Nakon što je objavljeno da je federalni ministar zdravstva Nediljko Rimac (HDZ 1990) priveden po nalogu POSKOK-a i saslušan u okviru istrage povezane sa slučajem sarajevske klinike New Life i njenog pravnog nasljednika Northwestern Medical Centera, otvorena je nova serija pitanja.

Nakon saslušanja Rimac je pušten, ali je ostao u statusu osumnjičenog. Istražitelji su mu, kao i jednom od njegovih savjetnika, oduzeli i telefone.

Time je afera koja je mjesecima potresala javnost dobila novu, ozbiljniju dimenziju. U središtu slučaja nisu samo poslovanje privatne zdravstvene ustanove i postupci vantjelesne oplodnje nego i sudbina stotina embrija i drugog biološkog materijala pacijenata koji su ostali u zatvorenoj klinici.

Istovremeno, obzirom na blizinu izbora, otvoreno je i pitanje političke dimenzije.

Je li Rimac “kolateralna šteta” rastućeg sukoba Dragana Čovića, lidera HDZ-a, sa HDZ-om 1990? Ova stranka, sa svojim koalicionim partnerima, u izvjesnom je usponu. Posebno je nosi Zdenko Lučić, kandidat grupacije više partija sa hrvatskim predznakom, za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

No, kako je sve počelo?

Od New Lifea do Northwestern Medical Centera

Poliklinika New Life u Sarajevu bila je ustanova koja je pružala usluge biomedicinski potpomognute oplodnje. Nakon promjene vlasničke strukture na istoj lokaciji počeo je rad Northwestern Medical Centera.

Problemi su nastali nakon zatvaranja ustanove. Pacijenti su ostali bez mogućnosti da preuzmu svoj biološki materijal, dok su u prostorijama klinike ostali zamrznuti embriji, jajne ćelije i drugi materijal nastao tokom postupaka medicinski potpomognute oplodnje.

Prema ranijim navodima pacijenata i medijskim izvještajima, radi se o gotovo 500 embrija.

Za njihovo čuvanje neophodni su posebni uslovi, uključujući kontinuirano održavanje spremnika s tečnim azotom. Upravo je pitanje ko je odgovoran za njihovo čuvanje postalo jedno od ključnih u cijelom slučaju.

Pacijenti mjesecima upozoravali

Dok su institucije prebacivale odgovornost jedna na drugu, pacijenti su upozoravali da vrijeme prolazi i da njihovi embriji ne mogu čekati.

Jedna od pacijentica, Alma Kovačević, ranije je upozorila na razmjere problema.