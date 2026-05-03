(Kliker.info)

Kentucky Derby : Golden Tempo svojoj trenerici obezbijedio mjesto u sportskoj istoriji (Video)

03 Maja
06:05 2026
Trogodišnji riđi ljepotan iz Lexingtona  Golden Tempo,  iznenađujući je  je pobjednik ovogodišnjeg  152.  po redu Kentucky Derbyja, poznate konjičke utrke koja traje neprekidno od 1875. godine u gradu Louisville-u u američkoj državi Kentucky.

Stazu , dugu 2400 metara, na  legendarnom hipodromu Churchill Downu, koji koji se smatra jednim od najpoznatijih u svijetu, Golden Tempo  je pretrčao znalački, sa jahačem  Jose  Ortizom na leđima, a u samom finišu  je  pretekao  velikog favorita  Renegadea, kojeg je, da iznenađenje bude još interesantnije,  jahao Joseov brat Irad.

Pobjeda Golden Tempa  prvorazredno iznenađenje  pošto je  startao iz pozicije broj 17, iz koje do sada nijedan konj u istoriji utrke nije uspio pobijediti (prethodni omjer bio je 0 pobjeda iz 46 pokušaja).

Što je naričito zanimljivo i značajno ovom pobjedom  Golden Tempo je u sportske anale uveo i svoju trenerica u Cherie DeVaux  koja je tako  postala je prva žena u historiji koja je kao trener osvojila Kentucky Derby.

Inače Kentucky Derby je najpoznatija konjička utrka u SAD-u jer predstavlja spoj vrhunskog sporta, duboke tradicije i društvenog spektakla koji se prepoznaje  “najuzbudljivije dvije minute u sportu”.

Pored toga utrka je poznata po specifičnim ritualima poput ispijanja koktela Mint Julep i pjevanja pjesme “My Old Kentucky Home”. Ovi običaji čine je “američkom institucijom”.

