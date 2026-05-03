Trogodišnji riđi ljepotan iz Lexingtona Golden Tempo, iznenađujući je je pobjednik ovogodišnjeg 152. po redu Kentucky Derbyja, poznate konjičke utrke koja traje neprekidno od 1875. godine u gradu Louisville-u u američkoj državi Kentucky.

Stazu , dugu 2400 metara, na legendarnom hipodromu Churchill Downu, koji koji se smatra jednim od najpoznatijih u svijetu, Golden Tempo je pretrčao znalački, sa jahačem Jose Ortizom na leđima, a u samom finišu je pretekao velikog favorita Renegadea, kojeg je, da iznenađenje bude još interesantnije, jahao Joseov brat Irad.

Pobjeda Golden Tempa prvorazredno iznenađenje pošto je startao iz pozicije broj 17 , iz koje do sada nijedan konj u istoriji utrke nije uspio pobijediti (prethodni omjer bio je 0 pobjeda iz 46 pokušaja).

Što je naričito zanimljivo i značajno ovom pobjedom Golden Tempo je u sportske anale uveo i svoju trenerica u Cherie DeVaux koja je tako postala je prva žena u historiji koja je kao trener osvojila Kentucky Derby.

Inače Kentucky Derby je najpoznatija konjička utrka u SAD-u jer predstavlja spoj vrhunskog sporta, duboke tradicije i društvenog spektakla koji se prepoznaje “najuzbudljivije dvije minute u sportu”.

Pored toga utrka je poznata po specifičnim ritualima poput ispijanja koktela Mint Julep i pjevanja pjesme “My Old Kentucky Home”. Ovi običaji čine je “američkom institucijom”.

(Kliker.info)