Tokom velikog požara koji je zahvatio područje Omiša nestala je državljanka Bosne i Hercegovine Dragana Antešević, za kojom je pokrenuta intenzivna potraga.

Prema informacijama dostupnim iz Hrvatske, Antešević je nestala na području mjesta Stanići, nakon što se tokom požara udaljila od vozila. Hrvatska policija objavila je njenu fotografiju i podatke te pozvala građane koji imaju bilo kakvu informaciju da se jave nadležnim službama.

U potragu se uključila Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS), a područje oko mjesta na kojem se nalazilo vozilo detaljno pretražuju pripadnici HGSS Stanice Split.

Prema ranijim informacijama, u vozilu su se nalazile tri osobe, a jedna od njih je teško povrijeđena.

Potraga za državljankom BiH i dalje traje, a spasilačke ekipe pretražuju teren u okolini Stanića, gdje joj se nakon udaljavanja od vozila gubi svaki trag.

Nadležne službe pozivaju sve koji imaju informacije o Dragani Antešević ili su je eventualno vidjeli da ih odmah proslijede policiji.

(Kliker.info-agencije)