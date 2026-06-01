Kada je svojevremeno objavio kako ulazi u izbornu trku za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda ispred opozicione grupacije poznate i kao „Petorka“ – Zdenko Lučić nije imao namjeru polemizirati sa ostala dva jaka kandidata: Darjanom Filipović i Slavenom Kovačevićem.

Piše : Faruk Kajtaz

Kandidata DF-a i „nasljednika“ Željke Komšića – Lučić uopšte ne doživljava kao legitimnog kandidata, dok je u slučaju Filipovićke i on sam od početka shvatio da je njen politički legitimitet suštinski ograničen i „projektiran“.

Zbog toga se Lučić odmah i bez pardona okrenuo prema onome, koji se suštinski o svemu pita, a to je naravno lider HDZ BiH i HNS BiH – Dragan Čović.

Kod Lučića kao starog „sigurnjaka“, koji raspolaže „informacijama“ i „papirima“ nema nikakvih „predigri“ ili „telefoniranja“ prije nego pređe na prave stvari. Sve ono što spočitava Čoviću javnost je manje-više sve ove godine znala ili nagađala, ali prije njega nije bilo nikoga dovoljno odlučnog (pa i hrabrog!) da „neugodne istine“ saspe moćnom Čoviću… ravno u lice.

On bi „ljutu travu, na ljutu ranu“!

Lučić se opredijelio za taktiku jakih i iznenadnih udara nakon kojih Čović može samo reagirati u pokušaju nekavog demantija ili sve prešutjeti. U oba slučaja razvoj situacije ide na ruku Lučića i ljudi oko njega, jer je jasno da se jedna ovakva „operacija“ ne može provesti bez šire podrške i „ekipe“ iza leđa. Čak i izvan BiH.

Sve što je do sada isplivalo u javnost pokazuje da je ova taktika dugo i pažaljivo pripremana za Čovića, a ne nekog kandidata, koga je lider HDZ-a mislio isturiti da slavno politički pogine i onda bude nagrađen za svoju „žrtvu“.

Samom svojom pojavom, kao nekoga ko se smije suprotstaviti Čoviću i natjerati ga da se brani ili pravi, za njega, nelogične poteze, Lučić je u dobroj mjeri uzdrmao temelje stranačke armature, koju je lider HDZ BiH godinama brižljivo projektirao i gradio.

Osim toga, Lučić ne istupa (samo) kao predstavnik jedne političke (oporbene) grupacije, već kao neko tko praktički cilja na isto biračko tijelo, pa čak i cijelu stranku, koja bi mu teoretski trebala biti „suparnik“.

Lučić se želi nametnuti (i čini se da mu to uspijeva) kao „pravi kandidat“ HDZ-a, koji nije samo produkt stranačkih preslagivanja ili kalkulacija.

To je i logično, jer između Čovića i Lučića nema suštinskih ideoloških razlika ili možda ima!?

Lučić misli kako je on originalni i nepatvoreni hrvatski nacionalista, dok je Čović za njega tek „bivši Jugosloven“, koji je pragmatički promijenio dres kada je skontao da je to izvjesna politička budućnost.

Kandidat “Petorke” zato nema namjernu samo preoteti mjesto „pravog kandidata“, već i cijeli politički narativ legitimnog zastupnika hrvatskih političkih interesa u BiH.

Na kraju balade… možda ni Lučić ni Čovićeva kandidatkinja neće uspjeti u svojim nastojanjima, ali će ostatak izborne trke biti izuzetno zanimljiv. Kao nikada do sada!

Vrijeme Čovićeve „komotne pozicije“ čini se kao davno svršeno vrijeme.

Ljuta trava je ove (izborne) godine baš rodila na hercegovačkom kamenjaru…