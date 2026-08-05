Pobjeda Abdula El-Sayeda na demokratskim predizborima za američki Senat u Michiganu mnogo je više od uspjeha drugog kandidata progresivne ljevice. To je rezultat koji pokazuje koliko se stav prema Izraelu, američkoj vojnoj pomoći i utjecaju moćnog proizraelskog lobija AIPAC promijenio unutar Demokratske stranke.

El-Sayed, bivši zdravstveni službenik i sin egipatskih imigranata, pobijedio je umjerenu demokratsku zastupnicu Haley Stevens, uprkos stranačkom establišmentu i ogromnoj finansijskoj podršci vanjskih grupa koje stoje iza nje. Prema Associated Pressu, AIPAC i njegove pridružene organizacije potrošile su gotovo 30 miliona dolara kako bi pomogle Stevens. To je bila najveća investicija AIPAC-a u jednoj izbornoj utrci u njegovoj historiji. Ukupno su vanjske grupe potrošile gotovo 50 miliona dolara u njeno ime, izvještava BBC.

Uprkos takvoj finansijskoj nadmoći, pobijedio je kandidat koji je otvoreno napao AIPAC i pretvorio njegov utjecaj u jedno od glavnih pitanja kampanje. El-Sayed je rekao da su izbori bili o “gomili protiv novca”, dok su ga podržavali Bernie Sanders i Alexandria Ocasio-Cortez. Njegovi saveznici su Stevensa prikazivali kao kandidata milijardera i lobističkih grupa.

El-Sayed se protivi bezuvjetnoj američkoj vojnoj pomoći Izraelu, kritizira izraelsku politiku u Gazi i poziva na usmjeravanje američkog novca u zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i socijalne potrebe građana. U kampanji je podržavao univerzalno zdravstveno osiguranje, ukidanje imigracijske službe ICE i ograničavanje utjecaja velikog novca na politiku.

Do nedavno bi takav rezultat bio gotovo nezamisliv u utrci za Senat u jednoj od ključnih saveznih država SAD-a. Decenijama se AIPAC smatrao jednom od najutjecajnijih političkih organizacija u Washingtonu, a otvoreno protivljenje njegovim aktivnostima predstavljalo je ozbiljan izborni rizik za mnoge demokratske političare. Kandidati su uglavnom izbjegavali direktno kritizirati američku pomoć Izraelu, bojeći se gubitka donatora i podrške stranačke infrastrukture.

El-Sayedova pobjeda ne znači da je AIPAC izgubio moć ili da je Demokratska stranka prekinula svoju tradicionalnu podršku Izraelu. Međutim, to pokazuje da se njena financijska dominacija može pobijediti i da kritiziranje Izraela više nije automatski političko samoubistvo. To je gotovo revolucionarni pomak u američkim izborima.

El-Sayed će se u novembru suočiti s republikancem i Trumpovim saveznikom Mikeom Rogersom. Ako pobijedi, postao bi prvi musliman izabran u američki Senat. Ali njegova pobjeda na predizborima već je pokazala da se granice dozvoljene političke debate u SAD-u brzo pomjeraju.

Ko je Abdul El-Sayed

Abdul El-Sayed nije tipičan američki političar. Rođen je 1984. godine u predgrađu Detroita, u porodici egipatskih imigranata, a prije ulaska u visoku politiku izgradio je ozbiljnu akademsku i zdravstvenu karijeru. Studirao je biologiju i političke nauke na Univerzitetu u Michiganu, diplomirao medicinu na Univerzitetu Columbia, a kao Rhodesov stipendista stekao je doktorat iz javnog zdravstva na Oxfordu.

Radio je kao profesor epidemiologije na Columbiji, a zatim je u tridesetoj godini postao direktor zdravstvenog odjela Detroita, tada najmlađi šef javnog zdravstva u velikom američkom gradu. Bavio se posljedicama krize s olovom u vodi, zagađenjem zraka, zdravstvenom zaštitom djece i obnovom gradskog zdravstvenog sistema nakon bankrota Detroita. Autor je nekoliko knjiga i brojnih naučnih radova iz oblasti javnog zdravstva i socijalnih nejednakosti.

Politički, pripada progresivnom krilu Demokratske stranke. Podržava Medicare za sve, jačanje sindikata, ograničavanje moći velikih korporacija i ukidanje ICE-a u njegovom sadašnjem obliku. Odbija novac od političkih akcionih odbora i pokušava finansirati kampanje prilozima pojedinaca. Već 2018. godine kandidovao se za guvernera Michigana, kada ga je podržao Bernie Sanders, ali je izgubio od Gretchen Whitmer.

Njegov stav prema Izraelu i AIPAC-u danas privlači najviše pažnje. El-Sayed poziva na prekid američke vojne pomoći Izraelu, izraelske akcije u Gazi naziva genocidom i aparthejdom te optužuje AIPAC da snažno utiče na vanjsku politiku SAD-a. Takvi stavovi su do nedavno bili gotovo nezamislivi za ozbiljnog kandidata za Senat.

Živi privatno u Ann Arboru sa suprugom Sarah Jukaku i njihove dvije kćerke. On je musliman, ali se u javnosti predstavlja prvenstveno kao ljekar, stručnjak za javno zdravstvo i političar fokusiran na društvenu nejednakost, zdravstvenu zaštitu i utjecaj velikog novca u politici.

(Kliker.info-agencije)