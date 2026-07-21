Šta je pravilo 3-2-1 za karcinom? Otkriva sindrom koji izaziva čak 16 vrsta raka (Video)
Skup smjernica utvrđenih za dijagnostifikovanje Lynchovog sindroma na osnovu porodične anamneze kolorektalnog karcinoma (CRC) i drugih povezanih karcinoma, zahtijevajući specifične uslove kao što je dijagnoza najmanje tri oboljela rođaka kroz dvije generacije nazivaju se Amsterdamski kriteriji ili kolokvijalno “pravilo 3-2-1”.
Da bi se ispunilo pravilo 3-2-1 porodica mora ispunjavati sve sljedeće kriterije:
3 ili više rođaka sa kolorektalnim karcinomom (ili drugim karcinomima povezanim sa Lynchovim sindromom), pri čemu je barem jedan rođak prvog stepena (npr. roditelj, brat ili sestra ili dijete) od preostale dvije osobe.
1 ili više rođaka mora biti dijagnostifikovan prije 50. godine života.
Osim toga, da bi se potvrdilo pravilo, porodična adenomatozna polipoza (FAP) mora se isključiti, a tumori moraju biti verifikovani patološkim pregledom.
Šta je Lynchev sindrom?
Ovaj sindrom može da dovede do raka koji utiče na različite organe u tijelu, u zavisnosti od toga na kom genu postoji mutacija.
Tipovi karcinoma izazvani Lynchevim sindromom uključuju:
– Rak debelog crijeva i rak rektuma (kolorektalni karcinom)
– Rak sistema za varenje, uključujući rak želuca i rak tankog crijeva.
– Rak bilijarnog sistema, uključujući rak žučne kese i rak žučnih kanala.
– Rak jetre.
– Rak pankreasa.
– Rak prostate.
– Rak urinarnog trakta, uključujući rak bubrega, rak uretre (mokraćnih kanala) i rak mokraćne bešike.
(N1)
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