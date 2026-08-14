Fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Haris Tabaković odigrao je sjajnu utakmicu za Red Bull Salzburg i sa tri gola odveo austrijski tim u play-off Evropske lige.

Salzburg je u revanšu trećeg pretkola na gostovanju kod Pafosa remizirao 3:3, ali je zahvaljujući pobjedi iz prvog susreta izborio plasman u narednu rundu.

Pafos je na domaćem terenu imao odličan početak. Lelee je u 15. minuti pogodio za 1:0, dok je Biel u 37. minuti povećao prednost Kiprana na 2:0.

U drugom poluvremenu uslijedio je potpuni preokret, a glavni akter bio je Tabaković.

Napadač reprezentacije BiH u 54. minuti smanjio je zaostatak nakon asistencije Redžića, a samo tri minute kasnije bio je precizan s bijele tačke i poravnao rezultat na 2:2.

Tabaković je u 70. minuti kompletirao hat-trick i donio Salzburgu vodstvo od 3:2. Pafos je u završnici uspio izjednačiti preko Mammadova, koji je u 84. minuti postavio konačnih 3:3.

To, međutim, nije bilo dovoljno domaćem timu za preokret u ukupnom rezultatu. Salzburg je izborio play-off Evropske lige, a najveće zasluge za prolaz pripadaju upravo bh. reprezentativcu.

Tabaković je, naime, postigao sva četiri gola Salzburga u dvomeču protiv Pafosa. Bio je strijelac i u prvoj utakmici, kada je svojim golom donio pobjedu austrijskom timu.

Bh. napadač ovog ljeta stigao je u Salzburg iz Hoffenheima, a početak njegove avanture u Austriji teško je mogao biti bolji.

U prva četiri nastupa za novi klub postigao je četiri gola i već pokazao da bi mogao biti jedno od najvažnijih pojačanja Salzburga ove sezone.