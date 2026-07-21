Dionica Buna – Počitelj završena je još prije pet godina, ali do danas njome ne voze automobili. U međuvremenu su počeli radovi na susjednoj dionici, čak ni njena izgradnja neće biti dovoljna da se ovaj dio koridora konačno otvori u saobraćaj.

Krajem 2024. godine BiznisInfo.ba objavio je priču o dionici autoceste Buna – Počitelj koju smo nazvali “autoput koji ne vodi nikuda”. Tada je već nekoliko godina bila potpuno završena, ali nije mogla biti puštena u saobraćaj jer nije bila povezana s ostatkom Koridora 5C.

Danas, u ljeto 2026. godine, situacija je na prvi pogled gotovo ista. Moderno izgrađenom dionicom dugom 7,2 kilometra i dalje ne prolaze vozila, iako je završena još prije pet godina.

Ipak, u međuvremenu se dogodio važan pomak. Počeli su radovi na susjednoj dionici Tunel Kvanj – Buna, dugoj 5,1 kilometar, koja predstavlja nastavak izgradnje Koridora 5C prema Mostaru.

Sa južne strane sve je povezano

Ono što cijelu situaciju čini još neobičnijom jeste činjenica da je dionica Buna – Počitelj sa južne strane već potpuno povezana s ostatkom izgrađene autoceste.

Naime, od petlje Počitelj vozači danas mogu nastaviti vožnju autocestom sve do graničnog prijelaza Bijača, gdje se Koridor 5C nastavlja na mrežu autocesta u Hrvatskoj. Drugim riječima, cijeli južni dio pravca od Počitelja prema granici već godinama funkcioniše. Problem postoji isključivo na sjevernoj strani, odnosno prema Mostaru.

Da bi dionica Buna – Počitelj konačno bila puštena u promet, potrebno je izgraditi još dvije dionice. Jedna od njih, Tunel Kvanj – Buna, trenutno je u izgradnji.

No, ključ predstavlja dionica Mostar jug – Tunel Kvanj, duga 9,2 kilometra čija gradnja nije ni počela. Ova dionica je već duže vrijeme blokirana zbog neriješenog pitanja vojne imovine, što znači da je problem izvan samih “Autocesta FBiH”.

Dok se ovaj spor ne riješi i ne počne gradnja, ni već završena dionica Buna – Počitelj, niti dionica Tunel Kvanj – Buna koja se sada gradi, neće moći ostvariti svoju punu saobraćajnu funkciju.

Milioni na čekanju

To znači da već pet godina potpuno izgrađena autocesta praktično stoji neiskorištena. Istovremeno, ulažu se stotine miliona maraka u nastavak izgradnje Koridora 5C, ali će potpuni efekat tih investicija biti vidljiv tek kada bude riješena posljednja “karika” između Mostara i Bune.

Tek završetkom dionice Mostar jug – Tunel Kvanj vozači će prvi put moći neprekidno voziti autocestom od Mostara prema Počitelju, Bijači i dalje prema Hrvatskoj.

Do tada će dionica Buna – Počitelj ostati jedan od najvećih infrastrukturnih paradoksa u Bosni i Hercegovini – moderna autocesta završena prije pet godina, ali bez automobila.

Goran Mrkić (Biznisinfo)