Svaki dan donosi novi zaokret u mučnim pregovorima između američkog predsjednika Donalda Trumpa i Islamske Republike Iran.

Svaki put kada je dogovor o jednoj tački blizu, Trump podiže slušalicu da nazove svog partnera u zločinu, izraelskog premijera Benjamina Netanyahua – a Trump se potom povlači iz toga.

Piše : David Hearst (MEE)

To se dogodilo s dvije tačke o kojima su iranski pregovarači mislili da su postigli dogovor. Prema Hassanu Ahmadianu, analitičaru za iranska pitanja, dva ključna elementa predloženog primirja od 30 do 60 dana bila su da će primirje obuhvatiti Libanon i da će neka iranska imovina biti odmrznuta.

Ali koliko god put bio mukotrpan, pa čak i ako ovaj dogovor propadne i Trump odluči napasti Iran po treći put, brutalno je jasno da su SAD upravo izgubile još jedan rat na Bliskom istoku – šesti u 25 godina.

Iran ima sve karte, uglavnom Hormuški moreuz, ali i odvraćanje koje su njegovi dronovi i rakete postigli nad svojim susjedima u Perzijskom zaljevu – i druge karte koje tek treba da odigra, poput zatvaranja moreuza Bab el-Mandeb na ušću Crvenog mora. Trump nema nijednu.

Ovi serijski neuspjesi SAD-a u prvoj četvrtini ovog stoljeća, kada je njihova vojna moć bila neosporna, a oni su imali monopol na njenu upotrebu, predstavljaju veliko dostignuće i trebali bi ući u anale ratovanja.

Napadajući Iran, Trump nije samo ponovio greške svojih prethodnika u Afganistanu, Iraku, Jemenu, Libiji i Siriji. Dodao je i nekoliko svojih, za svaki slučaj.

Ako je bivši američki predsjednik George W. Bush izvršio invaziju na Irak na osnovu lažnih obavještajnih podataka da Sadam Husein posjeduje oružje za masovno uništenje, Trump je također napao Iran na osnovu lažnih obavještajnih podataka.

Ali barem je Bushov sumnjivi dosije dostavljen od strane njegovih vlastitih obavještajnih službi.

Trumpove lažne obavještajne podatke izmislio je Mossad, a američki vrhovni komandant ih je u potpunosti progutao, uprkos najboljim savjetima vlastite obavještajne zajednice.

Netanyahu i direktor Mossada David Barnea uvjerili su Trumpa da je režim u Teheranu toliko slab nakon januarskog ustanka da će trajati najviše nekoliko dana nakon atentata na svog vrhovnog vođu.

Niko se nije jače prepirao od Netanyahua, čija je životna ambicija trebala biti ostvarena, da je sve što mu je potrebno bio još jedan posljednji poticaj. Niko nije veći gubitnik sada kada je rat pred kraj; stoga se on svim silama trudi da spriječi Trumpa da potpiše memorandum o razumijevanju s Iranom.

Ali konačni obračun za obojicu ljudi sigurno dolazi kada se ovaj rat konačno završi.

Ravnoteža snaga

Oni nisu samo loši gubitnici. Prijetnja koju Islamska Republika predstavlja za regionalne planove SAD-a i Izraela je značajna.

Politika tri američke administracije – Trumpovog prvog mandata, Joea Bidena i sada Trumpovog drugog mandata – bila je da natjeraju sunitske arapske nacije da normaliziraju odnose s Izraelom.

Predloženi novi poredak nazivan je raznim nazivima: sunitsko-izraelski savez, arapski NATO, Abrahamov sporazum – ali njegov oblik je jasan. To bi bilo sve samo ne partnerstvo ravnopravnih. Izrael bi bio postavljen kao novi regionalni hegemon, centar kroz koji bi oružje, visoka tehnologija, podaci i trgovina tekli od istoka prema zapadu.

Ovaj savez je imao samo jednog predanog partnera: predsjednika UAE Mohammeda bin Zayeda. Samo je on vidio koristi od povezivanja dvije “Male Sparte” kako bi formirale obostrano korisno carstvo aerodroma i luka, strateški raspoređenih oko Perzijskog zaljeva, Omanskog zaljeva i Crvenog mora.

Potpuna predaja Irana dovela bi ili do toga da slab igrač poput Reze Pahlavija, šahovog sina, bude spušten padobranom, do građanskog rata ili do fragmentacije Irana. Izraelu nije bilo stalo. Fragmentacija i trajno slabljenje Iraka, a sada i Sirije, je ustaljena izraelska politika.

Postoji zajednička religijska svrha u nastojanju da se ponovo uspostavi navodna biblijska zemlja Izrael na trenutnoj mapi Bliskog istoka, ali pragmatičan izraz ovoga od strane cijelog jevrejskog establišmenta u Tel Avivu je da je odlučio da može živjeti samo sa susjedima koje ili okupira ili trajno oslabi.

Slomljeni Iran bi bio krunisanje Trumpa za kralja ovog novog poretka na Bliskom istoku i pomazanje njegovog regionalnog satrapa, Netanyahua.

