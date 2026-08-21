Tamo smo ga danas posjetili, družili se i čuli kako izgleda njegova svakodnevica. Tokom razgovora, sasvim spontano zamolili smo ga da pred našom kamerom podijeli nekoliko riječi s pratiocima portala Vijesti.ba.

Kardinal Puljić je bez oklijevanja pristao.

“Kada se gradio ovaj objekt, ja sam zamolio ravnatelja da mi rezervira prostor u kojem ću provoditi dane starosti. Tako je i bilo. Nakon deset godina gradnje, došlo je vrijeme da sam se ja ovdje doselio. Kako sam bio lošeg zdravlja, ovdje sam se jako oporavio. Unutarnje uređenje kuće je takvo da čovjeka drži u jednom optimizmu”, priča nam Puljić.

Uspoređujući Dom u kojem danas živi i državu, Puljić kaže da “ovo nije građeno sa sebičnim interesima, nego za služenje drugima”.

“U formaciji države veliki je problem egoizam, profiterstvo, da ‘meni bude dobro’, a ne narodu. Država treba služiti narodu. To nažalost nije tako”, kaže Puljić i dodaje da je malo i do naroda.

“Narod izabere šefove i onda na njih kuka. Mi još nismo stvorili demokraciju, ona znači svoje živjeti, tuđe poštivati. Ovdje je čim je drugačiji, odmah neprijatelj. Od ovako lijepe zemlje, kakva je Bosna i Hercegovina, stvorili smo nakaradnu. Ne samo domaći, nego i međunarodni čelnici. Imamo krasan prostor, vode, šume, rude, toliko bogatstva, a ne znamo organizirati život koji svima služi”, rekao nam je Puljić.

On kaže da je potrebno kritikovati kriva djela, a čovjeka poštivati.

“Svaku stvar treba nazvati pravim imenom i tražiti istinu. Bez istine nema pravde, bez pravde nema mira. Puno je javnih govora, a premalo konkretnih učinaka. Povukao sam se od javnih govora, jer nema učinka, jer govorim gluhima”, kaže Puljić.

On dodaje da BiH sama sebi mora priznati da u njoj žive tri naroda i Ostali.

“Stvoreno je ozračje mržnje, to je najgore za Bosnu i Hercegovinu. Mržnjom se ne stvara budućnost. Kada su u pitanju Hrvati i Bošnjaci, pogotovo, koji su pretrpjeli toliko ratnih posljedica. Pa nama je samo zajedničko jamstvo opstanka, nema naše i vaše”, kaže Puljić.

Otkrio nam je i da li će napisati svoje memoare, kao svjedok svih događanja iz perioda agresije na BiH te nam ispričao ratnu anegdotu sa Kliničkog centra na Koševu.

“Nažalost danas čovjek bježi od sebe, u piće, drogu, trošenje. Društveno-politička situacija je stvorila klimu u kojoj se uništava obitelj, a time se uništava budućnost. Iz ljubavi djeca dolaze, u ljubavi se odgajaju. Prevažno je sačuvati dostojanstvo čovjeka, poštovati identitet i slobodu drugoga”, kaže Puljić.

Šalje i poruku onima koji tek treba da uđu u politiku.

“Oni koji su sebični, koji idu iz koristoljublja, koji samo sebe gledaju neka ne ulaze u politiku, takvi su u stanju po glavi hodati”, kaže Puljić i šalje poruku onima koje bi volio vidjeti u politici.

(Vijesti)