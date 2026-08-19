Nagađanja o prirodi odnosa Donalda Trumpa i jedne od njegovih najbližih suradnica uznemiruju njegovu suprugu Melaniju, tvrde upućeni izvori za Telegraph.

Trumpova administracija burno je reagirala nakon što se senator Jon Ossoff u ponedjeljak našalio da je američki predsjednik, umjesto državničkim poslovima, zaokupljen vanbračnom vezom s Natalie Harp, izvršnom asistenticom 80-godišnjeg predsjednika.

Prividna bliskost 35-godišnje Harp i Trumpa potaknula je neutemeljene glasine da su njih dvoje u ljubavnoj vezi, navodi se.

Ossoff, demokratski senator iz Georgije, u nedjeljnom je govoru ustvrdio da Trump „ne želi obavljati predsjednički posao“, već „graditi svoju plesnu dvoranu i putovati s Natalie u, čini se, nezaštićenoj letećoj palači koju mu je darovao katarski emir“.

Njegova je opaska izazvala žestoku reakciju nekih od Trumpovih najbližih suradnika. Glasnogovornik Bijele kuće Davis Ingle nazvao je Ossoffa „susramlja vrijednim, feminiziranim kazalištarcem koji se prerušava u Baracka Obamu“.

-Natalie Harp jedna je od najodanijih i najmarljivijih suradnica u timu predsjednika Trumpa. Nikoga nije briga što govori taj beznačajni gubitnik, poručio je Ingle.

Direktor komunikacija Bijele kuće Steve Cheung otišao je još dalje te je senatora u objavi na društvenoj mreži X nazvao „najvećim papučarskim gubitnikom u politici“.

-Umjesto da omalovažava vrijedne ljude koji služe svojoj zemlji, Jon bi trebao duboko zaviriti u vlastitu dušu i zapitati se zašto je tako bijedna osoba koja mrzi ovu zemlju. Zato što je radikalni, ekstremistički „glupokrat“, dodao je Cheung.

Trump u ponedjeljak nije želio izravno komentirati Ossoffove riječi. Na pitanje novinara u Ovalnom uredu senatora je pogrdno nazvao „dvojnikom Pee-weeja Hermana“, aludirajući na osebujnog komičnog lika.

Kako doznaje britanski The Telegraph, tako agresivne reakcije Trumpovih suradnika djelomično su posljedica činjenice da „prva dama ne voli takve priče“.

Trump se, prema izvoru The Telegrapha, „doista razbjesni“ zbog javnih nagađanja o njegovu privatnom životu. Navodno je upravo Harp tip suradnice koja će, kada joj predsjednik kaže da skoči, „skočiti više od svih ostalih u prostoriji“.

Harp, je inače bivša voditeljica desno orijentirane televizijske mreže One America News Network, već se godinama nalazi u Trumpovu krugu, ali posljednjih je mjeseci sve češće viđaju u njegovu društvu.

Tokom Trumpove predsjedničke kampanje 2024. dobila je nadimak „ljudski printer“ jer je sa sobom nosila prijenosni printer kako bi mu u svakom trenutku mogla ispisati novinske članke koji bi ga mogli zanimati. Početkom njegova drugog mandata u Bijeloj kući imenovana je predsjednikovom izvršnom asistenticom.

New York Times ranije je izvijestio da pojedini ljudi iz Trumpova najužeg kruga strahuju kako Harp ima prevelik utjecaj na njegovu predodžbu o aktualnim događajima.

Pozivajući se na neimenovane izvore, list je naveo da mu često pokazuje vijesti iz medija sklonih teorijama zavjere te pretjerano ističe sadržaje koji mu laskaju.

Na snimci objavljenoj tokom predsjedničke kampanje 2024. vidi se kako Trump diktira objave za društvene mreže, dok ih Harp užurbano zapisuje i objavljuje na njegovoj platformi Truth Social.

-Objavi to odmah, rekao joj je u jednom trenutku nakon što je zapisala njegove tvrdnje o politički motiviranim progonima dok su zajedno gledali predizborni govor Kamale Harris, tadašnje demokratske predsjedničke kandidatkinje.

U drugom dijelu snimke vidi se kako Harp, slijedeći Trumpove upute, piše: „PONOVNO LAŽE O PROJEKTU 2025“, dok se oboje naginju nad ekran istog prijenosnog računala.

Harp je tokom kampanje 2024. navodno Trumpu pisala i izrazito laskava pisma, tvrdi se u knjizi Regime Change, koju su u junu objavili novinari New York Timesa Maggie Haberman i Jonathan Swan.

U knjizi se spominju emotivne poruke u kojima je Harp Trumpu navodno napisala: „Vi ste jedino što mi je važno“, nazivajući ga svojim „čuvarom i zaštitnikom u ovom životu“.

U drugom mu je pismu navodno poručila da se želi vratiti „sinergiji“ koju su nekoć imali, kada su „razgovarali o svemu i ni o čemu“.

-Želim vam donositi radost. Želim da osjećamo kako možemo provesti cijeli dan, a da nijednom ne moramo razgovarati o poslu, navodno je napisala.

Harp nije komentirala navode o svojoj prisnosti s predsjednikom. Odgovor je The Telegraph, kako navode, tražio i od Bijele kuće, ali i od ureda Melanie Trump.

(Jutarnji list)