Da je kojim slučajem Nijemac, Francuz imao bi dvije Zlatne lopte do sada. Kompletnijeg igrača, a prošao sam velike klubove i lige, nisam vidio. To što taj čovjek ima nisam nikada sreo u karijeri, a igrao sam protiv najvećih. Kako mi u Dubrovniku kažemo ‘đe će’?! Ma, nemam mu ići. Ostaje. Mi ga trebamo, da skoči, da se pojavi, nasloni i da bude ‘kišobran'”, decidan je bio direktor naše reprezentacije.

Rođeni Dubrovčanin na Mundijalu priželjkuje duel sa svojom Hrvatskom. Prepričao je i zanimljive dijaloge koje imao proteklih dana sa sugrađanina u, kako ističe, “najljepšem gradu na svijetu”, te kako bi prošetao Stradunom ako bismo ih pobijedili na SP. Hvalio snagu i sistem “Vatrenih”. Uporedio je i “Zmajeve” sa timom selektora Zlatka Dalića što će vjerovatno izazvati velike polemika u regiji…