On sam bi ubio zvijer koja je tako uporno prkosila volji Washingtona da je uništi 47 godina.

Srećom, ovo je fantazija koja sada postoji samo u Trumpovoj glavi. Opstanak Islamske Republike fundamentalno je promijenio ravnotežu snaga u regiji.

Od periferije do centra

Samo pogledajte ko vodi pregovore: Pakistan i Katar. Od početka izraelsko-palestinskog sukoba, Pakistan je uvijek bio na periferiji regije. Pokazivao je simpatije, kao i druge muslimanske nacije, poput Indonezije ili Malezije, ali to je bilo to.

Ključna promjena dogodila se na vrhuncu rata s Iranom, kada su glavne arapske sile – Saudijska Arabija, Katar, Kuvajt – otkrile da ih američki vojni kišobran, za koji su tako skupo platili, ne može zaštititi. Posljedično, okrenuli su se vanjskim igračima s velikim vojskama i uspostavljenom zračnom moći: Turskoj i Pakistanu.

Iznenada, načelnik pakistanske vojske, feldmaršal Syed Asim Munir, pojavio se kao glavni igrač – u uniformi ili bez nje.

Pakistan, još jedna nacija kojoj je prethodni američki predsjednik prijetio bombardiranjem “nazad u kameno doba” ako se ne povinuje ratu Washingtona protiv talibana, u prošlosti je prelako otpisivan kao dugovima opterećen, katastrofama sklon i teroristima meta propali slučaj potkontinenta.

To je nuklearna sila sa sofisticiranim raketnim programom. Ima snažne trgovinske i vojne odnose s Kinom. Posljedično, posjeduje kineske rakete PL-15 sposobne da obore indijske najsavremenije francuske avione Rafale.

Značajno je da je prva reakcija Mohameda bin Zayeda na ljevičarsko pojavljivanje Pakistana kao pregovarača u Zaljevskom ratu bila da zatraži povrat novca.

UAE su 2018. godine dali Pakistanu 2 milijarde dolara, dug koji se prenosio svake naredne godine. Nestrpljiv potez da se zatraži otplata samo je učvrstio odlučnost susjeda da učvrsti novi kontrasavez Trumpu i Izraelu; Saudijska Arabija dala je Pakistanu sredstva za isplatu Abu Dhabija.

Katar je bio manje iznenađenje kao vodeći pregovarač. Izrael i njegov lobi u Washingtonu su uzalud apelirali da se zaljevska država odbaci, kao što je Trump gotovo učinio u svom prvom predsjedničkom mandatu kada su je Saudijska Arabija i Emirati opkolili, ali su ga porodični interesi samog američkog predsjednika zaustavili.

U jednoj od objava u kojima se najavljuje skori sporazum s Iranom, Trump je provjerio imena čak tri Kataraca.

Novi savezi

Ali sada su se pojavila dva različita saveza. Jedan, stvoren u žaru bitke, uključuje Saudijsku Arabiju, Pakistan, Tursku, Katar i Oman. Smatra se da Kuvajt skreće prema Pakistanu, dok Egipat ima previše razloga za strah od izraelskih planova u Gazi.

Većina ovih država su članice Trumpovog “Odbora za mir”, ali to malo znači nakon iranske pobjede. Sve se one protive izraelskim pokušajima da trajno okupira polovinu Gaze, jug Libana i dvije trećine Zapadne obale.

Još jedan znak ovog novog saveza bila je izjava njihovih ministara vanjskih poslova u kojoj se osuđuje otvaranje ambasade u Izraelu za separatističku regiju Somaliland. Pogodite čiji je potpis bio značajan po svom odsustvu? Potpisa UAE.

Pojava snažnog vojnog i diplomatskog saveza sunitskih muslimanskih nacija upravo je ono što Izrael i UAE nisu željeli.

Njihov vlastiti savez je i dalje moćan i sve otvoreniji. Iza sebe imaju Indiju i SAD. Ali ove zemlje su daleko. Ako mir dođe, Abu Dhabi će se naći pred cijevčicom, barem metaforički, svoja dva najmoćnija susjeda: Irana i Saudijske Arabije.

Emiratska taktika pokušaja uvlačenja Saudijske Arabije u vojni sukob s Iranom nije uspjela. Rijad se manje-više držao svog stava i održao je svoj odnos s Iranom i primirje s Hutima u Jemenu netaknutim – iako se pojavljuju značajni dokazi da su neke od raketa presretnutih iznad saudijskih naftnih polja došle s juga, iz Jemena, a ne iz Iraka na sjeveru ili Irana na istoku.

Jedno je sigurno. Iako se savez sunitskih nacija u nastajanju neće nazivati ​​antiizraelskim, njegovo postojanje definitivno nije u korist Izraela.

Trump pokušava nagovoriti Rijad da potpiše Abrahamov sporazum kao cijenu za primirje s Iranom, ali ono što je dobio je zaglušujuća tišina. U svojoj najnovijoj objavi na društvenim mrežama, ponovo pokušava spasiti pobjedu iz čeljusti poraza.

