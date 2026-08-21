Ahmedhodžić je u redove engleskog drugoligaša stigao iz Feyenoorda, a transfer je vrijedan sedam miliona eura.

“Već sam igrao na Turf Mooru protiv Burnleyja i uvijek je vladala odlična atmosfera, uzbuđen sam što ću ga zvati domom”, rekao je Ahmedhodžić nakon predstavljanja.

Ahmedhodžić je stavio potpis na četverogodišnji ugovor, a očekuje ga igranje u Championshipu.

Burnley ima ambicije da se vrati u Premier ligu, a u prvom kolu ove sezone su remizirali sa West Hamom 2:2.

(Kliker.info-Vijesti)