Nakon više od šest decenija čekanja, tramvaj je, prvom testnom vožnjom, 20. augusta u 03:00 stigao do Hrasnice. Uspješno je obavljena prva testna vožnja tramvaja novoizgrađenom prugom od Ilidže do Hrasnice.

– Kada tramvaj prvi put stigne tamo gdje su ga ljudi čekali decenijama, teško je ovaj trenutak svesti samo na izgrađene kilometre pruge. Ovo je ponos, odgovornost i dokaz da se rad uvijek isplati, a da generacije koje dolaze zaslužuju da im svi zajedno ostavljamo trajne vrijednosti – objavio je ministar saobraćaja KS Adnan Šteta na Facebooku i naveo da je to prvo širenje tramvajske pruge u Sarajevu od 1962. godine.

Izgrađeno je 12,9 kilometara tramvajske pruge u oba pravca, napravljen je 251 stub za kontaktnu mrežu, izgrađene su i opremljene dvije elektrovučne podstanice u Butmiru i Hrasnici, 20 tramvajskih stajališta, uključujući dvije nove okretaljke. Radovi su, mimo pruge, vršeni i na izgradnji i izmještanju kolektora, odvodnji, kao i na izmještanju velikog broja podzemnih instalacija različitih preduzeća, a koje su bile u koliziji sa infrastrukturom tramvajske pruge.

Dužinom cijele trase postavljena je signalizacija za tramvajski saobraćaj, a postavljeni su i semafori koji će biti usklađeni sa adaptivnim upravljanjem saobraćaja.

Testnoj vožnji prisustvovali su predstavnici Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, kao investitor tog projekta, predstavnici izvođača radova, nadzora i GRAS-a.

– Hvala svakom čovjeku koji je dio ovog projekta, svima koji su, uprkos svim izazovima, osporavanjima, podmetanjima, uspjevali da dođemo do ovog trenutka.

Hvala svim građanima na strpljenju i podršci tokom izvođenja radova – istakao je je Šteta.

Na trasi tramvajske pruge će do završetka projekta biti još različitih testiranja svih dijelova trase i projekta, te će biti izvođeni završni radovi na uređenju određenih dijelova trase.

Testiranja tramvajske pruge bit će nastavljena u skladu sa propisanim procedurama do ispunjavanja svih zakonskih i tehničkih uslova za početak redovnog tramvajskog saobraćaja i trenutka kada će tramvaj početi voziti prve putnike na relaciji Baščaršija – Hrasnica.

(Kliker.info-agencije)