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Povratak u Englesku : Anel Ahmedhodžić potpisao za Burnley

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Povratak u Englesku : Anel Ahmedhodžić potpisao za Burnley

21 Augusta
03:01 2026
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Bivši bh. reprezentativac Anel Ahmedhodžić novi je igrač Burnleyja.

Ahmedhodžić je u redove engleskog drugoligaša stigao iz Feyenoorda, a transfer je vrijedan sedam miliona eura.

“Već sam igrao na Turf Mooru protiv Burnleyja i uvijek je vladala odlična atmosfera, uzbuđen sam što ću ga zvati domom”, rekao je Ahmedhodžić nakon predstavljanja.

Ahmedhodžić je stavio potpis na četverogodišnji ugovor, a očekuje ga igranje u Championshipu.

Burnley ima ambicije da se vrati u Premier ligu, a u prvom kolu ove sezone su remizirali sa West Hamom 2:2.

(Kliker.info-Vijesti)

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