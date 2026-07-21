hamburger-icon

Kliker.info

Šta je pravilo 3-2-1 za karcinom? Otkriva sindrom koji izaziva čak 16 vrsta raka (Video)

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Šta je pravilo 3-2-1 za karcinom? Otkriva sindrom koji izaziva čak 16 vrsta raka (Video)

21 Jula
06:25 2026
Štampaj Podijeli s prijateljima

Skup smjernica utvrđenih za dijagnostifikovanje Lynchovog sindroma na osnovu porodične anamneze kolorektalnog karcinoma (CRC) i drugih povezanih karcinoma, zahtijevajući specifične uslove kao što je dijagnoza najmanje tri oboljela rođaka kroz dvije generacije nazivaju se Amsterdamski kriteriji ili kolokvijalno “pravilo 3-2-1”.

Kriteriji su revidovani 1999. godine kako bi se povećala inkluzivnost i tačnost u identifikaciji Lynchovog sindroma, kako piše Science Direct.

Da bi se ispunilo pravilo 3-2-1 porodica mora ispunjavati sve sljedeće kriterije:

3 ili više rođaka sa kolorektalnim karcinomom (ili drugim karcinomima povezanim sa Lynchovim sindromom), pri čemu je barem jedan rođak prvog stepena (npr. roditelj, brat ili sestra ili dijete) od preostale dvije osobe.

1 ili više rođaka mora biti dijagnostifikovan prije 50. godine života.

Osim toga, da bi se potvrdilo pravilo, porodična adenomatozna polipoza (FAP) mora se isključiti, a tumori moraju biti verifikovani patološkim pregledom.

Šta je Lynchev sindrom?

Ovaj sindrom može da dovede do raka koji utiče na različite organe u tijelu, u zavisnosti od toga na kom genu postoji mutacija.

Tipovi karcinoma izazvani Lynchevim sindromom uključuju:

– Rak debelog crijeva i rak rektuma (kolorektalni karcinom)

– Rak sistema za varenje, uključujući rak želuca i rak tankog crijeva.

– Rak bilijarnog sistema, uključujući rak žučne kese i rak žučnih kanala.

– Rak jetre.

– Rak pankreasa.

– Rak prostate.

– Rak urinarnog trakta, uključujući rak bubrega, rak uretre (mokraćnih kanala) i rak mokraćne bešike.

(N1)

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku