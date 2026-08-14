Serija pitanja nakon privođenja federalnog ministra zdavstva Nediljka Rimca : Veliki skandal s embrijima ili Čovićev obračun s HDZ 1990?
Nakon što je objavljeno da je federalni ministar zdravstva Nediljko Rimac (HDZ 1990) priveden po nalogu POSKOK-a i saslušan u okviru istrage povezane sa slučajem sarajevske klinike New Life i njenog pravnog nasljednika Northwestern Medical Centera, otvorena je nova serija pitanja.
Nakon saslušanja Rimac je pušten, ali je ostao u statusu osumnjičenog. Istražitelji su mu, kao i jednom od njegovih savjetnika, oduzeli i telefone.
Time je afera koja je mjesecima potresala javnost dobila novu, ozbiljniju dimenziju. U središtu slučaja nisu samo poslovanje privatne zdravstvene ustanove i postupci vantjelesne oplodnje nego i sudbina stotina embrija i drugog biološkog materijala pacijenata koji su ostali u zatvorenoj klinici.
Istovremeno, obzirom na blizinu izbora, otvoreno je i pitanje političke dimenzije.
Je li Rimac “kolateralna šteta” rastućeg sukoba Dragana Čovića, lidera HDZ-a, sa HDZ-om 1990? Ova stranka, sa svojim koalicionim partnerima, u izvjesnom je usponu. Posebno je nosi Zdenko Lučić, kandidat grupacije više partija sa hrvatskim predznakom, za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine.
No, kako je sve počelo?
Od New Lifea do Northwestern Medical Centera
Poliklinika New Life u Sarajevu bila je ustanova koja je pružala usluge biomedicinski potpomognute oplodnje. Nakon promjene vlasničke strukture na istoj lokaciji počeo je rad Northwestern Medical Centera.
Problemi su nastali nakon zatvaranja ustanove. Pacijenti su ostali bez mogućnosti da preuzmu svoj biološki materijal, dok su u prostorijama klinike ostali zamrznuti embriji, jajne ćelije i drugi materijal nastao tokom postupaka medicinski potpomognute oplodnje.
Prema ranijim navodima pacijenata i medijskim izvještajima, radi se o gotovo 500 embrija.
Za njihovo čuvanje neophodni su posebni uslovi, uključujući kontinuirano održavanje spremnika s tečnim azotom. Upravo je pitanje ko je odgovoran za njihovo čuvanje postalo jedno od ključnih u cijelom slučaju.
Pacijenti mjesecima upozoravali
Dok su institucije prebacivale odgovornost jedna na drugu, pacijenti su upozoravali da vrijeme prolazi i da njihovi embriji ne mogu čekati.
Jedna od pacijentica, Alma Kovačević, ranije je upozorila na razmjere problema.
Poseban problem predstavlja činjenica da se embriji moraju čuvati u odgovarajućim uslovima i uz stručni nadzor. Svaki poremećaj sistema čuvanja mogao bi imati trajne posljedice po materijal koji pacijenti godinama stvaraju i čuvaju kako bi jednog dana pokušali ostvariti roditeljstvo.
Sud naredio zaštitu embrija
Općinski sud u Sarajevu je u junu 2026. godine donio privremenu mjeru kojom je Federalnom ministarstvu zdravstva naloženo da osigura neprekidno stručno čuvanje biološkog materijala.
To je uključivalo osiguravanje potrebnih količina tečnog azota, stručne osobe za održavanje sistema i urednu evidenciju materijala.
Federalno ministarstvo zdravstva, na čijem je čelu upravo Rimac, tako je direktno ušlo u središte problema.
A sada je ministar koji je bio na čelu tog ministarstva priveden i saslušan u istrazi POSKOK-a.
Istraga treba utvrditi ko je odgovoran
Privođenje Rimca ne znači da je on kriv. Njegov status je status osumnjičenog, a istraga treba utvrditi da li je i na koji način eventualno odgovoran za postupanje institucija u ovom slučaju.
Ali upravo činjenica da je predmet došao do federalnog ministra pokazuje koliko je slučaj prerastao pitanje zatvaranja jedne privatne klinike.
Pred istražiteljima su pitanja ko je bio odgovoran za pacijente i njihov biološki materijal, kako je došlo do problema s radom klinike, ko je morao osigurati kontinuitet čuvanja embrija i jesu li nadležne institucije pravovremeno reagovale.
Za pacijente, međutim, cijela priča ima mnogo konkretnije značenje.
Njihovi embriji nisu samo dio jedne istrage. Oni predstavljaju godine liječenja, potrošenog novca, nada i pokušaja da dobiju djecu.
Zato je slučaj New Lifea odavno prestao biti samo priča o jednoj privatnoj klinici. Nakon privođenja federalnog ministra zdravstva, postao je i pitanje odgovornosti države za gotovo 500 potencijalnih života koji su ostali iza zaključanih vrata jedne sarajevske klinike.
(Kliker.info-Politički)
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