Muzički spektakl na poluvremenu finala Svjetskog prvenstva izazvao je brojne reakcije, a među onima koji nisu bili impresionirani bio je i bivši nogometaš te televizijski analitičar Roy Keane.

Keane je tijekom prijenosa za ITV komentirao nastup u kojem su sudjelovali Shakira, Madonna, Justin Bieber i Muppeti, a njegovu reakciju publika je posebno istaknula.

“Bio je to pomalo antiklimaks, ali mislim da su ljudi na stadionu vjerojatno uživali više nego mi. Ali uvijek je lijepo vidjeti Shakiru”, rekao je Keane, čime je nasmijao kolege u studiju.

Njegov komentar izazvao je smijeh među ostalim ITV-ovim analitičarima Garyjem Nevilleom i Ianom Wrightom te voditeljem Markom Pougatchom.

Wright se složio da nastup nije imao dovoljno energije.

“Osjećao sam da je možda trebao biti malo više pozitivan i podignuti atmosferu. Sve je djelovalo pomalo bezvoljno”, rekao je.

S druge strane, Gary Neville imao je nešto blaži pogled.

“Meni se svidjelo. Nadam se da će drugo poluvrijeme biti bolje i da će biti puno energije”, kazao je bivši engleski reprezentativac.

Najviše pozornosti privukao je upravo Keaneov komentar o Shakiri, a navijači su se na društvenim mrežama našalili na njegov račun.

“Roy Keane je govorio u ime svih nas kada je riječ o Shakiri. Ona još uvijek ima ono nešto”, napisao je jedan korisnik.

“Roy Keane je veliki obožavatelj Shakire”, dodao je drugi, dok je treći poručio: “Kada čak i Roy Keane odobri Shakiru. Ti bokovi ne lažu.”

Na poluvremenu finala nastupila je Shakira, koja je s Burna Boyem izvela pjesmu “Dai Dai”, a pozornost je privukla i svojim izgledom u ružičasto-žutom šljokičastom kostimu. Program je otvorila Madonna izvedbom pjesme “Music”, uz pomoć nogometnih legendi Ronalda Nazária i Ronaldinha. Justin Bieber potom je na teren izašao samo s gitarom te izveo posebnu verziju svoje pjesme “Everything Hallelujah”. Publiku su zabavljali i članovi K-pop grupe BTS izvedbom hita “Dynamite”.

Bivši engleski reprezentativac Wayne Rooney rekao je da mu je najdraži trenutak showa bio kraj.

“Iskreno, moj najdraži dio bio je kada je završio. Volim mnoge od tih izvođača, ali iskreno mislim da je bilo užasno”, rekao je Rooney za Gabby Logan.

Kritike je uputio i Liam Gallagher.