„Moguće je da jedan ili dvoje imaju razlog zašto to ne čine, i to će biti prihvaćeno, ali većina bi trebala biti spremna, voljna i sposobna da ovaj sporazum s Iranom učini mnogo historijskijim događajem nego što bi inače bio“, primijetio je Trump na Truth Social.

Zavarani i poraženi predsjednik čak je ponudio Iranu članstvo: „Razgovarajući s brojnim od gore spomenutih Velikih Vođa, bili bi počašćeni, čim se potpiše naš Dokument, da Islamska Republika Iran bude dio Abrahamovog sporazuma. Vau, to bi bilo nešto posebno!“

Osnaživanje otpora

Ovdje na planeti Zemlji, Iran se pozicionira kao još jedan glavni igrač u Zaljevu. Još jednom je uspostavio svoju odvraćajuću moć nad svim ostalim proizvođačima nafte i plina u regiji i, radeći zajedno s Omanom, nikada više neće predati svoju de facto kontrolu nad Hormuzom.

Ovo mu je dragocjenije od gomile visoko obogaćenog uranijuma, koju je proizveo tek nakon što se Trump povukao iz nuklearnog sporazuma dogovorenog s bivšim predsjednikom Barackom Obamom.

Iranske karte i dalje postoje čak i ako Izrael ili Trump sabotiraju okvirni sporazum o prekidu vatre koji je na snazi. Da, Trump i Netanyahu su uništili iransko zrakoplovstvo i mornaricu, kao što je Izrael učinio sirijskom. Ali nisu uništili iransku zračnu i pomorsku moć, prenesenu dronovima, raketama, malim brodovima i pomorskim minama.

Nije slučajnost da su posljednjih dana tankeri prolazili kroz Hormuz prema Pakistanu i Kini. Iran je dokazao da može uključiti i isključiti Hormuz kao na slavini.

Iranska pobjeda je također osnažila pokrete otpora širom regije. Hezbollah je bio otpisan kao borbena snaga nakon što je njegovo vodstvo nekoliko puta desetkovano minama postavljenim na pejdžere i uzastopnim napadima.

Ali s novom generacijom boraca koji su naučili osnovne lekcije kontraobavještajne službe (niko se ne javlja na telefon nakon što je Hezbollah shvatio da su mu interne komunikacije fatalno kompromitirane), i s novim oružjem – FPV dronom – brani Libanon mnogo efikasnije od libanonske vlade, koja je u pregovorima s Izraelom.

Iran je također promijenio globalni odnos snaga. Bilo je bolno gledati Trumpa kako se grči pred vrlo opuštenim predsjednikom Xi Jinpingom, dok se kineski lider osjećao dovoljno samouvjereno da izda eksplicitnu prijetnju da neće dirati Tajvan, dok je Trump stajao pored njega.

Politički naučnik Francis Fukuyama s pravom je primijetio da je na redu da se SAD smatraju odmetničkom državom, a Kina postaje glas stabilnosti i centar, ako ne i centar, budućih međunarodnih sporazuma. Kina je jedina velika sila koja nije ratovala u posljednjih 25 godina.

Iranov otpor podređenosti nosi snažnu poruku arapskom svijetu. Ona glasi: s dovoljno odlučnosti i dovoljno visokim pragom boli, srednje sile Bliskog istoka mogu se oduprijeti američkoj i izraelskoj kolonijalnoj dominaciji i pobijediti.

Historijski poraz

Šta se dešava nakon potpisivanja okvirnog sporazuma?

Očekujem da će Izrael nastaviti bombardovanje Libana i Gaze s obnovljenim intenzitetom. Netanyahu će htjeti nastaviti rušenje svake kuće, sela i grada južno od rijeke Litani, kako bi što duže sakrio svoj debakl u Iranu. Možda će čak razmotriti okupaciju cijele Gaze kako bi postigao demilitarizaciju Hamasa.

Ali on će kopati vlastiti politički grob, jer nema šanse da će Izrael izaći iz svojih kontinuiranih ratova s ​​ostvarenim bilo kojim od svojih ciljeva.

Trump će učiniti isto sa svojom opsadom jadne Kube. Samo pogledajte koliko će brzo ova dvojica promijeniti temu nakon što se postigne dogovor s Iranom – jer neće moći odgovoriti kritičarima kod kuće koji će pokušati da ih pozovu na odgovornost za posljednja tri mjeseca izuzetno nepopularnog rata.

Ako je izraelska genocidna kampanja u Gazi izgubila podršku cijele generacije američkih Jevreja, njihov rat protiv Irana imao je sličan učinak na stariju generaciju republikanskih Trumpovih pristalica. U republikanskim kršćanskim krugovima, ideja da Izrael “okupira” SAD ubrzano raste.

Ni Trump ni Netanyahu ne mogu pogledati svoje nacije u oči i tvrditi da su išta drugo osim poraženi od Islamske Republike. Još jednom.

A da sam vladar Abu Dhabija, ne bih se pitao o promjeni režima u Teheranu, već bih se pitao koliko dugo još mogu ostati na vlasti?