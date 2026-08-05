situacija u Bosni i Hercegovini ozbiljno je narušena. Iako pojedinci, poput gradonačenika Istočnog Sarajeva Ljubiše Ćosica tvrde drugačije, slike koje dolaze iz Lukavice, koja je proteklih dana poprište obračuna kriminalnih grupa, govore potpuno drugačije.

Eskalacija je rezultat sukoba bivših kumova, a danas zakletih neprijatelja, Darka Eleza i Đorđa Ždrale, o čemu je Raport detaljno pisao u protekla dva mjeseca.

Žestoka pucnjava i ubistvo na Vracama

Još prije dva mjeseca sve policijske agencije u BiH, od prve žestoke pucnjave i ubistva na Vracama, podigle su stepen sigurnosti na veći nivo, a Obavještajno-sigurnosna agencija (OSA) želi na sve način spriječiti dalju eskalaciju kako bi preduhitrila najave obračuna, ali i strane grupe iz Srbije i Crne Gore, koje su povezane s Elezom i Ždralom, Kavačkim i Škaljarskim klanom da se ‘ubace’ u BiH i infiltiraju među kriminalne grupe.

U MUP KS jučer je održan hitan kolegij kojim je rukovodio policijski komesar Fatmir Hajdarević. I Tužilaštvo KS i Okružnog tužilaštvo Istočno Sarajevo, kao i policija su na nogama danima kako bi se ugasio ‘požar’.

Raport je nedavno objavio da je OSA presrela poruke Eleza u kojima prijeti žestokom odmazdom zbog ubistva bliskog saradnika Branislava Janjića. Elez je tada objavio i čitulju, ali i poruku: Tek će mnogi shvatiti koliko si mi značio.

No, u posjedu policijskih agencija i OSA je na desetine prijetećih poruka koje je Elez poslao Ždrali i njegovoj ekipi, zbog čega je Ždrale, o čemu smo pisali, jedan dio članova porodice sklonio van zemlje.

Međutim, iako je OSA na sve načine pokušala spriječiti ulazak stranih likvidatora, Raport otkriva šokantne informacije. Prema izvorima Raporta, na području.

BiH nalaze se već dvije grupe stranih plaćenika. Sada se pokušava otkriti po čijem nalogu su ušli i zemlju i čiju naredbu čekaju da djeluju. Radi se o likvidatorima-plaćenim ubicama. Takve podatke imaju i ostale policijske agencije.

Sada je spisak proširen

Dodatno je uznemirenje nastalo informacijom, koju je također jučer objavio i Raport, da se očekuje dolazak Eleza u BiH.

Sukob koji je počeo prije 20 godina, izgleda da je tek dobio svoj mnogo žešči nastavak. Elez je pokušao preko svojih ljudi dva puta ubiti Ždralu. Tada je likvidirao sve njegove najbliže saradnike. Sada je spisak proširen.

(Kliker.info-Raport)