Skup smjernica utvrđenih za dijagnostifikovanje Lynchovog sindroma na osnovu porodične anamneze kolorektalnog karcinoma (CRC) i drugih povezanih karcinoma, zahtijevajući specifične uslove kao što je dijagnoza najmanje tri oboljela rođaka kroz dvije generacije nazivaju se Amsterdamski kriteriji ili kolokvijalno “pravilo 3-2-1”.

Kriteriji su revidovani 1999. godine kako bi se povećala inkluzivnost i tačnost u identifikaciji Lynchovog sindroma, kako piše Science Direct.

Da bi se ispunilo pravilo 3-2-1 porodica mora ispunjavati sve sljedeće kriterije:

3 ili više rođaka sa kolorektalnim karcinomom (ili drugim karcinomima povezanim sa Lynchovim sindromom), pri čemu je barem jedan rođak prvog stepena (npr. roditelj, brat ili sestra ili dijete) od preostale dvije osobe.

2 ili više uzastopnih generacija moraju biti pogođene.

1 ili više rođaka mora biti dijagnostifikovan prije 50. godine života.

Osim toga, da bi se potvrdilo pravilo, porodična adenomatozna polipoza (FAP) mora se isključiti, a tumori moraju biti verifikovani patološkim pregledom. Šta je Lynchev sindrom?

Lynchev sindrom je genetsko stanje koje značajno povećava rizik od brojnih vrsta karcinoma, a najčešće raka debelog crijeva. Prema stručnjacima, izaziva 16 tipova karcinoma. Osobe sa ovim sindromom obično obole od raka u ranijem dobu života.

Ovaj sindrom može da dovede do raka koji utiče na različite organe u tijelu, u zavisnosti od toga na kom genu postoji mutacija.

Tipovi karcinoma izazvani Lynchevim sindromom uključuju:

– Rak mozga

– Rak debelog crijeva i rak rektuma (kolorektalni karcinom)

– Rak sistema za varenje, uključujući rak želuca i rak tankog crijeva.

– Rak bilijarnog sistema, uključujući rak žučne kese i rak žučnih kanala.

– Rak ženskog reproduktivnog sistema, uključujući rak endometrijuma i rak jajnika.

– Rak jetre.

– Rak pankreasa.

– Rak prostate.

– Rak kože.